İLAN

BAYAT(ÇORUM)

SULH HUKUK MAHKEMESİ SATIŞ MEMURLUĞU

Sayı : 2023/6 Ort. Gid. Satış

KARAR İLAMI

Bayat(ÇORUM) Sulh Hukuk Mahkemesi Satış Memurluğunun 2023/6 satış sayılı dosyasında Çorum ili, Bayat ilçesi, Demirciler Köyü 151 ada, 56,85,88,92 ve 103 ada 147,151 parsel sayılı taşınmazların toplam kıymet takdiri değerinin 744.932,02 TL olarak tespit edildiği ve bu taşınmazların satış gününün 30.10.2024 tarihine bırakıldığı anlaşılmış olup anılan tarihte satış işleminin gerçekleşeceği hissedarlardan ÖZKAN YAMAN'a ilanen bildirilir.30/09/2024