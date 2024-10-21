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T.C.

SUNGURLU 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

ESAS NO : 2024/1 Esas

DAVACI : OSMAN CİVAN

İlanen Tebligat Yapılacak

DAVALILAR : 1-BEDRİ ÜMRAN KARAOĞLU, Mustafa ve Emine Kızı, 01/07/1935 Sungurlu doğumlu,

2-HİKMETSAVAŞ KANDEMİR, Mustafa Galip ve Refika Oğlu, 21/02/1945 doğumlu,

Davacı , OSMAN CİVAN ile Davalılar , AYSEL POTOĞLU, BEDRİ ÜMRAN KARAOĞLU, BEYHAN AKSU, BÜLENT ÖZGEN, ECE ÖZGE TEKE, HANDE GEÇER, HİKMETSAVAŞ KANDEMİR, MERT KADİR POTOĞLU, METİN KANDEMİR, YURDAGÜL POTOĞLU arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali ve Tescil davasının dava dilekçesinde özetle; Çorum ili, Sungurlu ilçesi, Fevzipaşa Mah. 66 ada 12 parselde kayıtlı taşınmazın tapu kaydının iptali ile davacı adına tescili talep edilmiş olmakla;

Mahkememizce, mernis kayıtları üzerinde adreslerinizin tespit edilememesi, kolluk tarafından yapılan adres araştırmasına olumsuz cevap verilmesi nedeniyle tarafınıza tebligat yapılamamıştır.

Bu nedenle dava dilekçesinin ilanen tebliğine karar verilmiş olup, dava dilekçesine tebliğden itibaren 2 hafta içinde cevap vermeniz, varsa ilk itirazlarınızı ve tüm delillerini sunmanız, cevap vermediğiniz, delillerinizi sunmadığınız takdirde daha sonra ilk itirazları ileri süremeyeceğiniz, delil sunamayacağınız ve dava dilekçesinde ileri sürülen vakıaları inkar etmiş sayılacağınız hususu iş bu ilan 7201 Sayılı Tebligat Kanunu'nun 28, 29, 30, 31.maddeleri gereğince yukarıda yazılı davalı Bedri Ümran Karaoğlu ve Hikmetsavaş Kandemir'e dava dilekçesi ve eklerinin tebliği yerine geçmek üzere tanzim edilmiş olup ilanen tebliğ olunur.