İLAN

T.C.

SUNGURLU SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2023/488

DAHİLİ DAVALI : MERYEM YAZGI -Emine ve Ömer Kızı 26/01/1993 Doğumlu

TC.NO: 24712591854

Davacılar Ahmet Karayoluk, Ali Katar, Fadime Kalınsazlıoğlu, İhsan Katar, Ramazan Köylü, Salih Katar, Satı Karama, Selvi Yaldıran, Seyit Katar, Yusuf Karayoluk tarafından aleyhinize açılan Ortaklığın Giderilmesi (paylı mülkiyette) davasının yapılan yargılamasında;

Mahkememizce aleyhinize ve diğer davalılar aleyhine mahkememize açılan ortaklığın giderilmesi davasının yapılan açık duruşması sırasında verilen karar gereğince,tüm araştırmalara rağmen açık adresi tespit edilemeyen, dava dilekçesi ve duruşma günü tebliğ edilemeyen dahili davalı Meryem Yazgı'ya ilanen tebligat yapılmasına karar verilmiştir. İş bu davanın duruşması 17/04/2025 günü saat 09:55’e bırakılmış olup belirtilen gün ve saatte duruşmaya gelerek davaya karşı diyeceklerinizi bildirmeniz, aksi taktirde yargılamaya yokluğunuzda devam olunarak karar verileceği hususu dava dilekçesi ve duruşma gününün tebliği yerine geçerli olmak üzere ilan olunur.