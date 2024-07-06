Sağlık Bakanlığı'nca Çorum'un İskilip İlçesi Atıf Hoca Devlet Hastanesine 3 branşta uzman hekim atandı.

Sağlık Bakanlığı 117. Dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü kurası çerçevesinde İskilip Atıf Hoca Devlet Hastanesine Kadın Hastalıkları ve Doğum, Ortopedi ve Travmatoloji, Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Olmak üzere 3 uzman doktor kadrosu tahsis edildi.

Doktorların atamaları 10 Temmuz 2024 tarihinde yapılacak ve görevlerine başlayacaklar.

İlgili haberi AK Parti Çorum Milletvekili Oğuzhan Kaya duyurdu.