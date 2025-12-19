T.C.

ALACA BELEDİYE BAŞKANLIĞI

ALACA BELEDİYESİ MÜLKİYETİNDE BULUNAN

İŞYERLERİNİN KİRA İHALE İLANI

I. İhalenin Konusu ve Şekliyle İşin Niteliği, Nevi, Miktarı:

Madde 1 – Mülkiyeti Belediyemize ait aşağıda açık adresleri yer alan işyerleri 2886 Sayılı Yasanın 45’inci maddesi gereğince açık teklif usulü ile 5 (Beş) yıl müddetle ihaleyle ayrı ayrı kiraya verilecektir.

Madde 2 – Kiraya verilecek olan işyerlerinin numarası, niteliği, muhammen bedeli ve geçici teminatı aşağıda gösterilmiştir.

ÇARŞI MERKEZİ İŞYERLERİ

Sıra No

Adresi

Kapı No

Bir Yıllık Muhammen Bedel

Teminat Bedeli %20

1

AYHAN MAHALLESİ ANKARA CADDESİ

2/ A

82.500,00 ₺

16.500,00

2

AYHAN MAHALLESİ ANKARA CADDESİ

2/ B

82.500,00 ₺

16.500,00

3

AYHAN MAHALLESİ ANKARA CADDESİ

2/ C

82.500,00 ₺

16.500,00

4

AYHAN MAHALLESİ ANKARA CADDESİ

2/ D

117.000,00 ₺

23.400,00

5

AYHAN MAHALLESİ LALEZAR SOKAK

2

63.000,00 ₺

12.600,00

6

AYHAN MAHALLESİ ÇORUM CADDESİ

1/ A

288.000,00 ₺

57.600,00

BELEDİYE İŞHANINDAKİ İŞYERLERİ

Sıra No

Adresi

Kapı No

Bir Yıllık Muhammen Bedel

Teminat Bedeli %20

1

AYHAN MAHALLESİ FEVZİ ÇAKMAK SOKAK

4/A

45.000,00 ₺

9.000,00

2

AYHAN MAHALLESİ LALEZAR SOKAK

3/A

45.000,00 ₺

9.000,00

3

AYHAN MAHALLESİ FEVZİ ÇAKMAK SOKAK

4/B

40.500,00 ₺

8.100,00

4

AYHAN MAHALLESİ FEVZİ ÇAKMAK SOKAK

4/B -1

45.000,00 ₺

9.000,00

5

AYHAN MAHALLESİ FEVZİ ÇAKMAK SOKAK

4/ D

54.000,00 ₺

10.800,00

6

AYHAN MAHALLESİ FEVZİ ÇAKMAK SOKAK

4/ E

54.000,00 ₺

10.800,00

7

AYHAN MAHALLESİ FEVZİ ÇAKMAK SOKAK

4/F

54.000,00 ₺

10.800,00

8

AYHAN MAHALLESİ FEVZİ ÇAKMAK SOKAK

4/F-1

72.000,00 ₺

14.400,00

9

AYHAN MAHALLESİ LALEZAR SOKAK

3/ F

90.000,00 ₺

18.000,00

10

AYHAN MAHALLESİ LALEZAR SOKAK

3/E

90.000,00 ₺

18.000,00

11

AYHAN MAHALLESİ LALEZAR SOKAK

3/D

60.750,00 ₺

12.150,00

12

AYHAN MAHALLESİ LALEZAR SOKAK

3/C

90.000,00 ₺

18.000,00

13

AYHAN MAHALLESİ LALEZAR SOKAK

3/B

60.750,00 ₺

12.150,00

14

AYHAN MAHALLESİ LALEZAR SOKAK

3/107

60.750,00 ₺

12.150,00

15

AYHAN MAHALLESİ LALEZAR SOKAK

3/106

40.500,00 ₺

8.100,00

16

AYHAN MAHALLESİ LALEZAR SOKAK

3/105

40.500,00 ₺

8.100,00

SEBZE HALİ İŞYERLERİ

Sıra No

Adresi

Kapı No

Bir Yıllık Muhammen Bedel

Teminat Bedeli %20

1

DENİZHAN MAHALLESİ SEBZE HALİ SOKAK

15

21.600,00 ₺

4.320,00

2

DENİZHAN MAHALLESİ SEBZE HALİ SOKAK

17

21.600,00 ₺

4.320,00

3

DENİZHAN MAHALLESİ SEBZE HALİ SOKAK

19

21.600,00 ₺

4.320,00

4

DENİZHAN MAHALLESİ SEBZE HALİ SOKAK

21

21.600,00 ₺

4.320,00

5

DENİZHAN MAHALLESİ SEBZE HALİ SOKAK

23

18.900,00 ₺

3.780,00

6

DENİZHAN MAHALLESİ SEBZE HALİ SOKAK

25

18.900,00 ₺

3.780,00

7

DENİZHAN MAHALLESİ SEBZE HALİ SOKAK

27

18.900,00 ₺

3.780,00

8

DENİZHAN MAHALLESİ SEBZE HALİ SOKAK

29

18.900,00 ₺

3.780,00

9

DENİZHAN MAHALLESİ SEBZE HALİ SOKAK

31

18.900,00 ₺

3.780,00

10

DENİZHAN MAHALLESİ SEBZE HALİ SOKAK

33

18.900,00 ₺

3.780,00

11

DENİZHAN MAHALLESİ SEBZE HALİ SOKAK

43

18.900,00 ₺

3.780,00

12

DENİZHAN MAHALLESİ SEBZE HALİ SOKAK

45

16.200,00 ₺

3.240,00

13

DENİZHAN MAHALLESİ SEBZE HALİ SOKAK

47

16.200,00 ₺

3.240,00

15

DENİZHAN MAHALLESİ SEBZE HALİ SOKAK

49

16.200,00 ₺

3.240,00

16

DENİZHAN MAHALLESİ SEBZE HALİ SOKAK

51

16.200,00 ₺

3.240,00

17

DENİZHAN MAHALLESİ SEBZE HALİ SOKAK

53

16.200,00 ₺

3.240,00

18

DENİZHAN MAHALLESİ SEBZE HALİ SOKAK

55

16.200,00 ₺

3.240,00

19

DENİZHAN MAHALLESİ SEBZE HALİ SOKAK

57

16.200,00 ₺

3.240,00

20

DENİZHAN MAHALLESİ SEBZE HALİ SOKAK

2

30.000,00 ₺

6.000,00

21

DENİZHAN MAHALLESİ SEBZE HALİ SOKAK

4

30.000,00 ₺

6.000,00

22

DENİZHAN MAHALLESİ SEBZE HALİ SOKAK

6

25.000,00 ₺

5.000,00

23

DENİZHAN MAHALLESİ SEBZE HALİ SOKAK

14

18.000,00 ₺

3.600,00

24

DENİZHAN MAHALLESİ SEBZE HALİ SOKAK

16

18.000,00 ₺

3.600,00

25

DENİZHAN MAHALLESİ SEBZE HALİ SOKAK

18

18.000,00 ₺

3.600,00

26

DENİZHAN MAHALLESİ SEBZE HALİ SOKAK

20

18.000,00 ₺

3.600,00

26

DENİZHAN MAHALLESİ SEBZE HALİ SOKAK

24

16.200,00 ₺

3.240,00

27

DENİZHAN MAHALLESİ SEBZE HALİ SOKAK

26

16.200,00 ₺

3.240,00

28

DENİZHAN MAHALLESİ SEBZE HALİ SOKAK

36

16.200,00 ₺

3.240,00

29

DENİZHAN MAHALLESİ SEBZE HALİ SOKAK

38

16.200,00 ₺

3.240,00

30

DENİZHAN MAHALLESİ SEBZE HALİ SOKAK

40

16.200,00 ₺

3.240,00

31

DENİZHAN MAHALLESİ SEBZE HALİ SOKAK

42

10.800,00 ₺

2.160,00

32

DENİZHAN MAHALLESİ SEBZE HALİ SOKAK

44

10.800,00 ₺

2.160,00

33

DENİZHAN MAHALLESİ SEBZE HALİ SOKAK

46

10.800,00 ₺

2.160,00

34

DENİZHAN MAHALLESİ SEBZE HALİ SOKAK

48

10.800,00 ₺

2.160,00

DENİZHAN MAH. CUMHURİYET CADDESİ İŞYERLERİ

Sıra No

Adresi

Kapı No

Bir Yıllık Muhammen Bedel

Teminat Bedeli %20

1

DENİZHAN MAH. CUMHURİYET CADDESİ

13

27.000,00 ₺

5.400,00

2

DENİZHAN MAH. CUMHURİYET CADDESİ

15

27.000,00 ₺

5.400,00

3

DENİZHAN MAH. CUMHURİYET CADDESİ

17

27.000,00 ₺

5.400,00

4

DENİZHAN MAH. CUMHURİYET CADDESİ

19

27.000,00 ₺

5.400,00

5

DENİZHAN MAH. CUMHURİYET CADDESİ

21

27.000,00 ₺

5.400,00

6

DENİZHAN MAH. CUMHURİYET CADDESİ

23

27.000,00 ₺

5.400,00

7

DENİZHAN MAH. CUMHURİYET CADDESİ

25

27.000,00 ₺

5.400,00

8

DENİZHAN MAH. CUMHURİYET CADDESİ

27

19.800,00 ₺

3.960,00

9

DENİZHAN MAH. CUMHURİYET CADDESİ

29

19.800,00 ₺

3.960,00

10

DENİZHAN MAH. CUMHURİYET CADDESİ

31

19.800,00 ₺

3.960,00

11

DENİZHAN MAH. CUMHURİYET CADDESİ

33

16.200,00 ₺

3.240,00

12

DENİZHAN MAH. CUMHURİYET CADDESİ

35

16.200,00 ₺

3.240,00

13

DENİZHAN MAH. CUMHURİYET CADDESİ

37

16.200,00 ₺

3.240,00

14

DENİZHAN MAH. CUMHURİYET CADDESİ

39

16.200,00 ₺

3.240,00

15

DENİZHAN MAH. CUMHURİYET CADDESİ

41

16.200,00 ₺

3.240,00

16

DENİZHAN MAH. CUMHURİYET CADDESİ

43

16.200,00 ₺

3.240,00

17

DENİZHAN MAH. CUMHURİYET CADDESİ

45

16.200,00 ₺

3.240,00

18

DENİZHAN MAH. CUMHURİYET CADDESİ

47

16.200,00 ₺

3.240,00

19

DENİZHAN MAH. CUMHURİYET CADDESİ

49

11.520,00 ₺

2.304,00

20

DENİZHAN MAH. CUMHURİYET CADDESİ

51

11.520,00 ₺

2.304,00

21

DENİZHAN MAH. CUMHURİYET CADDESİ

53

6.000,00 ₺

1.200,00

DENİZHAN MAH. GÜMÜŞ SOKAK (ESKİ HAL İÇİ) İŞYERLERİ

Sıra No

Adresi

Kapı No

Bir Yıllık Muhammen Bedel

Teminat Bedeli %20

1

DENİZHAN MAHALLESİ GÜMÜŞ SOKAK

45-47-49

79.650,00 ₺

15.930,00

2

DENİZHAN MAHALLESİ GÜMÜŞ SOKAK

60-62-64

79.650,00 ₺

15.930,00

3

DENİZHAN MAHALLESİ GÜMÜŞ SOKAK

39-54

66.150,00 ₺

13.230,00

4

DENİZHAN MAHALLESİ GÜMÜŞ SOKAK

43-56

67.500,00 ₺

13.500,00

5

DENİZHAN MAHALLESİ GÜMÜŞ SOKAK

37-52

52.650,00 ₺

10.530,00

6

DENİZHAN MAHALLESİ GÜMÜŞ SOKAK

35

24.300,00 ₺

4.860,00

7

DENİZHAN MAHALLESİ GÜMÜŞ SOKAK

33-48-50

79.650,00 ₺

15.930,00

TERMİNAL DIŞI İŞYERLERİ

Sıra No

Adresi

Kapı No

Bir Yıllık Muhammen Bedel

Teminat Bedeli %20

1

DENİZHAN MAH. TERMİNAL SOKAK

2

22.500,00 ₺

4.500,00

2

DENİZHAN MAH. TERMİNAL SOKAK

4

36.000,00 ₺

7.200,00

3

DENİZHAN MAH. TERMİNAL SOKAK

8.-10

58.500,00 ₺

8.775,00

4

DENİZHAN MAH. VALİ İSMAİL CADDESİ

3/G

32.400,00 ₺

6.480,00

DİĞER İŞYERLERİ

Sıra No

Adresi

Kapı No

Bir Yıllık Muhammen Bedel

Teminat Bedeli %20

1

TERMİNAL 4 NOLU YAZIHANESİ

82.500,00 ₺

16.500,00

2

VELİÇAYIRI KANTİNİ

93.600,00 ₺

18.720,00

3

HALISAHA İŞLETMECİLİĞİ

180.000,00 ₺

36.000,00

II. İhalenin Nerede, Hangi Tarih Ve Saatte Yapılacağı:

Madde 1 – İhale ; 29 Aralık 2025 günü, saat: 14:00‘ de, Denizhan Mah. Yozgat Caddesi No:2 , Belediye Binası 5. kat, Konferans Salonunda ve Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır.

III. İhaleye Girebilme Şartları:

Madde 2 – İsteklilerde aranılan belgeler:

1) Nüfus Cüzdanı Fotokopisi,

2) Kanuni İkametgâh Belgesi,

3) Türkiye’ de tebligat için adres gösterilmesi,

4) Tüzel kişi olması halinde Tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğu Ticaret veya Sanayi Odasında veya İdare Merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya benzeri bir makamdan ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge Noterden tasdikli imza sirküleri,

5) İstekliler adına vekâleten ihaleye katılıyor ise istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin Noter tasdikli imza sirküleri vermeleri,

6) İstekliler, geçici teminatlarını; belediyemiz veznesine veya belediyemizin, Halk Bankası Şubesi TR64 0001 2009 3150 0007 0000 04 İBAN numaralı hesabına yatırılması, geçici teminat alındı belgelerini komisyona vermeleri şarttır.

7) Şartname bedelinin 1.000,00 TL yatırıldığına ilişkin makbuz.

8) İhaleye katılacak olanların, Belediyeye son ödeme tarihi geçmiş borcu olmadığına dair Mali Hizmetler Müdürlüğünden alacakları borcu yoktur yazıyı İhale Komisyonunda belgelendirmeleri,

9) İsteklilerin ortak girişim olması halinde ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalı ortaklık sözleşmesi vermesi, (ihale üzerinde kaldığı takdirde noter tasdikli ortaklık sözleşmesi verilir, ayrıca grubun bütün ortakları idare ile yapacakları ihale sözleşmesini şahsen veya vekilleri vasıtasıyla imzalayacaklardır.

10) İhaleye katılacak tüzel kişilikler genel kurul ve yönetim kurullarından ihaleye girileceğine dair karar alınması ve tüzel kişiliği temsilen ihaleye katılacak bir kişiyi yetkilendirilmesi gerekmektedir.

11) Terminal ihalesine katılacak olanların Kamu İhale Kanunu ile 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununa göre ihalelere katılma yasağı olmadığına dair, ilgili kurumlardan belge getirilecektir.(https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/Yasaklilik/YasakliSorgu.aspx internet adresinden alınabilir)

12) Sabıka kaydı

13) Ulaştırma Bakanlığından alınmış olan Alaca-Çorum D4 yetki belgesine sahip olması şarttır.

14) Terminal Kira ihalesine katılacak olanların SSK ve Maliye de takibe düşmüş borçlarının olmadığını gösteren belge getirilecektir.

15) ihalenin yapılacağı saatten önce, ihaleye katılacakların, yukarda istenen belgeleri eksiksiz olarak tamamlayıp, İhale Komisyonuna teslim etmeleri şarttır.

#ilangovtr Basın No ILN02363167