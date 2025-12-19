T.C.

ALACA BELEDİYE BAŞKANLIĞI

ALACA BELEDİYESİ MÜLKİYETİNDE BULUNAN

İŞYERLERİNİN KİRA İHALE İLANI

I. İhalenin Konusu ve Şekliyle İşin Niteliği, Nevi, Miktarı:

Madde 1 – Mülkiyeti Belediyemize ait aşağıda açık adresleri yer alan işyerleri 2886 Sayılı Yasanın 45’inci maddesi gereğince açık teklif usulü ile 5 (Beş) yıl müddetle ihaleyle ayrı ayrı kiraya verilecektir.

Madde 2 – Kiraya verilecek olan işyerlerinin numarası, niteliği, muhammen bedeli ve geçici teminatı aşağıda gösterilmiştir.

ÇARŞI MERKEZİ İŞYERLERİ Sıra No Adresi Kapı No Bir Yıllık Muhammen Bedel Teminat Bedeli %20 1 AYHAN MAHALLESİ ANKARA CADDESİ 2/ A 82.500,00 ₺ 16.500,00 2 AYHAN MAHALLESİ ANKARA CADDESİ 2/ B 82.500,00 ₺ 16.500,00 3 AYHAN MAHALLESİ ANKARA CADDESİ 2/ C 82.500,00 ₺ 16.500,00 4 AYHAN MAHALLESİ ANKARA CADDESİ 2/ D 117.000,00 ₺ 23.400,00 5 AYHAN MAHALLESİ LALEZAR SOKAK 2 63.000,00 ₺ 12.600,00 6 AYHAN MAHALLESİ ÇORUM CADDESİ 1/ A 288.000,00 ₺ 57.600,00 BELEDİYE İŞHANINDAKİ İŞYERLERİ Sıra No Adresi Kapı No Bir Yıllık Muhammen Bedel Teminat Bedeli %20 1 AYHAN MAHALLESİ FEVZİ ÇAKMAK SOKAK 4/A 45.000,00 ₺ 9.000,00 2 AYHAN MAHALLESİ LALEZAR SOKAK 3/A 45.000,00 ₺ 9.000,00 3 AYHAN MAHALLESİ FEVZİ ÇAKMAK SOKAK 4/B 40.500,00 ₺ 8.100,00 4 AYHAN MAHALLESİ FEVZİ ÇAKMAK SOKAK 4/B -1 45.000,00 ₺ 9.000,00 5 AYHAN MAHALLESİ FEVZİ ÇAKMAK SOKAK 4/ D 54.000,00 ₺ 10.800,00 6 AYHAN MAHALLESİ FEVZİ ÇAKMAK SOKAK 4/ E 54.000,00 ₺ 10.800,00 7 AYHAN MAHALLESİ FEVZİ ÇAKMAK SOKAK 4/F 54.000,00 ₺ 10.800,00 8 AYHAN MAHALLESİ FEVZİ ÇAKMAK SOKAK 4/F-1 72.000,00 ₺ 14.400,00 9 AYHAN MAHALLESİ LALEZAR SOKAK 3/ F 90.000,00 ₺ 18.000,00 10 AYHAN MAHALLESİ LALEZAR SOKAK 3/E 90.000,00 ₺ 18.000,00 11 AYHAN MAHALLESİ LALEZAR SOKAK 3/D 60.750,00 ₺ 12.150,00 12 AYHAN MAHALLESİ LALEZAR SOKAK 3/C 90.000,00 ₺ 18.000,00 13 AYHAN MAHALLESİ LALEZAR SOKAK 3/B 60.750,00 ₺ 12.150,00 14 AYHAN MAHALLESİ LALEZAR SOKAK 3/107 60.750,00 ₺ 12.150,00 15 AYHAN MAHALLESİ LALEZAR SOKAK 3/106 40.500,00 ₺ 8.100,00 16 AYHAN MAHALLESİ LALEZAR SOKAK 3/105 40.500,00 ₺ 8.100,00

SEBZE HALİ İŞYERLERİ Sıra No Adresi Kapı No Bir Yıllık Muhammen Bedel Teminat Bedeli %20 1 DENİZHAN MAHALLESİ SEBZE HALİ SOKAK 15 21.600,00 ₺ 4.320,00 2 DENİZHAN MAHALLESİ SEBZE HALİ SOKAK 17 21.600,00 ₺ 4.320,00 3 DENİZHAN MAHALLESİ SEBZE HALİ SOKAK 19 21.600,00 ₺ 4.320,00 4 DENİZHAN MAHALLESİ SEBZE HALİ SOKAK 21 21.600,00 ₺ 4.320,00 5 DENİZHAN MAHALLESİ SEBZE HALİ SOKAK 23 18.900,00 ₺ 3.780,00 6 DENİZHAN MAHALLESİ SEBZE HALİ SOKAK 25 18.900,00 ₺ 3.780,00 7 DENİZHAN MAHALLESİ SEBZE HALİ SOKAK 27 18.900,00 ₺ 3.780,00 8 DENİZHAN MAHALLESİ SEBZE HALİ SOKAK 29 18.900,00 ₺ 3.780,00 9 DENİZHAN MAHALLESİ SEBZE HALİ SOKAK 31 18.900,00 ₺ 3.780,00 10 DENİZHAN MAHALLESİ SEBZE HALİ SOKAK 33 18.900,00 ₺ 3.780,00

11 DENİZHAN MAHALLESİ SEBZE HALİ SOKAK 43 18.900,00 ₺ 3.780,00 12 DENİZHAN MAHALLESİ SEBZE HALİ SOKAK 45 16.200,00 ₺ 3.240,00 13 DENİZHAN MAHALLESİ SEBZE HALİ SOKAK 47 16.200,00 ₺ 3.240,00 15 DENİZHAN MAHALLESİ SEBZE HALİ SOKAK 49 16.200,00 ₺ 3.240,00 16 DENİZHAN MAHALLESİ SEBZE HALİ SOKAK 51 16.200,00 ₺ 3.240,00 17 DENİZHAN MAHALLESİ SEBZE HALİ SOKAK 53 16.200,00 ₺ 3.240,00 18 DENİZHAN MAHALLESİ SEBZE HALİ SOKAK 55 16.200,00 ₺ 3.240,00 19 DENİZHAN MAHALLESİ SEBZE HALİ SOKAK 57 16.200,00 ₺ 3.240,00 20 DENİZHAN MAHALLESİ SEBZE HALİ SOKAK 2 30.000,00 ₺ 6.000,00 21 DENİZHAN MAHALLESİ SEBZE HALİ SOKAK 4 30.000,00 ₺ 6.000,00 22 DENİZHAN MAHALLESİ SEBZE HALİ SOKAK 6 25.000,00 ₺ 5.000,00 23 DENİZHAN MAHALLESİ SEBZE HALİ SOKAK 14 18.000,00 ₺ 3.600,00 24 DENİZHAN MAHALLESİ SEBZE HALİ SOKAK 16 18.000,00 ₺ 3.600,00 25 DENİZHAN MAHALLESİ SEBZE HALİ SOKAK 18 18.000,00 ₺ 3.600,00 26 DENİZHAN MAHALLESİ SEBZE HALİ SOKAK 20 18.000,00 ₺ 3.600,00 26 DENİZHAN MAHALLESİ SEBZE HALİ SOKAK 24 16.200,00 ₺ 3.240,00 27 DENİZHAN MAHALLESİ SEBZE HALİ SOKAK 26 16.200,00 ₺ 3.240,00 28 DENİZHAN MAHALLESİ SEBZE HALİ SOKAK 36 16.200,00 ₺ 3.240,00 29 DENİZHAN MAHALLESİ SEBZE HALİ SOKAK 38 16.200,00 ₺ 3.240,00 30 DENİZHAN MAHALLESİ SEBZE HALİ SOKAK 40 16.200,00 ₺ 3.240,00 31 DENİZHAN MAHALLESİ SEBZE HALİ SOKAK 42 10.800,00 ₺ 2.160,00 32 DENİZHAN MAHALLESİ SEBZE HALİ SOKAK 44 10.800,00 ₺ 2.160,00 33 DENİZHAN MAHALLESİ SEBZE HALİ SOKAK 46 10.800,00 ₺ 2.160,00 34 DENİZHAN MAHALLESİ SEBZE HALİ SOKAK 48 10.800,00 ₺ 2.160,00 DENİZHAN MAH. CUMHURİYET CADDESİ İŞYERLERİ Sıra No Adresi Kapı No Bir Yıllık Muhammen Bedel Teminat Bedeli %20 1 DENİZHAN MAH. CUMHURİYET CADDESİ 13 27.000,00 ₺ 5.400,00 2 DENİZHAN MAH. CUMHURİYET CADDESİ 15 27.000,00 ₺ 5.400,00 3 DENİZHAN MAH. CUMHURİYET CADDESİ 17 27.000,00 ₺ 5.400,00 4 DENİZHAN MAH. CUMHURİYET CADDESİ 19 27.000,00 ₺ 5.400,00 5 DENİZHAN MAH. CUMHURİYET CADDESİ 21 27.000,00 ₺ 5.400,00 6 DENİZHAN MAH. CUMHURİYET CADDESİ 23 27.000,00 ₺ 5.400,00 7 DENİZHAN MAH. CUMHURİYET CADDESİ 25 27.000,00 ₺ 5.400,00 8 DENİZHAN MAH. CUMHURİYET CADDESİ 27 19.800,00 ₺ 3.960,00 9 DENİZHAN MAH. CUMHURİYET CADDESİ 29 19.800,00 ₺ 3.960,00 10 DENİZHAN MAH. CUMHURİYET CADDESİ 31 19.800,00 ₺ 3.960,00 11 DENİZHAN MAH. CUMHURİYET CADDESİ 33 16.200,00 ₺ 3.240,00 12 DENİZHAN MAH. CUMHURİYET CADDESİ 35 16.200,00 ₺ 3.240,00 13 DENİZHAN MAH. CUMHURİYET CADDESİ 37 16.200,00 ₺ 3.240,00 14 DENİZHAN MAH. CUMHURİYET CADDESİ 39 16.200,00 ₺ 3.240,00 15 DENİZHAN MAH. CUMHURİYET CADDESİ 41 16.200,00 ₺ 3.240,00 16 DENİZHAN MAH. CUMHURİYET CADDESİ 43 16.200,00 ₺ 3.240,00 17 DENİZHAN MAH. CUMHURİYET CADDESİ 45 16.200,00 ₺ 3.240,00 18 DENİZHAN MAH. CUMHURİYET CADDESİ 47 16.200,00 ₺ 3.240,00 19 DENİZHAN MAH. CUMHURİYET CADDESİ 49 11.520,00 ₺ 2.304,00 20 DENİZHAN MAH. CUMHURİYET CADDESİ 51 11.520,00 ₺ 2.304,00 21 DENİZHAN MAH. CUMHURİYET CADDESİ 53 6.000,00 ₺ 1.200,00

DENİZHAN MAH. GÜMÜŞ SOKAK (ESKİ HAL İÇİ) İŞYERLERİ Sıra No Adresi Kapı No Bir Yıllık Muhammen Bedel Teminat Bedeli %20 1 DENİZHAN MAHALLESİ GÜMÜŞ SOKAK 45-47-49 79.650,00 ₺ 15.930,00 2 DENİZHAN MAHALLESİ GÜMÜŞ SOKAK 60-62-64 79.650,00 ₺ 15.930,00 3 DENİZHAN MAHALLESİ GÜMÜŞ SOKAK 39-54 66.150,00 ₺ 13.230,00 4 DENİZHAN MAHALLESİ GÜMÜŞ SOKAK 43-56 67.500,00 ₺ 13.500,00 5 DENİZHAN MAHALLESİ GÜMÜŞ SOKAK 37-52 52.650,00 ₺ 10.530,00 6 DENİZHAN MAHALLESİ GÜMÜŞ SOKAK 35 24.300,00 ₺ 4.860,00 7 DENİZHAN MAHALLESİ GÜMÜŞ SOKAK 33-48-50 79.650,00 ₺ 15.930,00 TERMİNAL DIŞI İŞYERLERİ Sıra No Adresi Kapı No Bir Yıllık Muhammen Bedel Teminat Bedeli %20 1 DENİZHAN MAH. TERMİNAL SOKAK 2 22.500,00 ₺ 4.500,00 2 DENİZHAN MAH. TERMİNAL SOKAK 4 36.000,00 ₺ 7.200,00 3 DENİZHAN MAH. TERMİNAL SOKAK 8.-10 58.500,00 ₺ 8.775,00 4 DENİZHAN MAH. VALİ İSMAİL CADDESİ 3/G 32.400,00 ₺ 6.480,00 DİĞER İŞYERLERİ Sıra No Adresi Kapı No Bir Yıllık Muhammen Bedel Teminat Bedeli %20 1 TERMİNAL 4 NOLU YAZIHANESİ 82.500,00 ₺ 16.500,00 2 VELİÇAYIRI KANTİNİ 93.600,00 ₺ 18.720,00 3 HALISAHA İŞLETMECİLİĞİ 180.000,00 ₺ 36.000,00

II. İhalenin Nerede, Hangi Tarih Ve Saatte Yapılacağı:

Madde 1 – İhale ; 29 Aralık 2025 günü, saat: 14:00‘ de, Denizhan Mah. Yozgat Caddesi No:2 , Belediye Binası 5. kat, Konferans Salonunda ve Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır.

III. İhaleye Girebilme Şartları:

Madde 2 – İsteklilerde aranılan belgeler:

1) Nüfus Cüzdanı Fotokopisi,

2) Kanuni İkametgâh Belgesi,

3) Türkiye’ de tebligat için adres gösterilmesi,

4) Tüzel kişi olması halinde Tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğu Ticaret veya Sanayi Odasında veya İdare Merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya benzeri bir makamdan ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge Noterden tasdikli imza sirküleri,

5) İstekliler adına vekâleten ihaleye katılıyor ise istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin Noter tasdikli imza sirküleri vermeleri,

6) İstekliler, geçici teminatlarını; belediyemiz veznesine veya belediyemizin, Halk Bankası Şubesi TR64 0001 2009 3150 0007 0000 04 İBAN numaralı hesabına yatırılması, geçici teminat alındı belgelerini komisyona vermeleri şarttır.

7) Şartname bedelinin 1.000,00 TL yatırıldığına ilişkin makbuz.

8) İhaleye katılacak olanların, Belediyeye son ödeme tarihi geçmiş borcu olmadığına dair Mali Hizmetler Müdürlüğünden alacakları borcu yoktur yazıyı İhale Komisyonunda belgelendirmeleri,

9) İsteklilerin ortak girişim olması halinde ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalı ortaklık sözleşmesi vermesi, (ihale üzerinde kaldığı takdirde noter tasdikli ortaklık sözleşmesi verilir, ayrıca grubun bütün ortakları idare ile yapacakları ihale sözleşmesini şahsen veya vekilleri vasıtasıyla imzalayacaklardır.

10) İhaleye katılacak tüzel kişilikler genel kurul ve yönetim kurullarından ihaleye girileceğine dair karar alınması ve tüzel kişiliği temsilen ihaleye katılacak bir kişiyi yetkilendirilmesi gerekmektedir.

11) Terminal ihalesine katılacak olanların Kamu İhale Kanunu ile 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununa göre ihalelere katılma yasağı olmadığına dair, ilgili kurumlardan belge getirilecektir.(https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/Yasaklilik/YasakliSorgu.aspx internet adresinden alınabilir)

12) Sabıka kaydı

13) Ulaştırma Bakanlığından alınmış olan Alaca-Çorum D4 yetki belgesine sahip olması şarttır.

14) Terminal Kira ihalesine katılacak olanların SSK ve Maliye de takibe düşmüş borçlarının olmadığını gösteren belge getirilecektir.

15) ihalenin yapılacağı saatten önce, ihaleye katılacakların, yukarda istenen belgeleri eksiksiz olarak tamamlayıp, İhale Komisyonuna teslim etmeleri şarttır.