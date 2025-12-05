ÇORUM BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

İşin Niteliği, Yeri ve Miktarı: Mülkiyeti Belediyemize ait, Kadeş Meydanı batısında bulunan ve Kavukcu Sokak No:31-31/A adresinde bulunan Kafeterya, Kırtasiye, Kitap Kafe, Tematik Kafe, (Alkolsüz) olarak demirbaşlarıyla birlikte; 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesine istinaden açık teklif arttırma usulü ile hazırlanan şartnamesi dahilinde 5 yıl mühletle kiraya verilecektir.

1 Yıllık Muhammen Bedel:400.000,00 TL + KDV Geçici Teminat: 120.000,00 TL

Şartname: Şartname ve ekleri Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden 15.000,00 TL karşılığında temin edilebilir ve görülebilir.

İhale Tarihi ve Yeri: 16.12.2025 Salı günü saat: 14.00‘de Çorum Belediyesi Konferans Salonunda Belediye Binası B Blok 5. Kat ve Encümen huzurunda yapılacaktır.

İsteklilerde Aranan Belgeler: A- Nüfus Cüzdanı Fotokopisi, B- Kanuni İkametgâh Belgesi, C- Türkiye' de tebligat için adres gösterilmesi, D- Şartname bedelinin ödendiğine dair makbuz, E- Geçici teminat bedelinin ödendiğine dair makbuz, F- Adli Sicil kaydı (Gerçek kişiler için), tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliği oluşturan gerçek kişilerin resmi ikametgâh adreslerinin bağlı olduğu ilin Türkiye Cumhuriyeti Savcılığından alınmış (iyi hal kâğıtları.(Şirket)) G- İhaleye katılacak olanların, Belediye’ye borcu olmadığına dair (taksitli borçlar hariç) Mali Hizmetler Müdürlüğü, Tahsilât Biriminden alacakları yazısı. H- Kamu İhale Kanunu ile 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununa göre ihalelere katılma yasağı olmadığına dair, ilgili kurumlardan belge.(ekap.kik.gov.tr internet adresinden alınabilir.) İ-İstekliler adına vekâleten ihaleye katılınıyor ise, istekli adına teklifte bulunan kimselerin vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin Noter tasdikli İmza Sirküsü. (Faksla gönderilen vekâletnameler ve Noter tasdiki olmayan fotokopiler kabul edilmez.) J- Tüzel Kişi olması halinde Tüzel Kişiliğin siciline kayıtlı olduğu Ticaret veya Sanayi Odasından veya İdare Merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya benzeri bir makamdan ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge, Noterden tasdikli imza sirküleri; K- İhaleye katılacak tüzel kişilikler genel kurul ve yönetim kurullarından ihaleye girileceğine dair karar alınması ve tüzelkişiliği temsilen ihaleye katılacak bir kişiyi yetkilendirildiğine dair belge. L- İhaleye ortak olarak katılacakların ‘’Noter Onaylı’’ ortaklık sözleşmesi. M- İhalenin yapılacağı saatten önce, ihaleye katılacakların, yukarda istenen belgeleri eksiksiz olarak tamamlayıp, İhale Komisyonuna teslim etmeleri şarttır. Keyfiyet ilan olunur.