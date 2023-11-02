KARGI BELEDİYE BAŞKANLIĞI TARAFINDAN

AKARYAKIT SATIN ALINACAKTIR



115000 Litre Euro Dizel Motorin 2400 Litre 95 Oktan Benzin mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN : 2023/1208578

1-İdarenin a) Adı : KARGI BELEDİYESİ BAŞKANLIK HİZMETLERİ b) Adresi : MİHRİHATUN MAHALLESİ ATATÜRK CADDESİ 46 19900 KARGI/ÇORUM c) Telefon ve faks numarası : 3646512893 - 3646512008 ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu mal alımın

a) Adı : 115000 Litre Euro Dizel Motorin 2400 Litre 95 Oktan Benzin b) Niteliği, türü ve miktarı : 115000 lt Euro Dizel Motorin 2400 lt 95 Oktan Benzin

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir. c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : Belediye veya mücavir alan sınırları içerisinde akaryakıt istasyonunda pompa teslimi ç) Süresi/teslim tarihi : Satın alınacak akaryakıt ürünleri ihtiyaç halinde, 01.01.2024-31.12.2024 tarihleri arasında teknik şartnamede belirtilen usullere göre istasyonda araçların yakıt depoları doldurulması suretiyle teslim alınır d) İşe başlama tarihi : 01.01.2024

3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 30.11.2023 - 11:00 b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : Kargı Belediye Başkanlık Binası

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.

4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgelerine ilişkin bilgiler:

a)İstekli, akaryakıt dağıtım pazarlama kuruluşu ise, Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden alınmış teklif sahibinin Akaryakıt Dağıtım ve Pazarlama kuruluşu olduğunu tevsik eden belge.

b)İstekli Akaryakıt Dağıtım ve Pazarlama Kuruluşu'nun bayisi olduğu akaryakıt dağıtım ve pazarlama kuruluşundan alınmış ve teklif etmiş olduğu petrol ürünlerinin bayisi olduğunu gösteren belge, Enerji Piyasası Düzenleme Kurulundan alınan ihale tarihi itibarı ile halen geçerli olan Akaryakıt Bayisi Lisansı Belgesi.

c) İstekli yetkili satıcı ise, Yetkili satıcı olduğunu gösteren belge, alımı yapılacak akaryakıt ürünleri için TSE standartlarına ve TÜPRAŞ sertifikasyonlarına uygunluk belgesi.

d) İhaleye teklif verecek isteklinin; Akaryakıt istasyonunun mücavir alan sınırları içerisinde olduğunu gösteren belge.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;

4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.

4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 30 (Otuz) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:

Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.