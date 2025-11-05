KARGI KAYMAKAMLIĞI

Milli Emlak İlçe Şefliği

TAŞINMAZ MAL SATIŞ İLANI

SIRA MAHALLE/KÖYÜ Ada Parsel Yüzölçüm (m2) Hazine His.(m2) Cinsi İmar Durumu Tahmini Bedeli (TL) Geçici Teminatı(TL) İhale Tarihi İhale Saati

1 GÜNYAZI KÖYÜ 178 24 123,20 TAM HAM TOPRAK İMARSIZ 20.000,00 4.000,00 18.11.2025 09:30

2 BAYAT KÖYÜ 143 3 2.965,43 TAM HAM TOPRAK İMARSIZ 445.000,00 89.000,00 18.11.2025 09:45

3 ARIK KÖYÜ 101 695 3.231,83 TAM HAM TOPRAK İMARSIZ 325.00,00 65.000,00 18.11.2025 10:00

4 DEREKÖY KÖYÜ 264 4 1.151,10 TAM HAM TOPRAK İMARSIZ 695.000,00 139.000,00 18.11.2025 10:15

5 PELİTÖZÜ KÖYÜ 126 1 5.288,70 TAM HAM TOPRAK İMARSIZ 575.000,00 115.000,00 18.11.2025 10:30

6 KARAKİSE KÖYÜ 255 4 123,88 TAM ARSA İMARSIZ 38.000,00 7.600,00 18.11.2025 10:45

7 KARAKİSE KÖYÜ 262 2 30,54 TAM ARSA İMARSIZ 10.000,00 2.000,00 18.11.2025 11:00

8 KARAKİSE KÖYÜ 259 1 53,15 TAM ARSA İMARSIZ 20.000,00 4.000,00 18.11.2025 11:15

9 KARAKİSE KÖYÜ 261 2 350,29 TAM ARSA İMARSIZ 110.000,00 22.000.00 18.11.2025 11:30

10 BEYGİRCİOĞLU KÖYÜ 128 109 1.214,76 TAM TARLA İMARSIZ 220.000,00 44.000,00 18.11.2025 13:30

11 BEYGİRCİOĞLU KÖYÜ 105 6 194,52 TAM ARSA İMARSIZ 60.000,00 12.000,00 18.11.2025 13:45

12 BEYGİRCİOĞLU KÖYÜ 106 15 179,79 TAM HALİ İMARSIZ 40.000,00 8.000,00 18.11.2025 14:00

13 ÇELTİKÖZÜ KÖYÜ 135 5 1.295,83 TAM TARLA İMARSIZ 325.000,00 65.000,00 18.11.2025 14:15

1) Yukarıda belirtilen taşınmazların satış ihalesi 2886 Sayılı Yasanın 45. maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü ile karşısında gösterilen tarih ve saatte yapılacaktır. ( Adres:Kargı Hükümet Konağı Binası 2. Katta (Vergi Dairesi Katı) bulunan Milli Emlak Şefliğinde yapılacaktır. )

a) Satışı yapılan taşınmaz malın ihale bedeli peşin yatırılabileceği gibi (Satış bedelinin peşin olarak ödenmesi halinde satış bedeline yüzde yirmi indirim uygulanır), 4706 sayılı Kanunun 5. maddesi gereğince taksitle de ödenebilir (Belediye sınırları içerisinde 5.000,00.-TL. bu sınırlar dışında ise 1.000,00.-TL.sini geçtiği takdirde) taksitle ödenmesi halinde satış bedelinin en az dörtte biri peşin, kalanı ise en fazla iki yılda 3'er aylık dönemler halinde eşit taksitlerle kanuni faizi ile birlikte ödenir.

b) 4706 sayılı Kanun gereğince Hazineye ait taşınmaz malların satış ve devir işlemleri ve bu işlemler sırasında düzenlenen belgeler her türlü vergi, resim ve harçtan müstesnadır. Satışı yapılan taşınmaz mallar, satış tarihini takip eden yıldan itibaren 5 yıl süre ile Emlak Vergisine tabi tutulmaz.

2) İhaleye katılmak isteyen isteklilerin ihale saatine kadar;

a) Geçici teminatın yatırıldığına dair makbuzu ya da 2886 sayılı Kanunun 26. maddesinde sayılan diğer değerlerden birini, (Banka teminat mektubu verilmesi halinde teminat mektubunun süresiz, limit içi olması ve teyit yazısının da ibrazı gerekir.)

b) Tebligat için Türkiye'de adres göstermeleri,

c) Yasal yerleşim yerini gösterir belgeyi (ikametgah),

ç) Gerçek kişilerin T.C.Kimlik numarasını bildirmeleri ve nüfus cüzdanı suretini vermelerini,(Aslı ihale sırasında ibraz edilecektir), tüzel kişilerin vergi kimlik numaralarını bildirmeleri,Özel Hukuk Tüzel Kişilerinin,İdare Merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri mesleki kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tastik edilmiş imza sirkülerini veya vekaletnameyi ihale saatine kadar vermeleri; Kamu Tüzel kişilerinin ise Tüzel Kişilk adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi vermeleri gerekmektedir. d) İhaleye Ortaklık şeklinde iştirak halinde noter tasdikli ortaklık girişim belgesi ve her ortak için ilgilisine göre (a),(c) ve (ç) maddesinde istenen tüm belgeleri ihale başlama saatine kadar Komisyon başkanlığına teslim etmeleri zorunludur.

3) İsteklilerin 2/a bendinde belirtilen geçici teminatı nakit olarak ödemek istemesi halinde, ihale saatinden önce ödenen teminata ait Alındı Belgesini veya banka yolu ile ödemek istemesi halinde, Ziraat Bankası Hazine Cari hesabına (Açıklama bölümüne taşınmaza ait MAH/KÖY - ADA PARSEL bilgileri ile İHALEYE KATILAN KİŞİ T.C. KİMLİK NO yazılarak) ödenen teminata ilişkin ihale saatinden önce temin edilecek Muhasebe İşlem Fişini ihale komisyonuna sunmak zorundadır.

4) Satışı yapılacak taşınmazların; satış bedelleri üzerinden 5.000.000,00 TL’ye (BeşMilyon TL’ye) kadar olan kısmı için %1 (yüzde bir) 5.000.000,00 TL’den (BeşMilyon TL’den) 10.000.000,00 TL’ye (OnMilyon TL’ye) kadar olan kısmı için %0.5 (binde beş) 10.000.000,00 TL’yi (OnMilyon TL’yi) aşan kısmı için % 0.25 (onbinde yirmibeş) oranlarında döner sermaye işlem bedeli tahsil edilir.

5) İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

6) İhale şartnameleri mesai saati içerisinde Milli Emlak Şefliğinde ücretsiz görülebilir.