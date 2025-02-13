T.C

MECİTÖZÜ KAYMAKAMLIĞI

(İlçe Milli Emlak Şefliği)

İLAN

SATIŞI YAPILACAK TAŞINMAZLAR

Sıra No Mahalle/Köy Ada Parsel Yüzölçüm (m2) Hazine His.(m2) Cinsi İmar Durumu Tahmini Bedeli (TL) Geçici Teminatı(TL) İhale Tarihi İhale Saati

1 Bekişler 152 2 11.596,04 11596,04 Tarla İmarsız 870.000,00 217.500,00 27.02.2025 09:15

2 Fındıklı 110 3 8.909,06 8.909,06 Tarla İmarsız 1.070.000,00 267.500,00 27.02.2025 09:30

3 Gökçebel 103 40 4.574,99 4.574,99 Tarla İmarsız 937.873,00 234.468,25 27.02.2025 09:45

4 Gökçebel 103 60 1.453,60 1.453,60 Ham Toprak İmarsız 310.000,00 77.500,00 27.02.2025 10:00

5 Güngörmez 104 6 2.982,69 2.982,69 Tarla İmarsız 630.000,00 157.500,00 27.02.2025 10:15

6 Güngörmez 104 77 4.148,03 4148,03 Ham Toprak İmarsız 291.000,00 72.750,00 27.02.2025 10:30

7 Hisarkavak 144 28 14.150,76 14.150,76 Tarla İmarsız 496.000,00 124.000,00 27.02.2025 10:45

8 Kuyucak 121 19 9.004,59 9004,59 Tarla İmarsız 766.000,00 191.500,00 27.02.2025 11:00

9 Kuyucak 121 17 7.999,40 7999,4 Tarla İmarsız 680.000,00 170.000,00 27.02.2025 11:15

10 Kuyucak 106 56 9.298,37 9298,37 Tarla İmarsız 800.000,00 200.000,00 27.02.2025 11:30

11 Kuyucak 125 6 21.392,96 21392,96 Tarla İmarsız 1.930.000,00 482.500,00 27.02.2025 11:45

1) Yukarıda tabloda belirtilen taşınmazların satışı 2886 Sayılı Yasanın 45.maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü ile karşılarında gösterilen tarih ve saatte ayrı ayrı sırasıyla ihalesi yapılacaktır. ( Adres: Tutluk Mah. Şehit Nusret ERDEM Caddesinde bulunan Mecitözü Kaymakamlığı (Hükümet Konağı) Malmüdürlüğü Muhasebe servisinde yapılacaktır. )

a) Satışı yapılan taşınmaz malın ihale bedeli peşin yatırılabileceği gibi (Peşin yatırılması durumuda satış bedeline %20 indirim uygulanmaktadır.) , 4706 sayılı Kanunun 5. maddesi gereğince taksitle de ödenebilir (Belediye sınırları içerisinde 5.000,00.-TL. bu sınırlar dışında ise 1.000,00.-TL.sini geçtiği takdirde) taksitle ödenmesi halinde satış bedelinin en az dörtte biri peşin, kalanı ise en fazla iki yılda 3'er aylık dönemler halinde eşit taksitlerle kanuni faizi ile birlikte ödenir.

b) 4706 sayılı Kanun gereğince Hazineye ait taşınmaz malların satış ve devir işlemleri ve bu işlemler sırasında düzenlenen belgeler her türlü vergi, resim ve harçtan müstesnadır. Satışı yapılan taşınmaz mallar, satış tarihini takip eden yıldan itibaren 5 yıl süre ile Emlak Vergisine tabi tutulmaz.

2) İhaleye katılmak isteyen isteklilerin ihale saatine kadar;

a) Geçici teminat bedelinin Mecitözü Kaymakamlığı Malmüdürlüğüne yatırıldığına dair makbuzun, ( 2886 Sayılı Kanunun 26. Maddesine göre belirtilen değerlerden herhangi biri olabilir. Banka Teminat Mektubunun verilmesi halinde '' Teminat Mektubunun Geçici, Süresiz, Limit içi olması'' ve Teyit Yazısının da ibrazi gerekir.)

b) Tebligat için Türkiye'de adres göstermeleri,

c) Gerçek kişilerin T.C.Kimlik numarasını bildirmeleri ve nüfus cüzdanı suretini vermelerini,(Aslı ihale sırasında ibraz edilecektir), tüzel kişilerin vergi kimlik numaralarını bildirmeleri,Özel Hukuk Tüzel Kişilerinin,İdare Merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri mesleki kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tastik edilmiş imza sirkülerini veya vekaletnameyi ihale saatine kadar vermeleri; Kamu Tüzel kişilerinin ise Tüzel Kişilk adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi vermeleri gerekmektedir.

d) İstekliler 2886 sayılı Kanunun 37. maddesine uygun olarak düzenleyecekleri tekliflerini ihalenin başlama saatine kadar İhale Komisyonu Başkanlığına ulaşmış olmak kaydıyla iadeli taahhütlü bir mektupla da gönderebilirler. Postada meydana gelecek gecikmeler halinde teklif işleme alınmaz.

3) İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

4) İhale şartnameleri mesai saati içerisinde Mecitözü Kaymakamlığı (Hükümet Konağı) İlçe Milli Emlak Şefliğinde ücretsiz görülebilir.

5) İhaleye çıkarılan taşınmazlar www.milliemlak.gov.tr veya www.corum.csb.gov.tr / ihale ilanı html adresinden görülebilir.

6) Satışı yapılacak taşınmazların; satış bedelleri üzerinden 5.000.000,00 TL’ye (BeşMilyon TL’ye) kadar olan kısmı için %1 (yüzde bir) 5.000.000,00 TL’den (BeşMilyon TL’den) 10.000.000,00 TL’ye (OnMilyon TL’ye) kadar olan kısmı için %0.5 (binde beş) 10.000.000,00 TL’yi (OnMilyon TL’yi) aşan kısmı için % 0.25 (onbinde yirmibeş) oranlarında işlem bedeli tahsil edilir.