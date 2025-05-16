MECİTÖZÜ KAYMAKAMLIĞI

(İlçe Milli Emlak Şefliği)

İLAN

1NOLU TABLO : SATIŞI YAPILACAK TAŞINMAZLAR

SIRA MAHALLE/KÖY Ada Parsel Yüzölçüm

(m2) Hazine

His.(m2) Cinsi İmar

Durumu Tahmini

Bedeli (TL) Geçici

Teminatı(TL) İhale

Tarihi İhale

Saati

NO

1 Bekişler 158 59 528,40 528,40 Arsa İmarsız 140.000,00 TL 35.000,00 TL 29.05.2025 10:00

2 Bekişler 120 131 8.146,80 8.146,80 Tarla İmarsız 330.000,00 TL 82.500,00 TL 29.05.2025 10:15

3 Bekişler 133 1 2.208,89 2.208,89 Tarla İmarsız 180.000,00 TL 45.000,00 TL 29.05.2025 10:30

4 Bekişler 120 127 13.323,97 13.323,97 Tarla İmarsız 800.000,00 TL 200.000,00 TL 29.05.2025 10:45

5 Bekişler 120 144 358,61 358,61 Ham Toprak İmarsız 15.000,00 TL 3.750,00 TL 29.05.2025 11:00

6 Bekişler 120 141 6.929,34 6.929,34 Tarla İmarsız 315.000,00 TL 78.750,00 TL 29.05.2025 11:15

7 Bekişler 120 145 1.769,86 1.769,86 Tarla İmarsız 80.000,00 TL 20.000,00 TL 29.05.2025 11:30

8 Bekişler 120 119 3.783,55 3.783,55 Tarla İmarsız 305.000,00 TL 76.250,00 TL 29.05.2025 11:45

9 Bekişler 120 121 4.678,82 4.678,82 Ham Toprak İmarsız 281.000,00 TL 70.250,00 TL 29.05.2025 13:30

10 Bekişler 120 132 57,65 57,65 Bağ İmarsız 5.000,00 TL 1.250,00 TL 29.05.2025 13:45

11 Bekişler 120 133 5.060,23 5.060,23 Tarla İmarsız 230.000,00 TL 57.500,00 TL 29.05.2025 14:00

12 Bekişler 120 117 2.007,61 2.007,61 Ham Toprak İmarsız 505.000,00 TL 126.250,00 TL 29.05.2025 14:15

13 Bekişler 120 142 4.169,57 4.169,57 Tarla İmarsız 188.000,00 TL 47.000,00 TL 29.05.2025 14:30

1) Yukarıda 1 nolu tabloda belirtilen taşınmazların satışı 2886 Sayılı Yasanın 45.maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü ile karşılarında gösterilen tarih ve saatte ayrı ayrı sırasıyla ihalesi yapılacaktır. İhaleler Tutluk Mah. Şehit Nusret ERDEM Caddesinde bulunan Mecitözü Kaymakamlığı (Hükümet Konağı) Malmüdürlüğü Muhasebe servisinde yapılacaktır.

a) Satışı yapılacak olan 2 nolu tabloda yer alan taşınmaz malların ihale bedeli peşin yatırılabileceği gibi (Peşin yatırılması durumunda satış bedeline %20 indirim uygulanmaktadır.) , 4706 sayılı Kanunun 5. maddesi gereğince taksitle de ödenebilir (Belediye sınırları içerisinde 5.000,00.-TL. bu sınırlar dışında ise 1.000,00.-TL.sini geçtiği takdirde) taksitle ödenmesi halinde satış bedelinin en az dörtte biri peşin, kalanı ise en fazla iki yılda 3'er aylık dönemler halinde eşit taksitlerle kanuni faizi ile birlikte ödenir. Üzerinde muhdesat olup, muhdesat bedeli ile birlikte kıymet takdiri yapılan taşınmaz ihalesinde; ihalenin, muhdesat sahibi haricinde herhangi bir kişiye kalması durumunda hesaplanan asgari levazım bedeli de peşin ödenmek zorundadır.

b) 4706 sayılı Kanun gereğince Hazineye ait taşınmaz malların satış ve devir işlemleri ve bu işlemler sırasında düzenlenen belgeler her türlü vergi, resim ve harçtan müstesnadır. Satışı yapılan taşınmaz mallar, satış tarihini takip eden yıldan itibaren 5 yıl süre ile Emlak Vergisine tabi tutulmaz.

c) İsteklilerin geçici teminatı nakit olarak ödemek istemesi halinde, ihale saatinden önce Mecitözü MalMüdürlüğü (veznesine) ödenen teminata ait ALINDI BELGESİNİ, BANKA yolu ile yatırılmak istenmesi halinde Mecitözü Kaymakamlığı MalMüdürlüğünün Ziraat Bankası Mecitözü Şubesi İBAN numarasına ( TR94 0001 0000 83 0000 1000 5315 ) (AÇIKLAMA BÖLÜMÜNE TALİP OLUNAN TAŞINMAZIN ADA PARSEL NUMARASI İLE İHALEYE GİRECEK KİŞİ T.C. KİMLİK NOSU YAZILARAK) ödemek istemesi halinde önceden banka yolu ile ödenen teminata ait Mecitözü Kaymakamlığı MalMüdürlüğünden ihale saatinden önce temin edilecek MUHASEBE İŞLEM FİŞİNİ ihale komisyonuna sunmak zorundadır.

2) İhaleye katılmak isteyen isteklilerin ihale saatine kadar;

a) Geçici teminat bedelinin Mecitözü Kaymakamlığı MalMüdürlüğüne yatırıldığına dair makbuzun, ( 2886 Sayılı Kanunun 26. Maddesine göre belirtilen değerlerden herhangi biri olabilir. Banka Teminat Mektubunun verilmesi halinde '' Teminat Mektubunun Süresiz, Limit içi olması'' ve Teyit Yazısının da ibrazi gerekir.)

b) Tebligat için Türkiye'de adres göstermeleri,

c) Gerçek kişilerin T.C.Kimlik numarasını bildirmeleri ve nüfus cüzdanı suretini vermelerini,(Aslı ihale sırasında ibraz edilecektir), tüzel kişilerin vergi kimlik numaralarını bildirmeleri,Özel Hukuk Tüzel Kişilerinin,İdare Merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri mesleki kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tastik edilmiş imza sirkülerini veya vekaletnameyi ihale saatine kadar vermeleri; Kamu Tüzel kişilerinin ise Tüzel Kişilk adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi vermeleri gerekmektedir.

d) İstekliler 2886 sayılı Kanunun 37. maddesine uygun olarak düzenleyecekleri tekliflerini ihalenin başlama saatine kadar İhale Komisyonu Başkanlığına ulaşmış olmak kaydıyla iadeli taahhütlü bir mektupla da gönderebilirler. Postada meydana gelecek gecikmeler halinde teklif işleme alınmaz.

3) İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

4) İhale şartnameleri mesai saati içerisinde Mecitözü Kaymakamlığı (Hükümet Konağı) İlçe Milli Emlak Şefliğinde ücretsiz görülebilir.

5) İhaleye çıkarılan taşınmazlar www.milliemlak.gov.tr veya www.corum.csb.gov.tr / ihale ilanı html adresinden görülebilir.

6 ) Satışı yapılacak taşınmazların; satış bedelleri üzerinden 5.000.000,00 TL’ye (BeşMilyon TL’ye) kadar olan kısmı için %1 (yüzde bir) 5.000.000,00 TL’den (BeşMilyon TL’den) 10.000.000,00 TL’ye (OnMilyon TL’ye) kadar olan kısmı için %0.5 (binde beş) 10.000.000,00 TL’yi (OnMilyon TL’yi) aşan kısmı için % 0.25 (onbinde yirmibeş) oranlarında işlem bedeli tahsil edilir.