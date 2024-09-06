OĞUZLAR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

TAŞINIR MAL SATIŞ İLANI

TAŞINIR MALIN S.N PLAKA NO MARKASI CİNSİ MODELİ HALİHAZIR DURUMU MUHAMMEN BEDELİ (KDV HARİÇ) GEÇİCİ TEMİNATI(TL) İHALE TARİHİ İHALE SAATİ 1 19TN799 MERCEDES BENZ SPRİNTER 315 CDI 2010 ÇALIŞIR DURUMDA 350.000,00 TL. 10.500,00 17.09.2024 13:30 2 19UL275 FORD CARGO 1815 1985 TAMİR İLE ÇALIŞIR 170.000,00 TL. 5.100,00 17.09.2024 13:45 3 0429558 HAMM SİLİNDİR 1985 ÇALIŞIR DURUMDA 100.000,00 TL. 3.000,00 17.09.2024 14:00

1 - Yukarıda nitelikleri belirtilen taşınır malların; 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü ile hizalarında gösterilen muhammen bedeller üzerinden, belirtilen tarih ve saatlerde, Oğuzlar Belediyesi Meclis Toplantı Salonunda Belediye Encümeni huzurunda ayrı ayrı satış ihaleleri yapılacaktır.

2- İsteklilerin; Geçici teminat makbuzu veya banka teminat mektubu, kimlik kartı, Tebligat için Türkiye'de adres göstermesi, vekaleten katılacakların noter onaylı vekaletname, Tüzel kişilerde ise idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından veya benzeri makamdan 2024 yılında tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğuna dair noter onaylı belge, imza sirküsü ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar Belediyemiz İhale Komisyonuna Teslim etmeleri gerekmektedir .

3-İhalelere ilişkin şartname ve ekleri mesai saatleri dahilinde Oğuzlar Belediye Başkanlığı (Mali Hizmetler Müdürlüğü)’nden 500,00 TL. karşılığında temin edilebilir.

4-Taşınır malların ihale sonrasında tescili ile ilgili her türlü doğacak olan vergiler (Kdv, Muayene, sigorta, proje) alıcıya aittir.

5-Yukarıda belirtilen araçların muhammen bedelleri KDV hariç olup satış sonucunda kdv alıcı tarafından ödenecektir.

6-İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

Mu