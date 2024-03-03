İLAN

OĞUZLAR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

TAŞINMAZ SATIŞI YAPILACAKTIR.

S.N

MAHALLE

ADA

PARSEL

ALAN (m2)

HİSSE

CİNSİ

MUHAMMEN

GEÇİCİ

İHALE

SAATİ

BEDEL

TEMİNATI

TARİHİ

1

GÖLBAŞI

208

116

76,8

TAM

ARSA

27.500,00

1.000,00

12.03.2024

10:15

2

GÖLBAŞI

208

117

1617,41

TAM

ARSA

575.000,00

20.000,00

12.03.2024

10:30

3

GÖLBAŞI

208

118

1109,73

TAM

ARSA

390.000,00

12.500,00

12.03.2024

10:45

4

GÖLBAŞI

210

17

328,79

TAM

ARSA

115.000,00

5.000,00

12.03.2024

11:00

5

GÖLBAŞI

208

164

53,82

TAM

ARSA

22.500,00

1.000,00

12.03.2024

11:15

6

GÖLBAŞI

208

165

58,21

TAM

ARSA

23.000,00

1.000,00

12.03.2024

11:30

7

GÖLBAŞI

225

20

291,50

TAM

ARSA

110.000,00

4.000,00

12.03.2024

11:45

1 - Yukarıda nitelikleri belirtilen  taşınmaz malların satış ihalesi 2886 sayılı Yasanın 45. maddesi uyarınca Açık Teklif  Usulü (35. madde (c) bendi) ile hizalarında gösterilen muhammen bedeller üzerinden ve belirtilen tarih ve saatlerde, Oğuzlar Belediyesi Meclis Toplantı Salonunda toplanacak Encümeni Marifeti ile yapılacaktır.

2- İhalelere katılmak isteyen isteklilerin; 

Dilekçe, Yasal yerleşim yerini (ikametgah) gösterir belgeyi, Tebligat için Türkiye'de adres göstermeleri, Gerçek kişilerin T.C. Kimlik Numarasını, Tüzel kişilerin ise vergi kimlik numarasını bildirmeleri, Geçici teminatın yatırıldığına ilişkin belgeyi, ibraz edeceklerdir.

3-İhalelere ilişkin şartname ve ekleri mesai saatleri dahilinde Oğuzlar Belediye Başkanlığı (Mali Hizmetler Müdürlüğü) 500,00 TL. karşılığında temin edilebilir.

4-Başvurular 12.03.2024 tarihi ihale başlangıç saatinden önce Belediye Başkanlığımıza yapılması gerekmektedir.

5-İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. 

6-İhtilafların çözüm yeri Çorum icra daireleri ve Mahkemelerdir.

7-İhale kararının karar tarihinden itibaren en geç 15 işgünü içinde ita amirince onaylanacak veya iptal edilebilecektir.

#ilangovtr Basın No ILN01993029