İLAN
OĞUZLAR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
TAŞINMAZ SATIŞI YAPILACAKTIR.
|
S.N
|
MAHALLE
|
ADA
|
PARSEL
|
ALAN (m2)
|
HİSSE
|
CİNSİ
|
MUHAMMEN
|
GEÇİCİ
|
İHALE
|
SAATİ
|
BEDEL
|
TEMİNATI
|
TARİHİ
|
1
|
GÖLBAŞI
|
208
|
116
|
76,8
|
TAM
|
ARSA
|
27.500,00
|
1.000,00
|
12.03.2024
|
10:15
|
2
|
GÖLBAŞI
|
208
|
117
|
1617,41
|
TAM
|
ARSA
|
575.000,00
|
20.000,00
|
12.03.2024
|
10:30
|
3
|
GÖLBAŞI
|
208
|
118
|
1109,73
|
TAM
|
ARSA
|
390.000,00
|
12.500,00
|
12.03.2024
|
10:45
|
4
|
GÖLBAŞI
|
210
|
17
|
328,79
|
TAM
|
ARSA
|
115.000,00
|
5.000,00
|
12.03.2024
|
11:00
|
5
|
GÖLBAŞI
|
208
|
164
|
53,82
|
TAM
|
ARSA
|
22.500,00
|
1.000,00
|
12.03.2024
|
11:15
|
6
|
GÖLBAŞI
|
208
|
165
|
58,21
|
TAM
|
ARSA
|
23.000,00
|
1.000,00
|
12.03.2024
|
11:30
|
7
|
GÖLBAŞI
|
225
|
20
|
291,50
|
TAM
|
ARSA
|
110.000,00
|
4.000,00
|
12.03.2024
|
11:45
1 - Yukarıda nitelikleri belirtilen taşınmaz malların satış ihalesi 2886 sayılı Yasanın 45. maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü (35. madde (c) bendi) ile hizalarında gösterilen muhammen bedeller üzerinden ve belirtilen tarih ve saatlerde, Oğuzlar Belediyesi Meclis Toplantı Salonunda toplanacak Encümeni Marifeti ile yapılacaktır.
2- İhalelere katılmak isteyen isteklilerin;
Dilekçe, Yasal yerleşim yerini (ikametgah) gösterir belgeyi, Tebligat için Türkiye'de adres göstermeleri, Gerçek kişilerin T.C. Kimlik Numarasını, Tüzel kişilerin ise vergi kimlik numarasını bildirmeleri, Geçici teminatın yatırıldığına ilişkin belgeyi, ibraz edeceklerdir.
3-İhalelere ilişkin şartname ve ekleri mesai saatleri dahilinde Oğuzlar Belediye Başkanlığı (Mali Hizmetler Müdürlüğü) 500,00 TL. karşılığında temin edilebilir.
4-Başvurular 12.03.2024 tarihi ihale başlangıç saatinden önce Belediye Başkanlığımıza yapılması gerekmektedir.
5-İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
6-İhtilafların çözüm yeri Çorum icra daireleri ve Mahkemelerdir.
7-İhale kararının karar tarihinden itibaren en geç 15 işgünü içinde ita amirince onaylanacak veya iptal edilebilecektir.