Çorum’un Sungurlu ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Kaza, Sungurlu-Kırıkkale karayolu Organize Sanayi Kavşağında meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, Sungurlu’dan Kırıkkale istikametine seyir halinde olan Münevver Ç. yönetimindeki 44 NA 619 plakalı otomobil, Muammer B. yönetimindeki 05 LD 090 plakalı otomobile ardından da servis minibüsüne arkadan çarptı.

Kazayı gören diğer sürücüler durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa sürede kaza yerine gelen Sungurlu Belediye İtfaiye ekipleri araçlarda sıkışan yaralıları kurtardı.

Kazada otomobil sürücüsü Muammer B. ile otomobillerde yolcu olarak bulunan Sebahat B., Müberra B., Ayşegül A. ve Melihat A. yaralandı.

İlk müdahalesi kaza yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla Sungurlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.