ÇORUM ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ ORTAKÖY ORMAN İŞLETME ŞEFLİĞİ İNCESU KANYONU KONAKLAMASIZ ORMAN PARKI İŞLETME HAKKININ KİRAYA VERİLMESİ
Müdürlüğümüz, Ortaköy Orman İşletme Şefliği Amenajman Planı 999 ve 1004 nolu bölme içerisinde kalan İncesu Kanyonu Konaklamasız Orman Parkı işletme hakkının kiraya verilmesi işi, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu ile Orman Parkları Yönetmeliği’nin 10 uncu maddesi uyarınca Açık ihale (Kapalı teklif - Artırma) usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.
1. İDARENİN :
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a) Adresi
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: Çepni Mah. İnönüCad. No:72 Merkez ÇORUM
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b) Telefon ve faks numarası
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: 0364 227 79 010 ve 0364 227 79 04
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c) Elektronik posta adresi
2. İHALEYE KONU MESİRE YERİNİN NİTELİĞİ, YERİ VE YÜZÖLÇÜMÜ:
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Niteliği
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İli
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İlçesi
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Mahallesi
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Mevkii
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Yüzöl çümü
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Muhdesatı
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İşletme Hakkı Kira Süresi
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Orman (Devletin hüküm ve tasarrufu
altındaki yer)
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Çorum
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Ortaköy
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İncesu
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İncesu Kanyonu
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6,5
Ha.
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Tesisli*
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20 (Yirmi) Yıl
*Mevcut tesisler : Orman parkında 12 Adet Kameriye bulunmaktadır.
3. İHALE KONUSU İŞİN :
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a) İşin Niteliği, Nev’i ve
Miktarı (Fiziki)
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: İncesu Kanyonu Konaklamasız Orman Parkı içerisinde Önerilen yapı ve tesislerde yer alan tesislerin yüklenici (İşletmeci) tarafından yapılarak “2 Adet Giriş Kontrol Kulubesi 12 m², 1 Adet Kır Lokantası 250 m², 1 Adet Kır Kahvesi 250 m², 1 Adet İbadethane 30 m², 1 Adet Çocuk Oyun Alanı 30 m², 1 Adet Çeşme 4 m², 1 Adet WC (Foseptik Çukur İle) 24,80 m², 1 Adet 30 araçlık otopark , 1 Adet Yağmur Barınağı 15 m², 1 adet Pergola 20 m², 1 Adet Araç Yolu ve 1 adet Yürüme Yolu” 6831 Sayılı Orman Kanunu’nun 25 ve Ek 8’inci maddesi uyarınca 20 (Yirmi) Yıllığına kiraya verilmesi işi.
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b) Tahmin edilen yıllık
işletme hakkı kira bedeli
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: 43.500,00 TL
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c) Geçici teminat miktarı
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: 13.050,00 TL (Tahmin edilen bedelin % 30’u )
4. İHALENİN :
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a) Yapılacağı yer
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: Çorum Orman İşletme Müdürlüğü İdare Binası Satış Salonu
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b) Tarih ve saati
c) İhalenin Usulü
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: 01.09.2026 – 10:00
: Açık İhale (Kapalı teklif - Artırma) usulü
5. İSTEKLİLERİN İHALEYE KATILABİLME ŞARTLARI VE YETERLİK KRİTERLERİ İLE İSTENİLEN BELGELER:
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5.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan bilgi ve belgeleri teklifleri
kapsamında sunmaları gerekir.
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5.1.1. İsteklinin gerçek kişi olması halinde T.C. vatandaşı olmak, tüzel kişi olması halinde
ise T.C. kanunlarına göre Türkiye’de kurulmuş tüzel kişiliğe haiz olmak,
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5.1.2. Yasal yerleşim yeri sahibi olmaları,
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5.1.3. Tebligat için Türkiye'de adres göstermeleri, ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası (Varsa) bildirmeleri,
5.1.4. Gerçek kişilerin T.C. kimlik numarasını, tüzel kişilerin ise vergi kimlik numarasını bildirmeleri,
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5.1.5. İhale tarihinden en fazla 1 ay önceki tarih esas alınmak kaydıyla kesinleşmiş vergi
borcu olamadığına dair, bağlı olduğu vergi dairesinden alınan belge ( kamu kurumları hariç)
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5.1.6. İhale tarihinden en fazla bir ay önceki tarih esas alınmak kaydıyla kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu olmadığına dair, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) dan alınan belge, ( Kamu
kurumlarından istenmeyecek).
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5.1.7. Şekli ve içeriği bu Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Saymanlık ya da Muhasebe Müdürlüklerine yatırıldığını gösteren makbuzlar,
5.1.8. Şekli ve içeriği bu Şartnamede belirlenen teklif mektubu,
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5.1.9. Kapalı Teklif Usulü İhale Şartnamesi ve eklerinin (İhale dokümanının) satış
bedelinin ödenmesini müteakip, idareden alınacak “İhale Dokümanı Satış Belgesi”,
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5.1.10. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
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5.1.11. Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,
5.1.12. Özel hukuk tüzel kişilerinin, yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri meslekî kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekâletnameyi vermeleri; kamu tüzel kişilerinin ise, yukarıdaki 5.1.3, 5.1.4, 5.1.7, 5.1.8 ve 5.1.9 bentlerinde belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi vermeleri,
5.1.13. İsteklinin ortak girişim olması halinde, bu Şartname eki örneğe uygun, noter tasdikli, iş ortaklığı beyannamesi, İsteklinin iş ortaklığı olması halinde, 5.1.1, 5.1.2, 5.1.4, 5.1.5, 5.1.6, 5.1.11, ve 5.1.12 bentlerinde yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur.
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5.2. İstekliler, yukarıda sayılan belgelerin aslını veya noter tasdikli suretini vermek
zorundadır.
6. İHALEYE AİT ŞARTNAME VE EKLERİ (İHALE DOKÜMANI):
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İhale Şartnamesi ve ekleri (İhale dokümanı) idarenin adresindeki İhale Biriminde görülebilir ve 2.000,00 TL karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların, İhale Şartnamesi ve eklerini (İhale dokümanı) satın almaları zorunludur. İstekliler, ihale dokümanının satış bedelini, Çorum Orman İşletme Müdürlüğünün veznesine ya da Çorum Orman İşletme Müdürlüğü’nün Ziraat Bankası Çorum Şubesi’ndeki IBAN TR50 0001 0000 7830 9686 2750 01 numaralı hesabına yatıracaklardır.
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7. TEKLİFLERİN SUNULMA ŞEKLİ :
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7.1. Teklif mektubunu içeren iç zarf ve geçici teminata ait alındı makbuzu veya banka teminat mektubu ile ihaleye katılabilme şartı olarak istenilen bütün belgeler ikinci zarfa (Dış zarf) konularak kapatılır. Dış zarfın üzerine isteklinin adı ve soyadı veya tüzel kişi unvanı, tebligata esas olarak göstereceği açık adresi, teklifin hangi işe ait olduğu yazılır. Zarfın
yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanır veya kaşelenir/mühürlenir.
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7.2. Teklifler, 01.09.2026 Salı günü saat 09:30’a kadar sıra numaralı alındılar karşılığında, idarenin adresindeki İhale Komisyonu Başkanlığına teslim edilir. Alındı numarası zarfın üzerine yazılır. Bu saatten sonra verilen teklifler kabul edilmez ve açılmadan
istekliye iade edilir.
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7.3. Teklifler iadeli taahhütlü olarak posta ile de gönderilebilir. Bu takdirde dış zarfın üzerine komisyon başkanlığının adresi ile hangi işe ait olduğu, isteklinin adı ve soyadı ile açık adresi yazılır. Posta ile gönderilecek tekliflerin ihale dokümanında belirtilen ihale saatine kadar İhale Komisyonu Başkanlığına ulaşması şarttır. Postadaki gecikme nedeniyle işleme konulmayacak olan tekliflerin alınış zamanı bir tutanakla tespit edilir ve değerlendirmeye alınmaz.
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7.4. İstekliler tekliflerini, “Tahmin edilen yıllık işletme hakkı kira bedeli” üzerinden
artırma yapmak suretiyle vereceklerdir. Bu ihalede uygun bedel; Tahmin edilen yıllık işletme hakkı kira bedelinden aşağı olmamak üzere, teklif edilen bedellerin en yükseğidir.
7.5. Komisyon başkanlığına verilen teklifler, herhangi bir sebeple geri alınamaz ve
değiştirilemez.
8. İhale Komisyonu gerekçesini belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
Komisyonların ihaleyi yapmama kararı kesindir. İLAN OLUNUR.