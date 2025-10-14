-İLAN-

ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ İL ENCÜMENİNDEN

1- İdaremiz taşınır kayıtlarında bulunan ve ekonomik ömrünü doldurduğu için hizmetine ihtiyaç duyulmayan 3 (üç) adet araç ve 7 (yedi) adet iş makinesinin, tek tek satışı yapılmak üzere, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. maddesi gereğince açık teklif usulüyle ihaleye çıkartılmıştır.

2-İhaleler 22/10/2025 Çarşamba günü saat 13:30’da Mimar Sinan Mahallesi, İnönü Caddesi No:167 Çorum adresinde bulunan, İl Özel İdaresi yerleşkesi içerisindeki İl Genel Meclisi Toplantı salonunda başlayacaktır.

3-Araç satışı ile ilgili şartnameler ise Destek Hizmetleri Müdürlüğünde mesai saatleri içerisinde görülebilir veya alınabilir.

4- İHALELERE KATILACAK OLANLARDAN İSTENİLEN BELGELER:

Gerçek ve Tüzel Kişiler :

a) İhale tarihine göre 6 ay içinde alınmış iş veya ikametgah adresini gösteren belge ve kimlik belgesi fotokopisi.

b)Başkası adına vekil olarak ihaleye katılanların, noterden onaylı vekaletname örneğini ve tüzel kişiliği temsilen katılanların ise noterden imza sirküleri örneğini,

c)Tebligat adresinin, iş veya ikamet adresine ilişkin belgelerdeki adresten farklı olması durumunda, tebligat adreslerini gösterir belgeyi,

d)Teklifte bulunulacak taşınır malın şartname eki listede gösterilen geçici teminat miktarını karşılayacak tutarı yatırdıklarını belirtir belgeyi,

e) İhale şartnamesi (imzalı)

5-Taliplilerin ihale günü ve saat 13:30’da istenilen belgeleri ile ihale adresinde hazır bulunmaları gerekmektedir. İstenilen belgelerden eksik olanlar ihaleye katılamazlar.

6- Komisyon gerekçesini belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

7- İhale sürecini uzatmamak amacıyla, 1-7 sıra arasındaki Mitsubishi marka greyder grubuna 1. Turda en az 5.000 TL – 2. Turda en az 3.000 TL – 3. ve diğer turlarda en az 2.000 TL, 8. Sıradaki Mitsubishi çöp kamyonuna 1. Turda en az 3.000 TL – 2. ve diğer turlarda en az 2.000 TL , 9. Sıradaki iveco marka çöp kamyonuna 1. Turda en az 5.000 TL – 2. Turda en az 3.000 TL – 3. ve diğer turlarda en az 2.000 TL, 10. Sıradaki iveco marka otobüse 1. ve 2. Turlarda en az 2.000 TL – 3. ve diğer turlarda en az 1.000 TL artırım yapmaları zorunludur.

İlan Olunur.

SATIŞI YAPILACAK TAŞITLAR

S. NO ADI (MARKA MODEL) MODEL YILI PLAKASI CİNSİ MUHAMMEN BEDEL (TL) (K.D.V. HARİÇ) GEÇİCİ TEMİNAT (%3) (TL) İHALE TARİHİ İHALE SAATİ 1 MİTSUBİSHİ-MG 530 2000 19-0021080 GREYDER 750.000,00 22.500,00 22/10/2025 13:30 2 MİTSUBİSHİ-MG 530 2000 19-0021270 GREYDER 750.000,00 22.500,00 22/10/2025 13:40 3 MİTSUBİSHİ-MG 530 2000 19-0021271 GREYDER 750.000,00 22.500,00 22/10/2025 13:50 4 MİTSUBİSHİ-MG 530 2000 19-0021367 GREYDER 750.000,00 22.500,00 22/10/2025 14:00 5 MİTSUBİSHİ-MG 530 2000 19-0021368 GREYDER 750.000,00 22.500,00 22/10/2025 14:10 6 MİTSUBİSHİ-MG 530 2000 19-0021463 GREYDER 750.000,00 22.500,00 22/10/2025 14:20 7 MİTSUBİSHİ-MG 530 2000 19-0021464 GREYDER 750.000,00 22.500,00 22/10/2025 14:30 8 MİTSUBİSHİ-FUSO CANTER 859 4x2 2012 19 BE 863 ÇÖP KAMYONU 450.000,00 13.500,00 22/10/2025 14:40 9 İVECO-IG100E2BA 2019 19 ABE 645 ÇÖP KAMYONU 850.000,00 25.500,00 22/10/2025 14:50 10 İVECO-OTOYOL 50.M.N 1996 19 KS 226 OTOBÜS 65.000,00 1.950,00 22/10/2025 15:00