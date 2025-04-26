T.C OĞUZLAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

TAŞINIR MAL SATIŞ İHALESİ

Sıra No Cinsi Miktarı Muhammen Bedeli Geçici Teminatı İhale Tarih ve Saati 1 Kullanılmış Su Sayacı 7400 Kg. 160,00 TL. (Kdv Dahil) 37.000,00 TL. 08.05.2025 11:30

1-Yukardaki Tabloda belirtilen Oğuzlar Belediyesine ait 7400 Kğ. Q20 mm çapında kullanılmış su sayacı satış ihalesi 2886 sayılı yasanın 45. Maddesi uyarınca ‘’Açık Teklif Usulü’’ ile 08.05.2025 tarihinde Perşembe günü saat:11:30’de; Oğuzlar Belediyesi Meclis toplantı salonunda Oğuzlar Belediyesi Encümen huzurunda yapılacaktır.

2- İhaleye katılmak isteyenler Şartname ve eklerini Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğünden mesai saatleri içerisinde ihale tarih ve saatine kadar 500,00 TL. karşılığında temin edebilirler.

3-İhaleye başvurular şahsen yapılacak olup, posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

4-İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte tamamen serbesttir.

-İş bu ilan altı (4) maddeden ibarettir.

İLAN OLUNUR.