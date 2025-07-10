İ L A N
T.C.
SUNGURLU SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2023/197
DAHİLİ DAVALI : FERAMUS KAROĞLU- Rıza ve Güllü oğlu, 01/04/1966 doğumlu
TC.NO:38*******78
Davacı Beyhan Erkmen vekili Av. Ercüment Şamil Mesci tarafından aleyhinize açılan Ortaklığın Giderilmesi (paylı mülkiyette) davasının yapılan yargılamasında;
Dahili davalı Feramus Karaoğlu'nun tüm araştırmalara rağmen açık adresi tespit edilememiştir, bilirkişi raporlarının dahili davalı Feramus Karaoğlu'na talep doğrultusunda ilanen tebligat yapılmasına karar verilmiştir. Bu zarfta 26/06/2025 Tarih ve 2025/551 Sayılı mahkeme kararı vardır.) Gerekçeli Kararın tebliği yerine geçerli olmak üzere ilan olunur.