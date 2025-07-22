İ L A N

T.C.

SUNGURLU SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2024/1019

DAHİLİ DAVALI : Hayriye ALKAYA - Hanifi ve Meryem Kızı 01/01/1966 Doğumlu

TC.NO: 14674925828



Davacı Denizbank A.Ş tarafından aleyhinize açılan Ortaklığın Giderilmesi davasının yapılan yargılamasında;

Mahkememizce aleyhinize ve diğer davalılar aleyhine mahkememize açılan ortaklığın giderilmesi davasının yapılan açık duruşması sırasında verilen karar gereğince, tüm araştırmalara rağmen açık adresi tespit edilemeyen, dava dilekçesi ve duruşma günü tebliğ edilemeyen dahili davalı Hayriye Alkaya'ya ilanen tebligat yapılmasına karar verilmiştir. İş bu davanın duruşması 15/01/2026 günü saat 09:55’e bırakılmış olup belirtilen gün ve saatte duruşmaya gelerek davaya karşı diyeceklerinizi bildirmeniz, aksi taktirde yargılamaya yokluğunuzda devam olunarak karar verileceği hususu dava dilekçesi ve duruşma gününün tebliği yerine geçerli olmak üzere ilan olunur.