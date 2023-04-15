Sungurlu Ziraat Odası Gayrimenkul ve Ekipman Satışı
Çorum- Sungurlu Ziraat Odası’na ait Gayrimenkul ve Tohum Eleme Makinasının, satışı gerçekleştirilecektir. Satışı gerçeklestirilecek gayrimenkulün ve makınanın bilgileri aşağıda belirtilmiştir
2- Gayrimenkul Bilgileri:
İli:Çorum
İlçesi:Sungurlu
Mevki:Kapıkaya
Ada:1191
Parsel:14
Parsel alanı:614,12m2
Parsel alanında 3 katlı bina bulunmaktadır.
Eleme Makınası ile bilgiler şahsen yüz yüze verilecektir
Kurum Adresi:
Fatih Mahallesi Ankara Samsun yolu kenarı no:1/1 - 19300 Sungurlu/ÇORUM
Tel:03643118087
e-mail:[email protected]
#ilangovtr Basın No: ILN01814616