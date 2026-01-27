T.C.

SUNGURLU KAYMAKAMLIĞINDAN

(Sungurlu Milli Emlak Şefliği)

İLAN

SATIŞI YAPILACAK TAŞINMAZLAR

SIRA MAHALLE/KÖY Ada Parsel Yüzölçüm

(m2) Hazine

His.(m2) Cinsi İmar

Durumu Tahmini

Bedeli (TL) Geçici

Teminatı(TL) İhale

Tarihi İhale

Saati

NO

1 ALEMBEYLİ KÖYÜ 2324 583,28 TAM Arsa imarsız ₺262.500,00 65.625,00 11.02.2026 08:40

2 ALEMBEYLİ KÖYÜ 2138 18.679,34 TAM Tarla imarsız ₺934.000,00 233.500,00 11.02.2026 08:50

3 AKÇAKOYUNLU KÖYÜ 107 62 7.044,86 TAM Tarla imarsız ₺352.300,00 88.075,00 11.02.2026 09:00

4 AKÇAKOYUNLU KÖYÜ 107 63 6.080,45 TAM Tarla imarsız ₺304.100,00 76.025,00 11.02.2026 09:10

5 AKÇAKOYUNLU KÖYÜ 111 80 8.183,51 TAM Tarla imarsız ₺450.100,00 112.525,00 11.02.2026 09:20

6 AKÇAKOYUNLU KÖYÜ 115 12 4.140,42 TAM Tarla imarsız ₺335.000,00 83.750,00 11.02.2026 09:30

7 AKÇAKOYUNLU KÖYÜ 115 13 6.514,97 TAM Tarla imarsız ₺525.000,00 131.250,00 11.02.2026 09:40

8 AKÇAKOYUNLU KÖYÜ 127 105 4.291,88 TAM Hali Arazi imarsız ₺214.600,00 53.650,00 11.02.2026 09:50

9 AKÇAKOYUNLU KÖYÜ 135 58 9.699,65 TAM Tarla imarsız ₺485.000,00 121.250,00 11.02.2026 10:00

10 AKÇAKOYUNLU KÖYÜ 135 89 3.801,39 TAM Tarla imarsız ₺190.100,00 47.525,00 11.02.2026 10:10

11 AKÇAKOYUNLU KÖYÜ 135 90 1.631,48 TAM Tarla imarsız ₺81.600,00 20.400,00 11.02.2026 10:20

12 AKÇAKOYUNLU KÖYÜ 135 91 2.198,77 TAM Tarla imarsız ₺110.000,00 27.500,00 11.02.2026 10:30

13 AKÇAKOYUNLU KÖYÜ 135 109 13.183,04 TAM Tarla imarsız ₺659.200,00 164.800,00 11.02.2026 10:40

14 AKÇAKOYUNLU KÖYÜ 135 114 16.196,90 TAM Tarla imarsız ₺809.900,00 202.475,00 11.02.2026 10:50

15 AKÇAKOYUNLU KÖYÜ 143 59 2.580,72 TAM Tarla imarsız ₺154.900,00 38.725,00 11.02.2026 11:00

16 AKÇAKOYUNLU KÖYÜ 168 5 433,38 TAM Hali Arazi imarsız ₺151.700,00 37.925,00 11.02.2026 11:10

17 AKÇAKOYUNLU KÖYÜ 111 72 1.766,41 TAM Ham Toprak imarsız ₺97.200,00 24.300,00 11.02.2026 11:20

18 AKÇAKOYUNLU KÖYÜ 122 15 2.642,38 TAM Tarla imarsız ₺150.000,00 37.500,00 11.02.2026 11:30

19 AKÇAKOYUNLU KÖYÜ 127 102 2.904,53 TAM Tarla imarsız ₺150.000,00 37.500,00 11.02.2026 11:40

20 AKÇAKOYUNLU KÖYÜ 130 37 7.319,54 TAM Hali Arazi imarsız ₺375.000,00 93.750,00 11.02.2026 11:50

21 AKÇAKOYUNLU KÖYÜ 135 100 1.338,01 TAM Tarla imarsız ₺67.000,00 16.750,00 11.02.2026 13:10

22 AKÇAKOYUNLU KÖYÜ 135 101 3.920,23 TAM Tarla imarsız ₺196.100,00 49.025,00 11.02.2026 13:20

23 AKÇAKOYUNLU KÖYÜ 135 106 3.463,17 TAM Tarla imarsız ₺173.200,00 43.300,00 11.02.2026 13:30

24 AKÇAKOYUNLU KÖYÜ 135 107 4.180,31 TAM Tarla imarsız ₺209.100,00 52.275,00 11.02.2026 13:40

25 AKÇAKOYUNLU KÖYÜ 135 113 1.909,68 TAM Tarla imarsız ₺95.500,00 23.875,00 11.02.2026 13:50

26 AKÇAKOYUNLU KÖYÜ 135 118 5.907,52 TAM Tarla imarsız ₺295.400,00 73.850,00 11.02.2026 14:00

27 AKÇAKOYUNLU KÖYÜ 143 47 767,32 TAM Tarla imarsız ₺275.000,00 68.750,00 11.02.2026 14:10

28 AKÇAKOYUNLU KÖYÜ 143 50 3.832,20 TAM Tarla imarsız ₺210.800,00 52.700,00 11.02.2026 14:20

29 AKÇAKOYUNLU KÖYÜ 143 55 1.471,73 TAM Tarla imarsız ₺80.000,00 20.000,00 11.02.2026 14:30

30 AKÇAKOYUNLU KÖYÜ 143 58 1.886,88 TAM Tarla imarsız ₺113.300,00 28.325,00 11.02.2026 14:40

31 AKÇALI KÖYÜ 157 90 5.652,57 TAM Tarla imarsız ₺282.700,00 70.675,00 11.02.2026 14:50

32 AKÇALI KÖYÜ 157 91 2.183,55 TAM Tarla imarsız ₺109.200,00 27.300,00 11.02.2026 15:00

33 AKÇALI KÖYÜ 157 92 2.233,61 TAM Tarla imarsız ₺111.700,00 27.925,00 11.02.2026 15:10

34 AKÇALI KÖYÜ 157 93 12.820,68 TAM Tarla imarsız ₺641.100,00 160.275,00 11.02.2026 15:20

35 AKÇALI KÖYÜ 157 94 2.736,19 TAM Tarla imarsız ₺136.900,00 34.225,00 11.02.2026 15:30

36 AKÇALI KÖYÜ 197 28 1.825,71 TAM Bahçe imarsız ₺731.600,00 182.900,00 11.02.2026 15:40

37 AYDOĞAN KÖYÜ 107 43 11.199,20 TAM Tarla imarsız ₺560.000,00 140.000,00 11.02.2026 15:50

38 AYDOĞAN KÖYÜ 111 19 5.854,19 TAM Tarla imarsız ₺300.000,00 75.000,00 11.02.2026 16:00

39 AYDOĞAN KÖYÜ 127 5 210,04 TAM Ham Toprak imarsız ₺100.000,00 25.000,00 11.02.2026 16:10

40 BAĞCILI KÖYÜ 1271 13.437,06 TAM Ham Toprak imarsız ₺672.000,00 168.000,00 11.02.2026 16:20

41 BAĞCILI KÖYÜ 1301 9.469,23 TAM Ham Toprak imarsız ₺427.000,00 106.750,00 11.02.2026 16:30

42 BAĞDATLI KÖYÜ 434 10.800,00 TAM Tarla imarsız ₺648.000,00 162.000,00 12.02.2026 08:40

43 BAĞDATLI KÖYÜ 1414 3.397,27 TAM Ham Toprak imarsız ₺204.000,00 51.000,00 12.02.2026 08:50

44 BAĞDATLI KÖYÜ 1428 16.244,29 TAM Tarla imarsız ₺812.250,00 203.062,50 12.02.2026 09:00

45 BAĞDATLI KÖYÜ 1498 3.741,44 TAM Tarla imarsız ₺168.500,00 42.125,00 12.02.2026 09:10

46 BAĞDATLI KÖYÜ 1499 13.683,17 TAM Tarla imarsız ₺615.750,00 153.937,50 12.02.2026 09:20

47 BAĞDATLI KÖYÜ 1500 457,99 TAM Tarla imarsız ₺20.750,00 5.187,50 12.02.2026 09:30

48 BAĞDATLI KÖYÜ 1501 1.235,98 TAM Tarla imarsız ₺55.750,00 13.937,50 12.02.2026 09:40

49 BAHŞILI KÖYÜ 104 193 1.458,40 TAM Tarla imarsız ₺510.500,00 127.625,00 12.02.2026 09:50

50 BAHŞILI KÖYÜ 104 226 7.650,58 TAM Tarla imarsız ₺765.100,00 191.275,00 12.02.2026 10:00

51 BAHŞILI KÖYÜ 111 173 11.216,94 TAM Tarla imarsız ₺785.200,00 196.300,00 12.02.2026 10:10

52 BAHŞILI KÖYÜ 112 30 9.874,51 TAM Tarla imarsız ₺987.500,00 246.875,00 12.02.2026 10:20

53 BAHŞILI KÖYÜ 113 101 8.552,20 TAM Tarla imarsız ₺855.300,00 213.825,00 12.02.2026 10:30

54 BAHŞILI KÖYÜ 119 16 7.609,48 TAM Tarla imarsız ₺761.000,00 190.250,00 12.02.2026 10:40

55 BAHŞILI KÖYÜ 128 74 3.035,03 TAM Tarla imarsız ₺303.600,00 75.900,00 12.02.2026 10:50

56 BAHŞILI KÖYÜ 135 37 5.399,96 TAM Tarla imarsız ₺486.000,00 121.500,00 12.02.2026 11:00

57 BAHŞILI KÖYÜ 146 8 81,23 TAM Ham Toprak imarsız ₺36.600,00 9.150,00 12.02.2026 11:10

58 BAHŞILI KÖYÜ 180 3 7.960,39 TAM Tarla imarsız ₺796.100,00 199.025,00 12.02.2026 11:20

59 BAHŞILI KÖYÜ 181 115 5.823,25 TAM Tarla imarsız ₺585.500,00 146.375,00 12.02.2026 11:30

60 BAHŞILI KÖYÜ 181 116 8.808,18 TAM Ham Toprak imarsız ₺880.900,00 220.225,00 12.02.2026 11:40

61 BAHŞILI KÖYÜ 181 117 5.315,76 TAM Ham Toprak imarsız ₺550.000,00 137.500,00 12.02.2026 11:50

62 BEYLİCE KÖYÜ 106 8 12.777,32 TAM Ham Toprak imarsız ₺766.700,00 191.675,00 12.02.2026 13:10

63 BEYLİCE KÖYÜ 124 24 2.756,04 TAM Tarla imarsız ₺964.700,00 241.175,00 12.02.2026 13:20

64 BEYLİCE KÖYÜ 164 48 548,48 TAM Tarla imarsız ₺27.500,00 6.875,00 12.02.2026 13:30

65 BEYLİCE KÖYÜ 164 49 1.666,92 TAM Tarla imarsız ₺83.400,00 20.850,00 12.02.2026 13:40

66 BÜYÜKİNCESU KÖYÜ 114 39 3.634,79 TAM Tarla imarsız ₺291.000,00 72.750,00 12.02.2026 13:50

67 BÜYÜKİNCESU KÖYÜ 114 46 2.582,70 TAM Tarla imarsız ₺207.000,00 51.750,00 12.02.2026 14:00

68 BÜYÜKİNCESU KÖYÜ 143 284 9.879,15 TAM Tarla imarsız ₺494.000,00 123.500,00 12.02.2026 14:10

69 BÜYÜKİNCESU KÖYÜ 143 289 6.704,36 TAM Tarla imarsız ₺1.006.000,00 251.500,00 12.02.2026 14:20

70 BÜYÜKİNCESU KÖYÜ 143 314 2.406,23 TAM Tarla imarsız ₺192.500,00 48.125,00 12.02.2026 14:30

71 ÇİÇEKLİKELLER KÖYÜ 113 46 2.001,55 TAM Arsa imarsız ₺700.600,00 175.150,00 12.02.2026 14:40

72 ÇİÇEKLİKELLER KÖYÜ 113 47 2.001,88 TAM Arsa imarsız ₺700.700,00 175.175,00 12.02.2026 14:50

73 DAYINCAK KÖYÜ 103 26 13.803,89 TAM Tarla imarsız ₺621.500,00 155.375,00 12.02.2026 15:00

74 DAYINCAK KÖYÜ 103 42 9.154,32 TAM Tarla imarsız ₺412.000,00 103.000,00 12.02.2026 15:10

75 DAYINCAK KÖYÜ 103 61 9.566,78 TAM Tarla imarsız ₺430.600,00 107.650,00 12.02.2026 15:20

76 DAYINCAK KÖYÜ 103 164 21.087,59 TAM Tarla imarsız ₺949.000,00 237.250,00 12.02.2026 15:30

77 DAYINCAK KÖYÜ 105 5 4.669,38 TAM Tarla imarsız ₺280.200,00 70.050,00 12.02.2026 15:40

78 DAYINCAK KÖYÜ 112 6 6.683,43 TAM Tarla imarsız ₺300.800,00 75.200,00 12.02.2026 15:50

79 DENİZLİ KÖYÜ 75 9.600,00 TAM Tarla imarsız ₺480.000,00 120.000,00 12.02.2026 16:00

80 DENİZLİ KÖYÜ 561 1.444,05 TAM Tarla imarsız ₺72.300,00 18.075,00 12.02.2026 16:10

81 DENİZLİ KÖYÜ 585 4.614,91 TAM Ham Toprak imarsız ₺461.500,00 115.375,00 12.02.2026 16:20

82 DENİZLİ KÖYÜ 587 520,81 TAM Tarla imarsız ₺60.000,00 15.000,00 13.02.2026 08:40

83 DENİZLİ KÖYÜ 600 1.864,78 TAM Ham Toprak imarsız ₺74.600,00 18.650,00 13.02.2026 08:50

84 DENİZLİ KÖYÜ 603 10.753,27 TAM Tarla imarsız ₺537.700,00 134.425,00 13.02.2026 09:00

85 DENİZLİ KÖYÜ 653 8.620,50 TAM Tarla imarsız ₺431.100,00 107.775,00 13.02.2026 09:10

86 EŞME KÖYÜ 115 34 1.120,56 TAM Tarla imarsız ₺225.000,00 56.250,00 13.02.2026 09:20

87 EŞME KÖYÜ 115 35 728,45 TAM Tarla imarsız ₺146.000,00 36.500,00 13.02.2026 09:30

88 EŞME KÖYÜ 115 581 5.900,00 TAM Tarla imarsız ₺295.000,00 73.750,00 13.02.2026 09:40

89 EŞME KÖYÜ 130 31 3.700,00 TAM Tarla imarsız ₺200.000,00 50.000,00 13.02.2026 09:50

90 GÜVENDİK KÖYÜ 101 623 2.672,27 TAM Tarla imarsız ₺133.700,00 33.425,00 13.02.2026 10:00

91 GÜVENDİK KÖYÜ 101 625 2.448,05 TAM Tarla imarsız ₺122.500,00 30.625,00 13.02.2026 10:10

92 GÜVENDİK KÖYÜ 101 636 11.712,42 TAM Tarla imarsız ₺710.000,00 177.500,00 13.02.2026 10:20

93 GÜVENDİK KÖYÜ 101 637 1.284,18 TAM Tarla imarsız ₺80.000,00 20.000,00 13.02.2026 10:30

94 GÜVENDİK KÖYÜ 101 638 3.476,25 TAM Tarla imarsız ₺215.000,00 53.750,00 13.02.2026 10:40

95 GÜVENDİK KÖYÜ 101 639 1.086,07 TAM Tarla imarsız ₺66.000,00 16.500,00 13.02.2026 10:50

96 GÜVENDİK KÖYÜ 101 657 3.052,84 TAM Tarla imarsız ₺160.000,00 40.000,00 13.02.2026 11:00

97 GÜVENDİK KÖYÜ 101 658 424,42 TAM Tarla imarsız ₺26.000,00 6.500,00 13.02.2026 11:10

98 GÜVENDİK KÖYÜ 101 663 16.964,37 TAM Tarla imarsız ₺850.000,00 212.500,00 13.02.2026 11:20

99 GÜVENDİK KÖYÜ 103 116 6.441,76 TAM Tarla imarsız ₺289.900,00 72.475,00 13.02.2026 11:30

100 GÜVENDİK KÖYÜ 108 3 902,07 TAM Arsa imarsız ₺316.000,00 79.000,00 13.02.2026 11:40

101 GÜVENDİK KÖYÜ 111 174 483,13 TAM Arsa imarsız ₺145.000,00 36.250,00 13.02.2026 11:50

102 GÜVENDİK KÖYÜ 118 72 5.356,18 TAM Tarla imarsız ₺267.900,00 66.975,00 13.02.2026 13:10

103 GÜVENDİK KÖYÜ 118 76 2.807,41 TAM Tarla imarsız ₺140.400,00 35.100,00 13.02.2026 13:20

104 GÜVENDİK KÖYÜ 118 77 2.056,41 TAM Tarla imarsız ₺102.900,00 25.725,00 13.02.2026 13:30

105 GÜVENDİK KÖYÜ 119 309 3.421,46 TAM Tarla imarsız ₺171.100,00 42.775,00 13.02.2026 13:40

106 GÜVENDİK KÖYÜ 119 314 4.071,05 TAM Tarla imarsız ₺244.300,00 61.075,00 13.02.2026 13:50

107 GÜVENDİK KÖYÜ 119 355 2.887,04 TAM Tarla imarsız ₺144.400,00 36.100,00 13.02.2026 14:00

108 GÜVENDİK KÖYÜ 119 389 17.734,96 TAM Tarla imarsız ₺886.800,00 221.700,00 13.02.2026 14:10

109 GÜVENDİK KÖYÜ 119 417 1.454,04 TAM Tarla imarsız ₺72.800,00 18.200,00 13.02.2026 14:20

110 GÜVENDİK KÖYÜ 119 418 1.629,93 TAM Tarla imarsız ₺81.500,00 20.375,00 13.02.2026 14:30

111 GÜVENDİK KÖYÜ 119 419 1.952,16 TAM Tarla imarsız ₺97.700,00 24.425,00 13.02.2026 14:40

112 GÜVENDİK KÖYÜ 119 439 2.138,48 TAM Ham Toprak imarsız ₺213.900,00 53.475,00 13.02.2026 14:50

113 GÜVENDİK KÖYÜ 119 440 340,65 TAM Tarla imarsız ₺68.200,00 17.050,00 13.02.2026 15:00

114 GÜVENDİK KÖYÜ 121 5 6.993,17 TAM Tarla imarsız ₺360.000,00 90.000,00 13.02.2026 15:10

115 GÜVENDİK KÖYÜ 129 73 1.535,84 TAM Tarla imarsız ₺80.000,00 20.000,00 13.02.2026 15:20

116 GÜVENDİK KÖYÜ 131 85 6.488,48 TAM Tarla imarsız ₺324.500,00 81.125,00 13.02.2026 15:30

117 GÜVENDİK KÖYÜ 138 157 372,10 TAM Tarla imarsız ₺130.300,00 32.575,00 13.02.2026 15:40

118 GÜVENDİK KÖYÜ 148 18 2.934,95 TAM Tarla imarsız ₺146.800,00 36.700,00 13.02.2026 15:50

119 GÜVENDİK KÖYÜ 149 24 1.813,98 TAM Ham Toprak imarsız ₺634.900,00 158.725,00 13.02.2026 16:00

120 GÜVENDİK KÖYÜ 166 2 3.253,91 TAM Ham Toprak imarsız ₺1.074.000,00 268.500,00 13.02.2026 16:10

121 İNEGAZİLİ KÖYÜ 1177 9.000,00 TAM Tarla imarsız ₺450.000,00 112.500,00 13.02.2026 16:20

122 KAMIŞLI KÖYÜ 106 128 949,67 TAM Ham Toprak imarsız ₺47.500,00 11.875,00 13.02.2026 16:30

123 KAMIŞLI KÖYÜ 149 23 988,58 TAM Ham Toprak imarsız ₺346.100,00 86.525,00 13.02.2026 16:40

124 KAVŞUT KÖYÜ 264 3 1.177,46 TAM Arsa Gelişme Konut Alanı ₺707.000,00 176.750,00 16.02.2026 08:50

125 KAVŞUT KÖYÜ 264 4 1.177,35 TAM Arsa Gelişme Konut Alanı ₺707.000,00 176.750,00 16.02.2026 09:00

126 KAVŞUT KÖYÜ 268 2 1.072,69 TAM Arsa Gelişme Konut Alanı ₺644.000,00 161.000,00 16.02.2026 09:10

127 KAVŞUT KÖYÜ 268 3 1.072,53 TAM Arsa Gelişme Konut Alanı ₺644.000,00 161.000,00 16.02.2026 09:20

128 KAVŞUT KÖYÜ 269 1 1.012,08 TAM Arsa Gelişme Konut Alanı ₺557.000,00 139.250,00 16.02.2026 09:30

129 KAVŞUT KÖYÜ 269 2 1.012,09 TAM Arsa Gelişme Konut Alanı ₺557.000,00 139.250,00 16.02.2026 09:40

130 KAVŞUT KÖYÜ 269 3 1.012,49 TAM Arsa Gelişme Konut Alanı ₺557.000,00 139.250,00 16.02.2026 09:50

131 KAVŞUT KÖYÜ 269 5 1.012,09 TAM Arsa Gelişme Konut Alanı ₺557.000,00 139.250,00 16.02.2026 10:00

132 KAVŞUT KÖYÜ 269 6 1.011,95 TAM Arsa Gelişme Konut Alanı ₺557.000,00 139.250,00 16.02.2026 10:10

133 KAVŞUT KÖYÜ 269 7 1.011,90 TAM Arsa Gelişme Konut Alanı ₺557.000,00 139.250,00 16.02.2026 10:20

134 KAVŞUT KÖYÜ 270 1 1.154,99 TAM Arsa Gelişme Konut Alanı ₺636.000,00 159.000,00 16.02.2026 10:30

135 KAVŞUT KÖYÜ 270 2 1.155,04 TAM Arsa Gelişme Konut Alanı ₺636.000,00 159.000,00 16.02.2026 10:40

136 KAVŞUT KÖYÜ 270 3 1.155,23 TAM Arsa Gelişme Konut Alanı ₺636.000,00 159.000,00 16.02.2026 10:50

137 KAVŞUT KÖYÜ 272 1 1.147,84 TAM Arsa Gelişme Konut Alanı ₺632.000,00 158.000,00 16.02.2026 11:00

138 KAVŞUT KÖYÜ 272 2 1.147,94 TAM Arsa Gelişme Konut Alanı ₺632.000,00 158.000,00 16.02.2026 11:10

139 KAVŞUT KÖYÜ 272 3 1.147,75 TAM Arsa Gelişme Konut Alanı ₺632.000,00 158.000,00 16.02.2026 11:20

140 KAVŞUT KÖYÜ 272 4 1.147,69 TAM Arsa Gelişme Konut Alanı ₺632.000,00 158.000,00 16.02.2026 11:30

141 KEMALLI KÖYÜ 115 66 732,06 TAM Tarla imarsız ₺732.100,00 183.025,00 16.02.2026 11:40

142 KEMALLI KÖYÜ 115 69 1.220,57 TAM Ham Toprak imarsız ₺1.099.000,00 274.750,00 16.02.2026 11:50

143 KEMALLI KÖYÜ 115 70 764,17 TAM Tarla imarsız ₺764.200,00 191.050,00 16.02.2026 13:10

144 KEMALLI KÖYÜ 124 139 781,58 TAM Tarla imarsız ₺39.100,00 9.775,00 16.02.2026 13:20

145 KEMALLI KÖYÜ 124 140 1.434,88 TAM Tarla imarsız ₺71.800,00 17.950,00 16.02.2026 13:30

146 KEMALLI KÖYÜ 124 154 873,92 TAM Tarla imarsız ₺39.400,00 9.850,00 16.02.2026 13:40

147 KEMALLI KÖYÜ 124 155 442,40 TAM Tarla imarsız ₺22.200,00 5.550,00 16.02.2026 13:50

148 KEMALLI KÖYÜ 124 183 3.803,36 TAM Tarla imarsız ₺171.200,00 42.800,00 16.02.2026 14:00

149 KEMALLI KÖYÜ 162 19 9.966,30 TAM Ham Toprak imarsız ₺997.000,00 249.250,00 16.02.2026 14:10

150 KEMALLI KÖYÜ 196 40 6.853,59 TAM Ham Toprak imarsız ₺308.500,00 77.125,00 16.02.2026 14:20

151 KEMALLI KÖYÜ 204 121 2.435,51 TAM Ham Toprak imarsız ₺109.600,00 27.400,00 16.02.2026 14:30

152 KUŞÇALI KÖYÜ 2061 961,41 TAM Ham Toprak imarsız ₺336.500,00 84.125,00 16.02.2026 14:40

153 KUZUCAK KÖYÜ 103 643 1.999,95 TAM Arsa imarsız ₺700.000,00 175.000,00 16.02.2026 14:50

154 KUZUCAK KÖYÜ 103 644 1.900,75 TAM Arsa imarsız ₺665.500,00 166.375,00 16.02.2026 15:00

155 KUZUCAK KÖYÜ 103 645 500,44 TAM Arsa imarsız ₺176.000,00 44.000,00 16.02.2026 15:10

156 KUZUCAK KÖYÜ 103 648 2.001,37 TAM Arsa imarsız ₺700.500,00 175.125,00 16.02.2026 15:20

157 KUZUCAK KÖYÜ 103 649 2.006,22 TAM Arsa imarsız ₺702.500,00 175.625,00 16.02.2026 15:30

158 KUZUCAK KÖYÜ 103 650 2.000,37 TAM Arsa imarsız ₺700.500,00 175.125,00 16.02.2026 15:40

159 KUZUCAK KÖYÜ 103 652 2.210,64 TAM Arsa imarsız ₺774.000,00 193.500,00 16.02.2026 15:50

160 KUZUCAK KÖYÜ 103 654 1.205,38 TAM Arsa imarsız ₺422.000,00 105.500,00 16.02.2026 16:00

161 KUZUCAK KÖYÜ 103 655 1.117,59 TAM Arsa imarsız ₺392.000,00 98.000,00 16.02.2026 16:10

162 KUZUCAK KÖYÜ 103 662 2.000,27 TAM Arsa imarsız ₺701.000,00 175.250,00 16.02.2026 16:20

163 KUZUCAK KÖYÜ 103 664 1.917,41 TAM Arsa imarsız ₺672.000,00 168.000,00 16.02.2026 16:30

164 KUZUCAK KÖYÜ 126 35 1.999,39 TAM Arsa imarsız ₺700.000,00 175.000,00 17.02.2026 08:40

165 KUZUCAK KÖYÜ 126 36 2.000,66 TAM Arsa imarsız ₺701.000,00 175.250,00 17.02.2026 08:50

166 KUZUCAK KÖYÜ 101 72 8.567,73 TAM Tarla imarsız ₺428.500,00 107.125,00 17.02.2026 09:00

167 KUZUCAK KÖYÜ 103 149 7.892,27 TAM Tarla imarsız ₺395.000,00 98.750,00 17.02.2026 09:10

168 KUZUCAK KÖYÜ 103 306 10.054,84 TAM Tarla imarsız ₺503.000,00 125.750,00 17.02.2026 09:20

169 KUZUCAK KÖYÜ 103 585 854,62 TAM Tarla imarsız ₺43.000,00 10.750,00 17.02.2026 09:30

170 KUZUCAK KÖYÜ 103 586 495,40 TAM Tarla imarsız ₺25.000,00 6.250,00 17.02.2026 09:40

171 KUZUCAK KÖYÜ 103 587 4.684,13 TAM Tarla imarsız ₺234.500,00 58.625,00 17.02.2026 09:50

172 KUZUCAK KÖYÜ 103 605 3.196,41 TAM Tarla imarsız ₺160.000,00 40.000,00 17.02.2026 10:00

173 KUZUCAK KÖYÜ 103 631 702,77 TAM Tarla imarsız ₺35.500,00 8.875,00 17.02.2026 10:10

174 KUZUCAK KÖYÜ 103 632 5.033,31 TAM Tarla imarsız ₺252.000,00 63.000,00 17.02.2026 10:20

175 KUZUCAK KÖYÜ 103 633 5.464,77 TAM Tarla imarsız ₺273.500,00 68.375,00 17.02.2026 10:30

176 KUZUCAK KÖYÜ 103 636 4.702,79 TAM Tarla imarsız ₺235.500,00 58.875,00 17.02.2026 10:40

177 KUZUCAK KÖYÜ 103 637 4.729,42 TAM Tarla imarsız ₺237.000,00 59.250,00 17.02.2026 10:50

178 KUZUCAK KÖYÜ 103 693 5.278,08 TAM Tarla imarsız ₺264.000,00 66.000,00 17.02.2026 11:00

179 KUZUCAK KÖYÜ 106 120 2.560,32 TAM Tarla imarsız ₺129.000,00 32.250,00 17.02.2026 11:10

180 KUZUCAK KÖYÜ 112 194 12.076,96 TAM Tarla imarsız ₺604.000,00 151.000,00 17.02.2026 11:20

181 KUZUCAK KÖYÜ 112 204 9.609,02 TAM Tarla imarsız ₺481.000,00 120.250,00 17.02.2026 11:30

182 KUZUCAK KÖYÜ 112 237 11.149,04 TAM Tarla imarsız ₺557.500,00 139.375,00 17.02.2026 11:40

183 KUZUCAK KÖYÜ 112 409 3.549,33 TAM Tarla imarsız ₺178.000,00 44.500,00 17.02.2026 11:50

184 KUZUCAK KÖYÜ 112 464 14.981,79 TAM Tarla imarsız ₺749.500,00 187.375,00 17.02.2026 13:10

185 KUZUCAK KÖYÜ 112 467 11.107,70 TAM Tarla imarsız ₺555.500,00 138.875,00 17.02.2026 13:20

186 KUZUCAK KÖYÜ 112 492 1.169,62 TAM Tarla imarsız ₺58.500,00 14.625,00 17.02.2026 13:30

187 KUZUCAK KÖYÜ 112 504 10.950,08 TAM Tarla imarsız ₺548.000,00 137.000,00 17.02.2026 13:40

188 ORTAKIŞLA KÖYÜ 181 8 1.541,97 TAM Tarla imarsız ₺308.400,00 77.100,00 17.02.2026 13:50

189 ORTAKIŞLA KÖYÜ 181 9 538,09 TAM Tarla imarsız ₺107.700,00 26.925,00 17.02.2026 14:00

190 ŞEKERHACILI KÖYÜ 161 5 449,69 TAM Arsa imarsız ₺225.000,00 56.250,00 17.02.2026 14:10

191 ŞEKERHACILI KÖYÜ 161 14 449,91 TAM Arsa imarsız ₺225.000,00 56.250,00 17.02.2026 14:20

192 TURGUTLU KÖYÜ 101 319 7.179,57 TAM Tarla imarsız ₺574.400,00 143.600,00 17.02.2026 14:30

193 TURGUTLU KÖYÜ 127 21 410,41 TAM Ham Toprak imarsız ₺410.500,00 102.625,00 17.02.2026 14:40

194 TURGUTLU KÖYÜ 136 2 507,94 TAM Arsa imarsız ₺609.600,00 152.400,00 17.02.2026 14:50

195 TURGUTLU KÖYÜ 141 7 9.272,62 TAM Tarla imarsız ₺927.300,00 231.825,00 17.02.2026 15:00

196 TURGUTLU KÖYÜ 152 4 212,93 TAM Arsa imarsız ₺319.400,00 79.850,00 17.02.2026 15:10

197 TURGUTLU KÖYÜ 164 6 357,69 TAM Arsa imarsız ₺536.600,00 134.150,00 17.02.2026 15:20

198 TURGUTLU KÖYÜ 2100 1.146,64 TAM Tarla imarsız ₺91.800,00 22.950,00 17.02.2026 15:30

199 TURGUTLU KÖYÜ 2023 6.873,94 TAM Tarla imarsız ₺412.500,00 103.125,00 17.02.2026 15:40

200 YARIMSÖĞÜT KÖYÜ 104 99 18.400,00 TAM Tarla imarsız ₺828.000,00 207.000,00 17.02.2026 15:50

201 YEŞİLYURT KÖYÜ 709 2.465,80 TAM Tarla imarsız ₺111.000,00 27.750,00 17.02.2026 16:00

202 YEŞİLYURT KÖYÜ 765 2.609,73 TAM Ham Toprak imarsız ₺785.000,00 196.250,00 17.02.2026 16:10

203 HACIOSMAN KÖYÜ 293 3.100,00 TAM Tarla imarsız ₺160.000,00 40.000,00 17.02.2026 16:20

1) Yukarıda bilgileri belirtilen taşınmaz malların, hizalarında gösterilen tarih ve saatte Sungurlu Kaymakamlığında (Milli Emlak Şefliği) 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 45. maddesine göre Açık Teklif Usulü ile ayrı ayrı satış ihaleleri yapılacaktır. (Adres: Sunguroğlu Mah. Cengiz Topel Cad. No: 28 Kat: 2 Sungurlu Vergi Dairesi Sungurlu/ÇORUM)

2) Satışı yapılan taşınmaz malın ihale bedeli peşin yatırılabilir ( Peşin yatırılması durumunda satış bedeline %20 indirim uygulanır. ) veya 4706 sayılı Kanunun 5. maddesi gereğince taksitle de ödenebilir. Taksitle ödenmesi halinde satış bedelinin en az dörtte biri peşin, kalanı ise en fazla iki yılda üçer aylık dönemler halinde eşit taksitlerle kanuni faizi ile birlikte ödenir.

3) 4706 sayılı Kanun gereğince Hazineye ait taşınmaz malların satış ve devir işlemleri ve bu işlemler sırasında düzenlenen belgeler her türlü vergi, resim ve harçtan müstesnadır. Satışı yapılan taşınmaz mallar, satış tarihini takip eden yıldan itibaren 5 yıl süre ile emlak vergisine tabi tutulmaz.

4) İhaleye katılmak isteyen isteklilerin ihale saatine kadar;

a) Geçici teminatın Çorum 2 nolu Muhasebe Müdürlüğüne yatırıldığına dair makbuzu ya da 2886 sayılı Kanunun 26. maddesinde sayılan diğer değerlerden birini, (Banka teminat mektubu verilmesi halinde teminat mektubunun süresiz, limit içi olması ve teyit yazısının da ibrazı gerekir.)

b) Yasal yerleşim yerini gösterir belgeyi (ikametgah),

c) Tebligat için Türkiye'de adres göstermeleri,

d) Gerçek kişilerin T.C. Kimlik numarasını bildirmeleri ve nüfus cüzdanı suretini vermeleri (Aslı ihale sırasında ibraz edilecektir); Tüzel kişilerin vergi kimlik numaralarını bildirmeleri; Özel hukuk tüzel kişilerinin, sayılan belgelerden ayrı olarak, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret veya Sanayi Odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir belge veya noterlikçe tasdik edilmiş vekaletnameyi vermeleri; Kamu Tüzel kişilerinin ise, sayılan belgelerden ayrı olarak, tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi vermeleri gerekmektedir.

5) İstekliler 2886 sayılı Kanunun 37. maddesine uygun olarak düzenleyecekleri tekliflerini ihalenin başlama saatine kadar İhale Komisyonu Başkanlığına ulaşmış olmak kaydıyla iadeli taahhütlü bir mektupla da gönderebilirler. Postada meydana gelecek gecikmeler halinde teklif işleme alınmaz.

6) İsteklilerin 4/a bendinde belirtilen geçici teminatı nakit olarak ödemek istemesi halinde, ihale saatinden önce Çorum 2 nolu Muhasebe Müdürlüğüne ödenen teminata ait Alındı Belgesini veya banka yolu ile ödemek istemesi halinde, T.C Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı İç Ödemeler Saymanlığı Ziraat Bankası İBAN numarasına ( TR17 0001 0000 7800 0010 0065 63 ) (Açıklama bölümüne taşınmaza ait SUNGURLU-MAH/KÖY - ADA PARSEL bilgileri ile İHALEYE KATILAN KİŞİ ADI SOYADI-T.C. KİMLİK NO yazılarak) ödenen teminata ilişkin Çorum 2 nolu Muhasebe Müdürlüğünden ihale saatinden önce temin edilecek Muhasebe İşlem Fişini veya banka dekontunu ihale komisyonuna sunmak zorundadır.

7) İhale komisyonu gerekçesini belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

8) İhale şartnameleri Sungurlu Kaymakamlığı Milli Emlak Şefliğinde mesai saati içerisinde ücretsiz görülebilir.

9) İhaleye çıkarılan taşınmaz mallara ait bilgiler www.milliemlak.gov.tr veya https://corum.csb.gov.tr adresinden online olarak görülebilir.

10) Satışı yapılacak taşınmazların; satış bedelleri üzerinden 5.000.000,00 TL’ye (BeşMilyon TL’ye) kadar olan kısmı için %1 (yüzde bir), 5.000.000,00 TL’den (BeşMilyon TL’den) 10.000.000,00 TL’ye (OnMilyon TL’ye) kadar olan kısmı için %0.5 (binde beş) ve 10.000.000,00 TL’yi (OnMilyon TL’yi) aşan kısmı için %0.25 (onbinde yirmibeş) oranlarında işlem bedeli tahsil edilir.