|T.C.
|SUNGURLU KAYMAKAMLIĞINDAN
|(Sungurlu Milli Emlak Şefliği)
|İLAN
|SATIŞI YAPILACAK TAŞINMAZLAR
|SIRA
|MAHALLE/KÖY
|Ada
|Parsel
|Yüzölçüm
(m2)
|Hazine
His.(m2)
|Cinsi
|İmar
Durumu
|Tahmini
Bedeli (TL)
|Geçici
Teminatı(TL)
|İhale
Tarihi
|İhale
Saati
|NO
|1
|ALEMBEYLİ KÖYÜ
|2324
|583,28
|TAM
|Arsa
|imarsız
|₺262.500,00
|65.625,00
|11.02.2026
|08:40
|2
|ALEMBEYLİ KÖYÜ
|2138
|18.679,34
|TAM
|Tarla
|imarsız
|₺934.000,00
|233.500,00
|11.02.2026
|08:50
|3
|AKÇAKOYUNLU KÖYÜ
|107
|62
|7.044,86
|TAM
|Tarla
|imarsız
|₺352.300,00
|88.075,00
|11.02.2026
|09:00
|4
|AKÇAKOYUNLU KÖYÜ
|107
|63
|6.080,45
|TAM
|Tarla
|imarsız
|₺304.100,00
|76.025,00
|11.02.2026
|09:10
|5
|AKÇAKOYUNLU KÖYÜ
|111
|80
|8.183,51
|TAM
|Tarla
|imarsız
|₺450.100,00
|112.525,00
|11.02.2026
|09:20
|6
|AKÇAKOYUNLU KÖYÜ
|115
|12
|4.140,42
|TAM
|Tarla
|imarsız
|₺335.000,00
|83.750,00
|11.02.2026
|09:30
|7
|AKÇAKOYUNLU KÖYÜ
|115
|13
|6.514,97
|TAM
|Tarla
|imarsız
|₺525.000,00
|131.250,00
|11.02.2026
|09:40
|8
|AKÇAKOYUNLU KÖYÜ
|127
|105
|4.291,88
|TAM
|Hali Arazi
|imarsız
|₺214.600,00
|53.650,00
|11.02.2026
|09:50
|9
|AKÇAKOYUNLU KÖYÜ
|135
|58
|9.699,65
|TAM
|Tarla
|imarsız
|₺485.000,00
|121.250,00
|11.02.2026
|10:00
|10
|AKÇAKOYUNLU KÖYÜ
|135
|89
|3.801,39
|TAM
|Tarla
|imarsız
|₺190.100,00
|47.525,00
|11.02.2026
|10:10
|11
|AKÇAKOYUNLU KÖYÜ
|135
|90
|1.631,48
|TAM
|Tarla
|imarsız
|₺81.600,00
|20.400,00
|11.02.2026
|10:20
|12
|AKÇAKOYUNLU KÖYÜ
|135
|91
|2.198,77
|TAM
|Tarla
|imarsız
|₺110.000,00
|27.500,00
|11.02.2026
|10:30
|13
|AKÇAKOYUNLU KÖYÜ
|135
|109
|13.183,04
|TAM
|Tarla
|imarsız
|₺659.200,00
|164.800,00
|11.02.2026
|10:40
|14
|AKÇAKOYUNLU KÖYÜ
|135
|114
|16.196,90
|TAM
|Tarla
|imarsız
|₺809.900,00
|202.475,00
|11.02.2026
|10:50
|15
|AKÇAKOYUNLU KÖYÜ
|143
|59
|2.580,72
|TAM
|Tarla
|imarsız
|₺154.900,00
|38.725,00
|11.02.2026
|11:00
|16
|AKÇAKOYUNLU KÖYÜ
|168
|5
|433,38
|TAM
|Hali Arazi
|imarsız
|₺151.700,00
|37.925,00
|11.02.2026
|11:10
|17
|AKÇAKOYUNLU KÖYÜ
|111
|72
|1.766,41
|TAM
|Ham Toprak
|imarsız
|₺97.200,00
|24.300,00
|11.02.2026
|11:20
|18
|AKÇAKOYUNLU KÖYÜ
|122
|15
|2.642,38
|TAM
|Tarla
|imarsız
|₺150.000,00
|37.500,00
|11.02.2026
|11:30
|19
|AKÇAKOYUNLU KÖYÜ
|127
|102
|2.904,53
|TAM
|Tarla
|imarsız
|₺150.000,00
|37.500,00
|11.02.2026
|11:40
|20
|AKÇAKOYUNLU KÖYÜ
|130
|37
|7.319,54
|TAM
|Hali Arazi
|imarsız
|₺375.000,00
|93.750,00
|11.02.2026
|11:50
|21
|AKÇAKOYUNLU KÖYÜ
|135
|100
|1.338,01
|TAM
|Tarla
|imarsız
|₺67.000,00
|16.750,00
|11.02.2026
|13:10
|22
|AKÇAKOYUNLU KÖYÜ
|135
|101
|3.920,23
|TAM
|Tarla
|imarsız
|₺196.100,00
|49.025,00
|11.02.2026
|13:20
|23
|AKÇAKOYUNLU KÖYÜ
|135
|106
|3.463,17
|TAM
|Tarla
|imarsız
|₺173.200,00
|43.300,00
|11.02.2026
|13:30
|24
|AKÇAKOYUNLU KÖYÜ
|135
|107
|4.180,31
|TAM
|Tarla
|imarsız
|₺209.100,00
|52.275,00
|11.02.2026
|13:40
|25
|AKÇAKOYUNLU KÖYÜ
|135
|113
|1.909,68
|TAM
|Tarla
|imarsız
|₺95.500,00
|23.875,00
|11.02.2026
|13:50
|26
|AKÇAKOYUNLU KÖYÜ
|135
|118
|5.907,52
|TAM
|Tarla
|imarsız
|₺295.400,00
|73.850,00
|11.02.2026
|14:00
|27
|AKÇAKOYUNLU KÖYÜ
|143
|47
|767,32
|TAM
|Tarla
|imarsız
|₺275.000,00
|68.750,00
|11.02.2026
|14:10
|28
|AKÇAKOYUNLU KÖYÜ
|143
|50
|3.832,20
|TAM
|Tarla
|imarsız
|₺210.800,00
|52.700,00
|11.02.2026
|14:20
|29
|AKÇAKOYUNLU KÖYÜ
|143
|55
|1.471,73
|TAM
|Tarla
|imarsız
|₺80.000,00
|20.000,00
|11.02.2026
|14:30
|30
|AKÇAKOYUNLU KÖYÜ
|143
|58
|1.886,88
|TAM
|Tarla
|imarsız
|₺113.300,00
|28.325,00
|11.02.2026
|14:40
|31
|AKÇALI KÖYÜ
|157
|90
|5.652,57
|TAM
|Tarla
|imarsız
|₺282.700,00
|70.675,00
|11.02.2026
|14:50
|32
|AKÇALI KÖYÜ
|157
|91
|2.183,55
|TAM
|Tarla
|imarsız
|₺109.200,00
|27.300,00
|11.02.2026
|15:00
|33
|AKÇALI KÖYÜ
|157
|92
|2.233,61
|TAM
|Tarla
|imarsız
|₺111.700,00
|27.925,00
|11.02.2026
|15:10
|34
|AKÇALI KÖYÜ
|157
|93
|12.820,68
|TAM
|Tarla
|imarsız
|₺641.100,00
|160.275,00
|11.02.2026
|15:20
|35
|AKÇALI KÖYÜ
|157
|94
|2.736,19
|TAM
|Tarla
|imarsız
|₺136.900,00
|34.225,00
|11.02.2026
|15:30
|36
|AKÇALI KÖYÜ
|197
|28
|1.825,71
|TAM
|Bahçe
|imarsız
|₺731.600,00
|182.900,00
|11.02.2026
|15:40
|37
|AYDOĞAN KÖYÜ
|107
|43
|11.199,20
|TAM
|Tarla
|imarsız
|₺560.000,00
|140.000,00
|11.02.2026
|15:50
|38
|AYDOĞAN KÖYÜ
|111
|19
|5.854,19
|TAM
|Tarla
|imarsız
|₺300.000,00
|75.000,00
|11.02.2026
|16:00
|39
|AYDOĞAN KÖYÜ
|127
|5
|210,04
|TAM
|Ham Toprak
|imarsız
|₺100.000,00
|25.000,00
|11.02.2026
|16:10
|40
|BAĞCILI KÖYÜ
|1271
|13.437,06
|TAM
|Ham Toprak
|imarsız
|₺672.000,00
|168.000,00
|11.02.2026
|16:20
|41
|BAĞCILI KÖYÜ
|1301
|9.469,23
|TAM
|Ham Toprak
|imarsız
|₺427.000,00
|106.750,00
|11.02.2026
|16:30
|42
|BAĞDATLI KÖYÜ
|434
|10.800,00
|TAM
|Tarla
|imarsız
|₺648.000,00
|162.000,00
|12.02.2026
|08:40
|43
|BAĞDATLI KÖYÜ
|1414
|3.397,27
|TAM
|Ham Toprak
|imarsız
|₺204.000,00
|51.000,00
|12.02.2026
|08:50
|44
|BAĞDATLI KÖYÜ
|1428
|16.244,29
|TAM
|Tarla
|imarsız
|₺812.250,00
|203.062,50
|12.02.2026
|09:00
|45
|BAĞDATLI KÖYÜ
|1498
|3.741,44
|TAM
|Tarla
|imarsız
|₺168.500,00
|42.125,00
|12.02.2026
|09:10
|46
|BAĞDATLI KÖYÜ
|1499
|13.683,17
|TAM
|Tarla
|imarsız
|₺615.750,00
|153.937,50
|12.02.2026
|09:20
|47
|BAĞDATLI KÖYÜ
|1500
|457,99
|TAM
|Tarla
|imarsız
|₺20.750,00
|5.187,50
|12.02.2026
|09:30
|48
|BAĞDATLI KÖYÜ
|1501
|1.235,98
|TAM
|Tarla
|imarsız
|₺55.750,00
|13.937,50
|12.02.2026
|09:40
|49
|BAHŞILI KÖYÜ
|104
|193
|1.458,40
|TAM
|Tarla
|imarsız
|₺510.500,00
|127.625,00
|12.02.2026
|09:50
|50
|BAHŞILI KÖYÜ
|104
|226
|7.650,58
|TAM
|Tarla
|imarsız
|₺765.100,00
|191.275,00
|12.02.2026
|10:00
|51
|BAHŞILI KÖYÜ
|111
|173
|11.216,94
|TAM
|Tarla
|imarsız
|₺785.200,00
|196.300,00
|12.02.2026
|10:10
|52
|BAHŞILI KÖYÜ
|112
|30
|9.874,51
|TAM
|Tarla
|imarsız
|₺987.500,00
|246.875,00
|12.02.2026
|10:20
|53
|BAHŞILI KÖYÜ
|113
|101
|8.552,20
|TAM
|Tarla
|imarsız
|₺855.300,00
|213.825,00
|12.02.2026
|10:30
|54
|BAHŞILI KÖYÜ
|119
|16
|7.609,48
|TAM
|Tarla
|imarsız
|₺761.000,00
|190.250,00
|12.02.2026
|10:40
|55
|BAHŞILI KÖYÜ
|128
|74
|3.035,03
|TAM
|Tarla
|imarsız
|₺303.600,00
|75.900,00
|12.02.2026
|10:50
|56
|BAHŞILI KÖYÜ
|135
|37
|5.399,96
|TAM
|Tarla
|imarsız
|₺486.000,00
|121.500,00
|12.02.2026
|11:00
|57
|BAHŞILI KÖYÜ
|146
|8
|81,23
|TAM
|Ham Toprak
|imarsız
|₺36.600,00
|9.150,00
|12.02.2026
|11:10
|58
|BAHŞILI KÖYÜ
|180
|3
|7.960,39
|TAM
|Tarla
|imarsız
|₺796.100,00
|199.025,00
|12.02.2026
|11:20
|59
|BAHŞILI KÖYÜ
|181
|115
|5.823,25
|TAM
|Tarla
|imarsız
|₺585.500,00
|146.375,00
|12.02.2026
|11:30
|60
|BAHŞILI KÖYÜ
|181
|116
|8.808,18
|TAM
|Ham Toprak
|imarsız
|₺880.900,00
|220.225,00
|12.02.2026
|11:40
|61
|BAHŞILI KÖYÜ
|181
|117
|5.315,76
|TAM
|Ham Toprak
|imarsız
|₺550.000,00
|137.500,00
|12.02.2026
|11:50
|62
|BEYLİCE KÖYÜ
|106
|8
|12.777,32
|TAM
|Ham Toprak
|imarsız
|₺766.700,00
|191.675,00
|12.02.2026
|13:10
|63
|BEYLİCE KÖYÜ
|124
|24
|2.756,04
|TAM
|Tarla
|imarsız
|₺964.700,00
|241.175,00
|12.02.2026
|13:20
|64
|BEYLİCE KÖYÜ
|164
|48
|548,48
|TAM
|Tarla
|imarsız
|₺27.500,00
|6.875,00
|12.02.2026
|13:30
|65
|BEYLİCE KÖYÜ
|164
|49
|1.666,92
|TAM
|Tarla
|imarsız
|₺83.400,00
|20.850,00
|12.02.2026
|13:40
|66
|BÜYÜKİNCESU KÖYÜ
|114
|39
|3.634,79
|TAM
|Tarla
|imarsız
|₺291.000,00
|72.750,00
|12.02.2026
|13:50
|67
|BÜYÜKİNCESU KÖYÜ
|114
|46
|2.582,70
|TAM
|Tarla
|imarsız
|₺207.000,00
|51.750,00
|12.02.2026
|14:00
|68
|BÜYÜKİNCESU KÖYÜ
|143
|284
|9.879,15
|TAM
|Tarla
|imarsız
|₺494.000,00
|123.500,00
|12.02.2026
|14:10
|69
|BÜYÜKİNCESU KÖYÜ
|143
|289
|6.704,36
|TAM
|Tarla
|imarsız
|₺1.006.000,00
|251.500,00
|12.02.2026
|14:20
|70
|BÜYÜKİNCESU KÖYÜ
|143
|314
|2.406,23
|TAM
|Tarla
|imarsız
|₺192.500,00
|48.125,00
|12.02.2026
|14:30
|71
|ÇİÇEKLİKELLER KÖYÜ
|113
|46
|2.001,55
|TAM
|Arsa
|imarsız
|₺700.600,00
|175.150,00
|12.02.2026
|14:40
|72
|ÇİÇEKLİKELLER KÖYÜ
|113
|47
|2.001,88
|TAM
|Arsa
|imarsız
|₺700.700,00
|175.175,00
|12.02.2026
|14:50
|73
|DAYINCAK KÖYÜ
|103
|26
|13.803,89
|TAM
|Tarla
|imarsız
|₺621.500,00
|155.375,00
|12.02.2026
|15:00
|74
|DAYINCAK KÖYÜ
|103
|42
|9.154,32
|TAM
|Tarla
|imarsız
|₺412.000,00
|103.000,00
|12.02.2026
|15:10
|75
|DAYINCAK KÖYÜ
|103
|61
|9.566,78
|TAM
|Tarla
|imarsız
|₺430.600,00
|107.650,00
|12.02.2026
|15:20
|76
|DAYINCAK KÖYÜ
|103
|164
|21.087,59
|TAM
|Tarla
|imarsız
|₺949.000,00
|237.250,00
|12.02.2026
|15:30
|77
|DAYINCAK KÖYÜ
|105
|5
|4.669,38
|TAM
|Tarla
|imarsız
|₺280.200,00
|70.050,00
|12.02.2026
|15:40
|78
|DAYINCAK KÖYÜ
|112
|6
|6.683,43
|TAM
|Tarla
|imarsız
|₺300.800,00
|75.200,00
|12.02.2026
|15:50
|79
|DENİZLİ KÖYÜ
|75
|9.600,00
|TAM
|Tarla
|imarsız
|₺480.000,00
|120.000,00
|12.02.2026
|16:00
|80
|DENİZLİ KÖYÜ
|561
|1.444,05
|TAM
|Tarla
|imarsız
|₺72.300,00
|18.075,00
|12.02.2026
|16:10
|81
|DENİZLİ KÖYÜ
|585
|4.614,91
|TAM
|Ham Toprak
|imarsız
|₺461.500,00
|115.375,00
|12.02.2026
|16:20
|82
|DENİZLİ KÖYÜ
|587
|520,81
|TAM
|Tarla
|imarsız
|₺60.000,00
|15.000,00
|13.02.2026
|08:40
|83
|DENİZLİ KÖYÜ
|600
|1.864,78
|TAM
|Ham Toprak
|imarsız
|₺74.600,00
|18.650,00
|13.02.2026
|08:50
|84
|DENİZLİ KÖYÜ
|603
|10.753,27
|TAM
|Tarla
|imarsız
|₺537.700,00
|134.425,00
|13.02.2026
|09:00
|85
|DENİZLİ KÖYÜ
|653
|8.620,50
|TAM
|Tarla
|imarsız
|₺431.100,00
|107.775,00
|13.02.2026
|09:10
|86
|EŞME KÖYÜ
|115
|34
|1.120,56
|TAM
|Tarla
|imarsız
|₺225.000,00
|56.250,00
|13.02.2026
|09:20
|87
|EŞME KÖYÜ
|115
|35
|728,45
|TAM
|Tarla
|imarsız
|₺146.000,00
|36.500,00
|13.02.2026
|09:30
|88
|EŞME KÖYÜ
|115
|581
|5.900,00
|TAM
|Tarla
|imarsız
|₺295.000,00
|73.750,00
|13.02.2026
|09:40
|89
|EŞME KÖYÜ
|130
|31
|3.700,00
|TAM
|Tarla
|imarsız
|₺200.000,00
|50.000,00
|13.02.2026
|09:50
|90
|GÜVENDİK KÖYÜ
|101
|623
|2.672,27
|TAM
|Tarla
|imarsız
|₺133.700,00
|33.425,00
|13.02.2026
|10:00
|91
|GÜVENDİK KÖYÜ
|101
|625
|2.448,05
|TAM
|Tarla
|imarsız
|₺122.500,00
|30.625,00
|13.02.2026
|10:10
|92
|GÜVENDİK KÖYÜ
|101
|636
|11.712,42
|TAM
|Tarla
|imarsız
|₺710.000,00
|177.500,00
|13.02.2026
|10:20
|93
|GÜVENDİK KÖYÜ
|101
|637
|1.284,18
|TAM
|Tarla
|imarsız
|₺80.000,00
|20.000,00
|13.02.2026
|10:30
|94
|GÜVENDİK KÖYÜ
|101
|638
|3.476,25
|TAM
|Tarla
|imarsız
|₺215.000,00
|53.750,00
|13.02.2026
|10:40
|95
|GÜVENDİK KÖYÜ
|101
|639
|1.086,07
|TAM
|Tarla
|imarsız
|₺66.000,00
|16.500,00
|13.02.2026
|10:50
|96
|GÜVENDİK KÖYÜ
|101
|657
|3.052,84
|TAM
|Tarla
|imarsız
|₺160.000,00
|40.000,00
|13.02.2026
|11:00
|97
|GÜVENDİK KÖYÜ
|101
|658
|424,42
|TAM
|Tarla
|imarsız
|₺26.000,00
|6.500,00
|13.02.2026
|11:10
|98
|GÜVENDİK KÖYÜ
|101
|663
|16.964,37
|TAM
|Tarla
|imarsız
|₺850.000,00
|212.500,00
|13.02.2026
|11:20
|99
|GÜVENDİK KÖYÜ
|103
|116
|6.441,76
|TAM
|Tarla
|imarsız
|₺289.900,00
|72.475,00
|13.02.2026
|11:30
|100
|GÜVENDİK KÖYÜ
|108
|3
|902,07
|TAM
|Arsa
|imarsız
|₺316.000,00
|79.000,00
|13.02.2026
|11:40
|101
|GÜVENDİK KÖYÜ
|111
|174
|483,13
|TAM
|Arsa
|imarsız
|₺145.000,00
|36.250,00
|13.02.2026
|11:50
|102
|GÜVENDİK KÖYÜ
|118
|72
|5.356,18
|TAM
|Tarla
|imarsız
|₺267.900,00
|66.975,00
|13.02.2026
|13:10
|103
|GÜVENDİK KÖYÜ
|118
|76
|2.807,41
|TAM
|Tarla
|imarsız
|₺140.400,00
|35.100,00
|13.02.2026
|13:20
|104
|GÜVENDİK KÖYÜ
|118
|77
|2.056,41
|TAM
|Tarla
|imarsız
|₺102.900,00
|25.725,00
|13.02.2026
|13:30
|105
|GÜVENDİK KÖYÜ
|119
|309
|3.421,46
|TAM
|Tarla
|imarsız
|₺171.100,00
|42.775,00
|13.02.2026
|13:40
|106
|GÜVENDİK KÖYÜ
|119
|314
|4.071,05
|TAM
|Tarla
|imarsız
|₺244.300,00
|61.075,00
|13.02.2026
|13:50
|107
|GÜVENDİK KÖYÜ
|119
|355
|2.887,04
|TAM
|Tarla
|imarsız
|₺144.400,00
|36.100,00
|13.02.2026
|14:00
|108
|GÜVENDİK KÖYÜ
|119
|389
|17.734,96
|TAM
|Tarla
|imarsız
|₺886.800,00
|221.700,00
|13.02.2026
|14:10
|109
|GÜVENDİK KÖYÜ
|119
|417
|1.454,04
|TAM
|Tarla
|imarsız
|₺72.800,00
|18.200,00
|13.02.2026
|14:20
|110
|GÜVENDİK KÖYÜ
|119
|418
|1.629,93
|TAM
|Tarla
|imarsız
|₺81.500,00
|20.375,00
|13.02.2026
|14:30
|111
|GÜVENDİK KÖYÜ
|119
|419
|1.952,16
|TAM
|Tarla
|imarsız
|₺97.700,00
|24.425,00
|13.02.2026
|14:40
|112
|GÜVENDİK KÖYÜ
|119
|439
|2.138,48
|TAM
|Ham Toprak
|imarsız
|₺213.900,00
|53.475,00
|13.02.2026
|14:50
|113
|GÜVENDİK KÖYÜ
|119
|440
|340,65
|TAM
|Tarla
|imarsız
|₺68.200,00
|17.050,00
|13.02.2026
|15:00
|114
|GÜVENDİK KÖYÜ
|121
|5
|6.993,17
|TAM
|Tarla
|imarsız
|₺360.000,00
|90.000,00
|13.02.2026
|15:10
|115
|GÜVENDİK KÖYÜ
|129
|73
|1.535,84
|TAM
|Tarla
|imarsız
|₺80.000,00
|20.000,00
|13.02.2026
|15:20
|116
|GÜVENDİK KÖYÜ
|131
|85
|6.488,48
|TAM
|Tarla
|imarsız
|₺324.500,00
|81.125,00
|13.02.2026
|15:30
|117
|GÜVENDİK KÖYÜ
|138
|157
|372,10
|TAM
|Tarla
|imarsız
|₺130.300,00
|32.575,00
|13.02.2026
|15:40
|118
|GÜVENDİK KÖYÜ
|148
|18
|2.934,95
|TAM
|Tarla
|imarsız
|₺146.800,00
|36.700,00
|13.02.2026
|15:50
|119
|GÜVENDİK KÖYÜ
|149
|24
|1.813,98
|TAM
|Ham Toprak
|imarsız
|₺634.900,00
|158.725,00
|13.02.2026
|16:00
|120
|GÜVENDİK KÖYÜ
|166
|2
|3.253,91
|TAM
|Ham Toprak
|imarsız
|₺1.074.000,00
|268.500,00
|13.02.2026
|16:10
|121
|İNEGAZİLİ KÖYÜ
|1177
|9.000,00
|TAM
|Tarla
|imarsız
|₺450.000,00
|112.500,00
|13.02.2026
|16:20
|122
|KAMIŞLI KÖYÜ
|106
|128
|949,67
|TAM
|Ham Toprak
|imarsız
|₺47.500,00
|11.875,00
|13.02.2026
|16:30
|123
|KAMIŞLI KÖYÜ
|149
|23
|988,58
|TAM
|Ham Toprak
|imarsız
|₺346.100,00
|86.525,00
|13.02.2026
|16:40
|124
|KAVŞUT KÖYÜ
|264
|3
|1.177,46
|TAM
|Arsa
|Gelişme Konut Alanı
|₺707.000,00
|176.750,00
|16.02.2026
|08:50
|125
|KAVŞUT KÖYÜ
|264
|4
|1.177,35
|TAM
|Arsa
|Gelişme Konut Alanı
|₺707.000,00
|176.750,00
|16.02.2026
|09:00
|126
|KAVŞUT KÖYÜ
|268
|2
|1.072,69
|TAM
|Arsa
|Gelişme Konut Alanı
|₺644.000,00
|161.000,00
|16.02.2026
|09:10
|127
|KAVŞUT KÖYÜ
|268
|3
|1.072,53
|TAM
|Arsa
|Gelişme Konut Alanı
|₺644.000,00
|161.000,00
|16.02.2026
|09:20
|128
|KAVŞUT KÖYÜ
|269
|1
|1.012,08
|TAM
|Arsa
|Gelişme Konut Alanı
|₺557.000,00
|139.250,00
|16.02.2026
|09:30
|129
|KAVŞUT KÖYÜ
|269
|2
|1.012,09
|TAM
|Arsa
|Gelişme Konut Alanı
|₺557.000,00
|139.250,00
|16.02.2026
|09:40
|130
|KAVŞUT KÖYÜ
|269
|3
|1.012,49
|TAM
|Arsa
|Gelişme Konut Alanı
|₺557.000,00
|139.250,00
|16.02.2026
|09:50
|131
|KAVŞUT KÖYÜ
|269
|5
|1.012,09
|TAM
|Arsa
|Gelişme Konut Alanı
|₺557.000,00
|139.250,00
|16.02.2026
|10:00
|132
|KAVŞUT KÖYÜ
|269
|6
|1.011,95
|TAM
|Arsa
|Gelişme Konut Alanı
|₺557.000,00
|139.250,00
|16.02.2026
|10:10
|133
|KAVŞUT KÖYÜ
|269
|7
|1.011,90
|TAM
|Arsa
|Gelişme Konut Alanı
|₺557.000,00
|139.250,00
|16.02.2026
|10:20
|134
|KAVŞUT KÖYÜ
|270
|1
|1.154,99
|TAM
|Arsa
|Gelişme Konut Alanı
|₺636.000,00
|159.000,00
|16.02.2026
|10:30
|135
|KAVŞUT KÖYÜ
|270
|2
|1.155,04
|TAM
|Arsa
|Gelişme Konut Alanı
|₺636.000,00
|159.000,00
|16.02.2026
|10:40
|136
|KAVŞUT KÖYÜ
|270
|3
|1.155,23
|TAM
|Arsa
|Gelişme Konut Alanı
|₺636.000,00
|159.000,00
|16.02.2026
|10:50
|137
|KAVŞUT KÖYÜ
|272
|1
|1.147,84
|TAM
|Arsa
|Gelişme Konut Alanı
|₺632.000,00
|158.000,00
|16.02.2026
|11:00
|138
|KAVŞUT KÖYÜ
|272
|2
|1.147,94
|TAM
|Arsa
|Gelişme Konut Alanı
|₺632.000,00
|158.000,00
|16.02.2026
|11:10
|139
|KAVŞUT KÖYÜ
|272
|3
|1.147,75
|TAM
|Arsa
|Gelişme Konut Alanı
|₺632.000,00
|158.000,00
|16.02.2026
|11:20
|140
|KAVŞUT KÖYÜ
|272
|4
|1.147,69
|TAM
|Arsa
|Gelişme Konut Alanı
|₺632.000,00
|158.000,00
|16.02.2026
|11:30
|141
|KEMALLI KÖYÜ
|115
|66
|732,06
|TAM
|Tarla
|imarsız
|₺732.100,00
|183.025,00
|16.02.2026
|11:40
|142
|KEMALLI KÖYÜ
|115
|69
|1.220,57
|TAM
|Ham Toprak
|imarsız
|₺1.099.000,00
|274.750,00
|16.02.2026
|11:50
|143
|KEMALLI KÖYÜ
|115
|70
|764,17
|TAM
|Tarla
|imarsız
|₺764.200,00
|191.050,00
|16.02.2026
|13:10
|144
|KEMALLI KÖYÜ
|124
|139
|781,58
|TAM
|Tarla
|imarsız
|₺39.100,00
|9.775,00
|16.02.2026
|13:20
|145
|KEMALLI KÖYÜ
|124
|140
|1.434,88
|TAM
|Tarla
|imarsız
|₺71.800,00
|17.950,00
|16.02.2026
|13:30
|146
|KEMALLI KÖYÜ
|124
|154
|873,92
|TAM
|Tarla
|imarsız
|₺39.400,00
|9.850,00
|16.02.2026
|13:40
|147
|KEMALLI KÖYÜ
|124
|155
|442,40
|TAM
|Tarla
|imarsız
|₺22.200,00
|5.550,00
|16.02.2026
|13:50
|148
|KEMALLI KÖYÜ
|124
|183
|3.803,36
|TAM
|Tarla
|imarsız
|₺171.200,00
|42.800,00
|16.02.2026
|14:00
|149
|KEMALLI KÖYÜ
|162
|19
|9.966,30
|TAM
|Ham Toprak
|imarsız
|₺997.000,00
|249.250,00
|16.02.2026
|14:10
|150
|KEMALLI KÖYÜ
|196
|40
|6.853,59
|TAM
|Ham Toprak
|imarsız
|₺308.500,00
|77.125,00
|16.02.2026
|14:20
|151
|KEMALLI KÖYÜ
|204
|121
|2.435,51
|TAM
|Ham Toprak
|imarsız
|₺109.600,00
|27.400,00
|16.02.2026
|14:30
|152
|KUŞÇALI KÖYÜ
|2061
|961,41
|TAM
|Ham Toprak
|imarsız
|₺336.500,00
|84.125,00
|16.02.2026
|14:40
|153
|KUZUCAK KÖYÜ
|103
|643
|1.999,95
|TAM
|Arsa
|imarsız
|₺700.000,00
|175.000,00
|16.02.2026
|14:50
|154
|KUZUCAK KÖYÜ
|103
|644
|1.900,75
|TAM
|Arsa
|imarsız
|₺665.500,00
|166.375,00
|16.02.2026
|15:00
|155
|KUZUCAK KÖYÜ
|103
|645
|500,44
|TAM
|Arsa
|imarsız
|₺176.000,00
|44.000,00
|16.02.2026
|15:10
|156
|KUZUCAK KÖYÜ
|103
|648
|2.001,37
|TAM
|Arsa
|imarsız
|₺700.500,00
|175.125,00
|16.02.2026
|15:20
|157
|KUZUCAK KÖYÜ
|103
|649
|2.006,22
|TAM
|Arsa
|imarsız
|₺702.500,00
|175.625,00
|16.02.2026
|15:30
|158
|KUZUCAK KÖYÜ
|103
|650
|2.000,37
|TAM
|Arsa
|imarsız
|₺700.500,00
|175.125,00
|16.02.2026
|15:40
|159
|KUZUCAK KÖYÜ
|103
|652
|2.210,64
|TAM
|Arsa
|imarsız
|₺774.000,00
|193.500,00
|16.02.2026
|15:50
|160
|KUZUCAK KÖYÜ
|103
|654
|1.205,38
|TAM
|Arsa
|imarsız
|₺422.000,00
|105.500,00
|16.02.2026
|16:00
|161
|KUZUCAK KÖYÜ
|103
|655
|1.117,59
|TAM
|Arsa
|imarsız
|₺392.000,00
|98.000,00
|16.02.2026
|16:10
|162
|KUZUCAK KÖYÜ
|103
|662
|2.000,27
|TAM
|Arsa
|imarsız
|₺701.000,00
|175.250,00
|16.02.2026
|16:20
|163
|KUZUCAK KÖYÜ
|103
|664
|1.917,41
|TAM
|Arsa
|imarsız
|₺672.000,00
|168.000,00
|16.02.2026
|16:30
|164
|KUZUCAK KÖYÜ
|126
|35
|1.999,39
|TAM
|Arsa
|imarsız
|₺700.000,00
|175.000,00
|17.02.2026
|08:40
|165
|KUZUCAK KÖYÜ
|126
|36
|2.000,66
|TAM
|Arsa
|imarsız
|₺701.000,00
|175.250,00
|17.02.2026
|08:50
|166
|KUZUCAK KÖYÜ
|101
|72
|8.567,73
|TAM
|Tarla
|imarsız
|₺428.500,00
|107.125,00
|17.02.2026
|09:00
|167
|KUZUCAK KÖYÜ
|103
|149
|7.892,27
|TAM
|Tarla
|imarsız
|₺395.000,00
|98.750,00
|17.02.2026
|09:10
|168
|KUZUCAK KÖYÜ
|103
|306
|10.054,84
|TAM
|Tarla
|imarsız
|₺503.000,00
|125.750,00
|17.02.2026
|09:20
|169
|KUZUCAK KÖYÜ
|103
|585
|854,62
|TAM
|Tarla
|imarsız
|₺43.000,00
|10.750,00
|17.02.2026
|09:30
|170
|KUZUCAK KÖYÜ
|103
|586
|495,40
|TAM
|Tarla
|imarsız
|₺25.000,00
|6.250,00
|17.02.2026
|09:40
|171
|KUZUCAK KÖYÜ
|103
|587
|4.684,13
|TAM
|Tarla
|imarsız
|₺234.500,00
|58.625,00
|17.02.2026
|09:50
|172
|KUZUCAK KÖYÜ
|103
|605
|3.196,41
|TAM
|Tarla
|imarsız
|₺160.000,00
|40.000,00
|17.02.2026
|10:00
|173
|KUZUCAK KÖYÜ
|103
|631
|702,77
|TAM
|Tarla
|imarsız
|₺35.500,00
|8.875,00
|17.02.2026
|10:10
|174
|KUZUCAK KÖYÜ
|103
|632
|5.033,31
|TAM
|Tarla
|imarsız
|₺252.000,00
|63.000,00
|17.02.2026
|10:20
|175
|KUZUCAK KÖYÜ
|103
|633
|5.464,77
|TAM
|Tarla
|imarsız
|₺273.500,00
|68.375,00
|17.02.2026
|10:30
|176
|KUZUCAK KÖYÜ
|103
|636
|4.702,79
|TAM
|Tarla
|imarsız
|₺235.500,00
|58.875,00
|17.02.2026
|10:40
|177
|KUZUCAK KÖYÜ
|103
|637
|4.729,42
|TAM
|Tarla
|imarsız
|₺237.000,00
|59.250,00
|17.02.2026
|10:50
|178
|KUZUCAK KÖYÜ
|103
|693
|5.278,08
|TAM
|Tarla
|imarsız
|₺264.000,00
|66.000,00
|17.02.2026
|11:00
|179
|KUZUCAK KÖYÜ
|106
|120
|2.560,32
|TAM
|Tarla
|imarsız
|₺129.000,00
|32.250,00
|17.02.2026
|11:10
|180
|KUZUCAK KÖYÜ
|112
|194
|12.076,96
|TAM
|Tarla
|imarsız
|₺604.000,00
|151.000,00
|17.02.2026
|11:20
|181
|KUZUCAK KÖYÜ
|112
|204
|9.609,02
|TAM
|Tarla
|imarsız
|₺481.000,00
|120.250,00
|17.02.2026
|11:30
|182
|KUZUCAK KÖYÜ
|112
|237
|11.149,04
|TAM
|Tarla
|imarsız
|₺557.500,00
|139.375,00
|17.02.2026
|11:40
|183
|KUZUCAK KÖYÜ
|112
|409
|3.549,33
|TAM
|Tarla
|imarsız
|₺178.000,00
|44.500,00
|17.02.2026
|11:50
|184
|KUZUCAK KÖYÜ
|112
|464
|14.981,79
|TAM
|Tarla
|imarsız
|₺749.500,00
|187.375,00
|17.02.2026
|13:10
|185
|KUZUCAK KÖYÜ
|112
|467
|11.107,70
|TAM
|Tarla
|imarsız
|₺555.500,00
|138.875,00
|17.02.2026
|13:20
|186
|KUZUCAK KÖYÜ
|112
|492
|1.169,62
|TAM
|Tarla
|imarsız
|₺58.500,00
|14.625,00
|17.02.2026
|13:30
|187
|KUZUCAK KÖYÜ
|112
|504
|10.950,08
|TAM
|Tarla
|imarsız
|₺548.000,00
|137.000,00
|17.02.2026
|13:40
|188
|ORTAKIŞLA KÖYÜ
|181
|8
|1.541,97
|TAM
|Tarla
|imarsız
|₺308.400,00
|77.100,00
|17.02.2026
|13:50
|189
|ORTAKIŞLA KÖYÜ
|181
|9
|538,09
|TAM
|Tarla
|imarsız
|₺107.700,00
|26.925,00
|17.02.2026
|14:00
|190
|ŞEKERHACILI KÖYÜ
|161
|5
|449,69
|TAM
|Arsa
|imarsız
|₺225.000,00
|56.250,00
|17.02.2026
|14:10
|191
|ŞEKERHACILI KÖYÜ
|161
|14
|449,91
|TAM
|Arsa
|imarsız
|₺225.000,00
|56.250,00
|17.02.2026
|14:20
|192
|TURGUTLU KÖYÜ
|101
|319
|7.179,57
|TAM
|Tarla
|imarsız
|₺574.400,00
|143.600,00
|17.02.2026
|14:30
|193
|TURGUTLU KÖYÜ
|127
|21
|410,41
|TAM
|Ham Toprak
|imarsız
|₺410.500,00
|102.625,00
|17.02.2026
|14:40
|194
|TURGUTLU KÖYÜ
|136
|2
|507,94
|TAM
|Arsa
|imarsız
|₺609.600,00
|152.400,00
|17.02.2026
|14:50
|195
|TURGUTLU KÖYÜ
|141
|7
|9.272,62
|TAM
|Tarla
|imarsız
|₺927.300,00
|231.825,00
|17.02.2026
|15:00
|196
|TURGUTLU KÖYÜ
|152
|4
|212,93
|TAM
|Arsa
|imarsız
|₺319.400,00
|79.850,00
|17.02.2026
|15:10
|197
|TURGUTLU KÖYÜ
|164
|6
|357,69
|TAM
|Arsa
|imarsız
|₺536.600,00
|134.150,00
|17.02.2026
|15:20
|198
|TURGUTLU KÖYÜ
|2100
|1.146,64
|TAM
|Tarla
|imarsız
|₺91.800,00
|22.950,00
|17.02.2026
|15:30
|199
|TURGUTLU KÖYÜ
|2023
|6.873,94
|TAM
|Tarla
|imarsız
|₺412.500,00
|103.125,00
|17.02.2026
|15:40
|200
|YARIMSÖĞÜT KÖYÜ
|104
|99
|18.400,00
|TAM
|Tarla
|imarsız
|₺828.000,00
|207.000,00
|17.02.2026
|15:50
|201
|YEŞİLYURT KÖYÜ
|709
|2.465,80
|TAM
|Tarla
|imarsız
|₺111.000,00
|27.750,00
|17.02.2026
|16:00
|202
|YEŞİLYURT KÖYÜ
|765
|2.609,73
|TAM
|Ham Toprak
|imarsız
|₺785.000,00
|196.250,00
|17.02.2026
|16:10
|203
|HACIOSMAN KÖYÜ
|293
|3.100,00
|TAM
|Tarla
|imarsız
|₺160.000,00
|40.000,00
|17.02.2026
|16:20
|1)Yukarıda bilgileri belirtilen taşınmaz malların, hizalarında gösterilen tarih ve saatte Sungurlu Kaymakamlığında (Milli Emlak Şefliği) 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 45. maddesine göre Açık Teklif Usulü ile ayrı ayrı satış ihaleleri yapılacaktır. (Adres: Sunguroğlu Mah. Cengiz Topel Cad. No: 28 Kat: 2 Sungurlu Vergi Dairesi Sungurlu/ÇORUM)
|2) Satışı yapılan taşınmaz malın ihale bedeli peşin yatırılabilir (Peşin yatırılması durumunda satış bedeline %20 indirim uygulanır.) veya 4706 sayılı Kanunun 5. maddesi gereğince taksitle de ödenebilir. Taksitle ödenmesi halinde satış bedelinin en az dörtte biri peşin, kalanı ise en fazla iki yılda üçer aylık dönemler halinde eşit taksitlerle kanuni faizi ile birlikte ödenir.
|3) 4706 sayılı Kanun gereğince Hazineye ait taşınmaz malların satış ve devir işlemleri ve bu işlemler sırasında düzenlenen belgeler her türlü vergi, resim ve harçtan müstesnadır. Satışı yapılan taşınmaz mallar, satış tarihini takip eden yıldan itibaren 5 yıl süre ile emlak vergisine tabi tutulmaz.
|4) İhaleye katılmak isteyen isteklilerin ihale saatine kadar;
|
|b) Yasal yerleşim yerini gösterir belgeyi (ikametgah),
|c) Tebligat için Türkiye'de adres göstermeleri,
|d) Gerçek kişilerin T.C. Kimlik numarasını bildirmeleri ve nüfus cüzdanı suretini vermeleri (Aslı ihale sırasında ibraz edilecektir); Tüzel kişilerin vergi kimlik numaralarını bildirmeleri; Özel hukuk tüzel kişilerinin, sayılan belgelerden ayrı olarak, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret veya Sanayi Odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir belge veya noterlikçe tasdik edilmiş vekaletnameyi vermeleri; Kamu Tüzel kişilerinin ise, sayılan belgelerden ayrı olarak, tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi vermeleri gerekmektedir.
|5) İstekliler 2886 sayılı Kanunun 37. maddesine uygun olarak düzenleyecekleri tekliflerini ihalenin başlama saatine kadar İhale Komisyonu Başkanlığına ulaşmış olmak kaydıyla iadeli taahhütlü bir mektupla da gönderebilirler. Postada meydana gelecek gecikmeler halinde teklif işleme alınmaz.
|6) İsteklilerin 4/a bendinde belirtilen geçici teminatı nakit olarak ödemek istemesi halinde, ihale saatinden önce Çorum 2 nolu Muhasebe Müdürlüğüne ödenen teminata ait Alındı Belgesini veya banka yolu ile ödemek istemesi halinde, T.C Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı İç Ödemeler Saymanlığı Ziraat Bankası İBAN numarasına ( TR17 0001 0000 7800 0010 0065 63 ) (Açıklama bölümüne taşınmaza ait SUNGURLU-MAH/KÖY - ADA PARSEL bilgileri ile İHALEYE KATILAN KİŞİ ADI SOYADI-T.C. KİMLİK NO yazılarak) ödenen teminata ilişkin Çorum 2 nolu Muhasebe Müdürlüğünden ihale saatinden önce temin edilecek Muhasebe İşlem Fişini veya banka dekontunu ihale komisyonuna sunmak zorundadır.
|7) İhale komisyonu gerekçesini belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
|8) İhale şartnameleri Sungurlu Kaymakamlığı Milli Emlak Şefliğinde mesai saati içerisinde ücretsiz görülebilir.
|9) İhaleye çıkarılan taşınmaz mallara ait bilgiler www.milliemlak.gov.tr veya https://corum.csb.gov.tr adresinden online olarak görülebilir.
|10) Satışı yapılacak taşınmazların; satış bedelleri üzerinden 5.000.000,00 TL’ye (BeşMilyon TL’ye) kadar olan kısmı için %1 (yüzde bir), 5.000.000,00 TL’den (BeşMilyon TL’den) 10.000.000,00 TL’ye (OnMilyon TL’ye) kadar olan kısmı için %0.5 (binde beş) ve 10.000.000,00 TL’yi (OnMilyon TL’yi) aşan kısmı için %0.25 (onbinde yirmibeş) oranlarında işlem bedeli tahsil edilir.
|İrtibat Tel: 0364 3118763
İLAN OLUNUR.
#ilangovtr Basın No ILN02385829