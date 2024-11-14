T.C.

BAYAT KAYMAKAMLIĞINDAN

(Milli Emlak Şefliği)

İLAN

1 NOLU TABLO : SATIŞI YAPILACAK TAŞINMAZLAR

SIRA İLİ / İLÇESİ MAHALLE / KÖYÜ Ada Parsel Yüzölçüm Hazine Cinsi İmar Tahmini Geçici İhale İhale

NO m2 His.(m2) Durumu Bedeli (TL) Teminatı(TL) Tarihi Saati

1 BAYAN KÖYÜ 230 4.500,00 TAM TARLA İMARSIZ 180.000,00 36.000,00 26.11.2024 09:00

2 BAYAN KÖYÜ 1594 15.344,44 TAM TARLA İMARSIZ 614.000,00 122.800,00 26.11.2024 09:10

3 ÇAMLIGÜNEY KÖYÜ 673 315,43 TAM ARSA İMARSIZ 35.000,00 7.000,00 26.11.2024 09:20

4 ÇAMLIGÜNEY KÖYÜ 659 507,02 TAM ARSA İMARSIZ 250.000,00 50.000,00 26.11.2024 09:30

5 ÇAYKÖY KÖYÜ 177 155 8.805,76 TAM TARLA İMARSIZ 355.000,00 71.000,00 26.11.2024 09:40

6 ÇAYKÖY KÖYÜ 177 161 1.926,78 TAM TARLA İMARSIZ 80.000,00 16.000,00 26.11.2024 09:50

7 ÇAYKÖY KÖYÜ 177 163 9.206,96 TAM HAM TOPRAK İMARSIZ 370.000,00 74.000,00 26.11.2024 10:00

8 ÇAYKÖY KÖYÜ 177 164 3.919,64 TAM TARLA İMARSIZ 160.000,00 32.000,00 26.11.2024 10:10

9 ÇAYKÖY KÖYÜ 177 168 9.816,08 TAM HAM TOPRAK İMARSIZ 410.000,00 82.000,00 26.11.2024 10:20

10 ÇAYKÖY KÖYÜ 233 1 8.238,32 TAM HAM TOPRAK İMARSIZ 350.000,00 70.000,00 26.11.2024 10:30

11 SAĞPAZAR KÖYÜ 151 4 600,00 TAM TARLA İMARSIZ 90.000,00 18.000,00 26.11.2024 10:40

12 SAĞPAZAR KÖYÜ 151 5 5.575,13 TAM TARLA İMARSIZ 837.000,00 167.400,00 26.11.2024 10:50

13 SAĞPAZAR KÖYÜ 158 110 10.202,45 TAM TARLA İMARSIZ 515.000,00 103.000,00 26.11.2024 11:00

14 TEPEKUTUĞUN KÖYÜ 1920 302,09 TAM TARLA İMARSIZ 50.000,00 10.000,00 26.11.2024 11:10

15 YATUKÇU MAHALLESİ 580 17 225,39 TAM ARSA İMARLI(KONUT) 130.000,00 26.000,00 26.11.2024 11:20

16 YATUKÇU MAHALLESİ 580 21 346,16 TAM ARSA İMARLI(KONUT) 200.000,00 40.000,00 26.11.2024 11:30

17 YATUKÇU MAHALLESİ 580 24 10,81 TAM ARSA İMARLI(KONUT) 8.000,00 1.600,00 26.11.2024 11:40

18 YATUKÇU MAHALLESİ 580 25 7,62 TAM ARSA İMARLI(KONUT) 6.000,00 1.200,00 26.11.2024 11:50

19 YUKARI EMİRHALİL KÖYÜ 557 11.244,21 TAM TARLA İMARSIZ 563.000,00 112.600,00 26.11.2024 13:30

20 YUKARI EMİRHALİL KÖYÜ 558 5.271,95 TAM TARLA İMARSIZ 265.000,00 53.000,00 26.11.2024 13:40

21 YUKARI EMİRHALİL KÖYÜ 560 10.495,99 TAM TARLA İMARSIZ 525.000,00 105.000,00 26.11.2024 13:50

22 YUKARI EMİRHALİL KÖYÜ 561 8.068,14 TAM TARLA İMARSIZ 404.000,00 80.800,00 26.11.2024 14:00

23 YUKARI EMİRHALİL KÖYÜ 562 2.936,24 TAM HAM TOPRAK İMARSIZ 118.000,00 23.600,00 26.11.2024 14:10

24 YUKARI EMİRHALİL KÖYÜ 563 958,91 TAM TARLA İMARSIZ 50.000,00 10.000,00 26.11.2024 14:20

25 YUKARI EMİRHALİL KÖYÜ 564 1.843,38 TAM TARLA İMARSIZ 93.000,00 18.600,00 26.11.2024 14:30

26 YUKARI EMİRHALİL KÖYÜ 566 8.176,17 TAM TARLA İMARSIZ 410.000,00 82.000,00 26.11.2024 14:40

27 YUKARI EMİRHALİL KÖYÜ 571 6.380,70 TAM TARLA İMARSIZ 511.000,00 102.200,00 26.11.2024 14:50

1) Yukarıda 1 nolu tabloda belirtilen taşınmazların satış ihaleleri 2886 Sayılı Yasanın 45.maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü ile, karşılarında gösterilen tarih ve saatte Bayat Kaymakamlığı Milli Emlak Şefliğinde ayrı ayrı yapılacaktır.

a) Satışı yapılan taşınmaz malın ihale bedeli peşin ödemelerde (%20 indirim uygulanır), 4706 sayılı Kanunun 5. maddesi gereğince taksitle de ödenebilir (Belediye sınırları içerisinde 5.000,00.-TL. bu sınırlar dışında ise 1.000,00.-TL.sini geçtiği takdirde) taksitle ödenmesi halinde satış bedelinin en az dörtte biri peşin, kalanı ise en fazla iki yılda 3'er aylık dönemler halinde eşit taksitlerle kanuni faizi ile birlikte ödenir.

b) 4706 sayılı Kanun gereğince Hazineye ait taşınmaz malların satış ve devir işlemleri ve bu işlemler sırasında düzenlenen belgeler her türlü vergi, resim ve harçtan müstesnadır. Satışı yapılan taşınmaz mallar, satış tarihini takip eden yıldan itibaren 5 yıl süre ile Emlak Vergisine tabi tutulmaz.

2) İhaleye katılmak isteyen isteklilerin ihale saatine kadar;

a) Geçici teminatı;(Tedavüldeki Türk parası,Mevduat ve Katılım Bankalarının verecekleri süresiz Teminat Mektupları ve Hazine Müsteşarlığınca İhraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeleri)

b) Yasal yerleşim yerini gösterir belgeyi (ikametgah),

c) Tebligat için Türkiye'de adres göstermeleri,

d) Gerçek kişilerin T.C.Kimlik numarasını bildirmeleri ve nüfus cüzdanı suretini vermelerini,(Aslı ihale sırasında ibraz edilecektir),tüzel kişilerin vergi kimlik numaralarını bildirmeleri,Özel Hukuk Tüzel Kişilerinin,İdare Merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri mesleki kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tastik edilmiş imza sirkülerini veya vekaletnameyi ihale saatine kadar vermeleri; Kamu Tüzel kişilerinin ise Tüzel Kişilk adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi vermeleri gerekmektedir.

e) İstekliler 2886 sayılı Kanunun 37. maddesine uygun olarak düzenleyecekleri tekliflerini ihalenin başlama saatine kadar İhale Komisyonu Başkanlığına ulaşmış olmak kaydıyla iadeli taahhütlü bir mektupla da gönderebilirler. Postada meydana gelecek gecikmeler halinde teklif işleme alınmaz.

3) İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

4 ) İhale şartnameleri mesai saati içerisinde Bayat Kaymakamlığı Milli Emlak Şefliğinde ücretsiz görülebilir.

5) İhaleye çıkarılan taşınır ve taşınmazlar www.milliemlak.gov.tr veya www.corum.csb.gov.tr / ihale ilanı html adresinden görülebilir.