ÇORUM ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İL MÜDÜRLÜĞÜNDEN

(Milli Emlak Müdürlüğü)

İLAN

1 NOLU TABLO: İRTİFAK HAKKI TESİS EDİLECEK TAŞINMAZ

Sıra No MAH/KÖYÜ ADA/PARSEL YÜZÖLÇÜMÜ İMAR DURUMU İRTİFAK SÜRESİ İRTİFAK HAKKI

AMACI 1 YILLIK TAHMİNİ

İRTİFAK HAKKI BEDELİ Geçici Teminatı (TL) İhale Tarihi İhale

Saati

1 KARACA KÖYÜ 4211 / 24 4.883,08 m2 İMARLI (Sanayi Alanı) 30 (otuz) yıl Bağımsız ve sürekli nitelikli, İmar Planında ayrıldığı amaca (sanayi alanı) uygun sabit ve kalıcı tesis yapılması amacıyla 95.000,00 TL 19.000,00 TL 19.09.2024 08:30

2 NOLU TABLO: SATIŞI YAPILACAK BAĞIMSIZ BÖLÜM

SIRA Mahalle Ada Parsel Yüzölçüm(m²) Bağımsız

Bölüm No Tahmini Bedeli Geçici Teminatı(TL) Cinsi Bağımsız Bölüm Yüzölçümü(m²) İhale Tarihi İhale Saati

NO

1 YENİYOL 4922 25 479,64 45 486.000,00 97.200,00 Büro 63,00 m ² 19.09.2024 08:50

3 NOLU TABLO : SATIŞI YAPILACAK TAŞINMAZLAR

SIRA MAHALLE/KÖY Ada Parsel Yüzölçüm (m2) Hazine His.(m2) Cinsi İmar Durumu Tahmini Bedeli (TL) Geçici Teminatı(TL) İhale Tarihi İhale Saati

NO

1 BEYDİLİ 133 149 1.506,28 TAM TARLA İMARSIZ 135.600,00 27.120,00 19.09.2024 09:00

2 BEYDİLİ 133 151 2.524,18 TAM TARLA İMARSIZ 227.200,00 45.440,00 19.09.2024 09:10

3 DUT 106 54 428,88 TAM HAM TOPRAK İMARSIZ 53.700,00 10.740,00 19.09.2024 09:20

4 ESKİÖREN - 736 1.016,36 TAM TARLA İMARSIZ 30.500,00 6.100,00 19.09.2024 09:30

5 ESKİÖREN - 737 3.470,35 TAM TARLA İMARSIZ 104.200,00 20.840,00 19.09.2024 09:40

6 ESKİÖREN - 839 2.921,18 TAM TARLA İMARSIZ 49.700,00 9.940,00 19.09.2024 09:50

7 ESKİÖREN - 868 4.228,03 TAM TARLA İMARSIZ 71.900,00 14.380,00 19.09.2024 10:00

8 ESKİÖREN - 932 2.650,52 TAM TARLA İMARSIZ 39.800,00 7.960,00 19.09.2024 10:10

9 EVCİORTAKIŞLA 108 128 4.900,16 TAM TARLA İMARSIZ 58.850,00 11.770,00 19.09.2024 10:20

10 EVCİORTAKIŞLA 110 25 11.400,00 TAM TARLA İMARSIZ 136.800,00 27.360,00 19.09.2024 10:30

11 GÜNEY 133 2 937,04 TAM HAM TOPRAK İMARSIZ 140.600,00 28.120,00 19.09.2024 10:40

12 HAMAMLIÇAY 144 9 5.521,61 TAM TARLA İMARSIZ 193.300,00 38.660,00 19.09.2024 10:50

13 HAMAMLIÇAY 144 14 5.438,29 TAM TARLA İMARSIZ 190.400,00 38.080,00 19.09.2024 11:00

14 HAMAMLIÇAY 125 394 1.474,75 TAM TARLA İMARSIZ 51.700,00 10.340,00 19.09.2024 11:10

15 HAMAMLIÇAY 125 396 4.936,27 TAM TARLA İMARSIZ 172.800,00 34.560,00 19.09.2024 11:20

16 HAMAMLIÇAY 125 397 1.562,27 TAM TARLA İMARSIZ 54.700,00 10.940,00 19.09.2024 11:30

17 HAMAMLIÇAY 125 409 3.154,03 TAM TARLA İMARSIZ 110.400,00 22.080,00 19.09.2024 11:40

18 KUMÇELTEĞİ 146 265 3.395,81 TAM TARLA İMARSIZ 152.900,00 30.580,00 19.09.2024 13:30

19 KUMÇELTEĞİ 146 266 1.196,16 TAM TARLA İMARSIZ 54.900,00 10.980,00 19.09.2024 13:40

20 KUMÇELTEĞİ 146 285 6.580,83 TAM TARLA İMARSIZ 362.000,00 72.400,00 19.09.2024 13:50

21 KUMÇELTEĞİ 146 298 3.954,48 TAM TARLA İMARSIZ 197.800,00 39.560,00 19.09.2024 14:00

22 KUMÇELTEĞİ 178 47 2.394,56 TAM TARLA İMARSIZ 179.600,00 35.920,00 19.09.2024 14:10

23 MOLLAHASAN 103 14 6.551,31 TAM TARLA İMARSIZ 163.800,00 32.760,00 19.09.2024 14:20

24 MOLLAHASAN 103 16 4.905,42 TAM TARLA İMARSIZ 122.700,00 24.540,00 19.09.2024 14:30

25 MOLLAHASAN 112 10 3.006,05 TAM TARLA İMARSIZ 45.100,00 9.020,00 19.09.2024 14:40

26 MOLLAHASAN 112 11 4.141,33 TAM TARLA İMARSIZ 62.200,00 12.440,00 19.09.2024 14:50

27 MOLLAHASAN 112 28 2.071,17 TAM TARLA İMARSIZ 31.100,00 6.220,00 19.09.2024 15:00

28 ŞEKERBEY 112 22 1.980,93 TAM HAM TOPRAK İMARSIZ 39.700,00 7.940,00 19.09.2024 15:10

29 ŞENDERE 119 50 6.126,28 TAM HAM TOPRAK İMARSIZ 73.600,00 14.720,00 19.09.2024 15:20

30 ŞENDERE 119 51 3.575,84 TAM HAM TOPRAK İMARSIZ 43.000,00 8.600,00 19.09.2024 15:30

31 ŞENDERE 119 53 3.611,42 TAM HAM TOPRAK İMARSIZ 43.400,00 8.680,00 20.09.2024 09:00

32 ŞENDERE 119 55 14.563,13 TAM HAM TOPRAK İMARSIZ 174.800,00 34.960,00 20.09.2024 09:10

33 ŞENDERE 119 63 4.987,56 TAM HAM TOPRAK İMARSIZ 59.900,00 11.980,00 20.09.2024 09:20

34 ŞENDERE 119 57 6.376,43 TAM HAM TOPRAK İMARSIZ 76.600,00 15.320,00 20.09.2024 09:30

35 ŞENDERE 119 60 17.044,48 TAM HAM TOPRAK İMARSIZ 204.600,00 40.920,00 20.09.2024 09:40

36 ŞENDERE 119 62 5.344,54 TAM HAM TOPRAK İMARSIZ 64.200,00 12.840,00 20.09.2024 09:50

37 KONAKLI 193 11 4.020,37 TAM HAM TOPRAK İMARSIZ 321.700,00 64.340,00 20.09.2024 10:00

38 KARABAYIR 165 10 725,49 TAM BAHÇE İMARSIZ 94.500,00 18.900,00 20.09.2024 10:10

39 GÜNEY 137 1 901,03 TAM BAHÇE İMARSIZ 135.300,00 27.060,00 20.09.2024 10:20

40 GÜNEY 137 2 111,35 TAM ARSA İMARSIZ 16.800,00 3.360,00 20.09.2024 10:30

41 DEREKÖY - 376 601,25 TAM HAM TOPRAK İMARSIZ 90.200,00 18.040,00 20.09.2024 10:40

42 ÇIKRIK 202 10 195,52 TAM BAHÇE İMARSIZ 29.400,00 5.880,00 20.09.2024 10:50

43 TOZLUBURUN 116 12 2.446,98 TAM HAM TOPRAK İMARSIZ 489.400,00 97.880,00 20.09.2024 11:00

1) Yukarıda 2 nolu tabloda belirtilen bağımsız bölümün ve 3 nolu tabloda belirtilen taşınmazların satışı 2886 Sayılı Yasanın 45.maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü ile karşılarında gösterilen tarih ve saatte ayrı ayrı sırasıyla ihalesi yapılacaktır. ( Adres: Karakeçili Mah. Gazi Cad. Valilik Ek 1 Nolu Hizmet Binası 1. Katta bulunan Milli Emlak Müdürü odasında, katılımın fazla olması durumunda ise 4. Katta bulunan Defterdarlık Toplantı Salonunda yapılacaktır. )

a) Satışı yapılacak olan 3 nolu tabloda yer alan taşınmaz malların ihale bedeli peşin yatırılabileceği gibi (Peşin yatırılması durumuda satış bedeline %20 indirim uygulanmaktadır.) , 4706 sayılı Kanunun 5. maddesi gereğince taksitle de ödenebilir (Belediye sınırları içerisinde 5.000,00.-TL. bu sınırlar dışında ise 1.000,00.-TL.sini geçtiği takdirde) taksitle ödenmesi halinde satış bedelinin en az dörtte biri peşin, kalanı ise en fazla iki yılda 3'er aylık dönemler halinde eşit taksitlerle kanuni faizi ile birlikte ödenir.

b) 4706 sayılı Kanun gereğince Hazineye ait taşınmaz malların satış ve devir işlemleri ve bu işlemler sırasında düzenlenen belgeler her türlü vergi, resim ve harçtan müstesnadır. Satışı yapılan taşınmaz mallar, satış tarihini takip eden yıldan itibaren 5 yıl süre ile Emlak Vergisine tabi tutulmaz.

c) İsteklilerin geçici teminatı nakit olarak ödemek istemesi halinde, ihale saatinden önce Çorum Defterdarlığı Muhasebe Müdürlüğü (veznesine ya da diğer muhasebe birimleri aracılığı ile) ödenen teminata ait ALINDI BELGESİNİ, BANKA yolu ile yatırılmak istenmesi halinde Çorum Defterdarlığı Muhasebe Müdürlüğünün Ziraat Bankası Çorum Şubesi İBAN numarasına ( TR92 0001 0000 7800 00 1000 5310 ) (AÇIKLAMA BÖLÜMÜNE TALİP OLUNAN TAŞINMAZIN ADA PARSEL NUMARASI İLE İHALEYE GİRECEK KİŞİ T.C. KİMLİK NOSU YAZILARAK) ödemek istemesi halinde önceden banka yolu ile ödenen teminata ait Çorum Defterdarlığı Muhasebe Müdürlüğünden ihale saatinden önce temin edilecek MUHASEBE İŞLEM FİŞİNİ ihale komisyonuna sunmak zorundadır.

2)İrtifak Hakkı Tesis Edilecek Taşınmaz:

a) İrtifak hakkı tesis edilecek taşınmazın ihale bedeli üzerinden yasal oranda Damga Vergisi ve Karar Pulu bedeli alınacaktır.

b) İrtifak hakkı ihalesinin onaylanmasından sonra, gerekmesi halinde fiili kullanım olmaksızın taşınmazın tescil, ifraz, tevhit, terk ve benzeri işlemlerin yapılması veya imar planının yaptırılması, değiştirilmesi ya da uygulama projelerinin hazırlanması, onaylatılması ve ilgili kamu idarelerinden gerekli izin ve ruhsatların alınması amacıyla, üzerinde ihale kalan yatırımcıya bir yıl süreli ön izin verilecektir. Ön izin için ayrıca ihale yapılmayacaktır.

3)SATIŞI YAPILACAK BAĞIMSIZ BÖLÜM (2 NOLU TABLODA YER ALAN TAŞINMAZ MAL)

a) 2 nolu tabloda yer alan ve satışı yapılacak bağımsız bölümün satış bedeli üzerinden peşin ödeme indirimi uygulanmayacaktır.

b) 2 nolu tabloda yer alan ve satışı yapılacak bağımsız bölümün satış bedeline taksit uygulanmayacaktır.

4) İhaleye katılmak isteyen isteklilerin ihale saatine kadar;

a) Geçici teminat bedelinin Defterdarlık Muhasebe Müdürlüğüne yatırıldığına dair makbuzun, ( 2886 Sayılı Kanunun 26. Maddesine göre belirtilen değerlerden herhangi biri olabilir. Banka Teminat Mektubunun verilmesi halinde '' Teminat Mektubunun Süresiz, Limit içi olması'' ve Teyit Yazısının da ibrazi gerekir.)

b) Tebligat için Türkiye'de adres göstermeleri,

c) Gerçek kişilerin T.C.Kimlik numarasını bildirmeleri ve nüfus cüzdanı suretini vermelerini,(Aslı ihale sırasında ibraz edilecektir), tüzel kişilerin vergi kimlik numaralarını bildirmeleri,Özel Hukuk Tüzel Kişilerinin,İdare Merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri mesleki kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tastik edilmiş imza sirkülerini veya vekaletnameyi ihale saatine kadar vermeleri; Kamu Tüzel kişilerinin ise Tüzel Kişilk adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi vermeleri gerekmektedir.

d) İstekliler 2886 sayılı Kanunun 37. maddesine uygun olarak düzenleyecekleri tekliflerini ihalenin başlama saatine kadar İhale Komisyonu Başkanlığına ulaşmış olmak kaydıyla iadeli taahhütlü bir mektupla da gönderebilirler. Postada meydana gelecek gecikmeler halinde teklif işleme alınmaz.

5) İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

6) İhale şartnameleri mesai saati içerisinde Milli Emlak Müdürlüğünde ücretsiz görülebilir.

7) İhaleye çıkarılan taşınmazlar www.milliemlak.gov.tr veya www.corum.csb.gov.tr / ihale ilanı html adresinden görülebilir.