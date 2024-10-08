T.C. ÇORUM İCRA DAİRESİ

2024/2672 ESAS

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/2672 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Çorum İli Merkez İlçesi, Ulukavak Mahallesi, 2365 ada 35 parsel numaralı avlulu ahşap evin 1/2 hissesi satılacaktır.

Adresi : Ulukavak Mahallesi, Mavral Sokak, No:14 Çorum Merkez

Yüzölçümü : 93,46 m2

İmar Durumu :Var, İnşaat tarzı Bitişik Nizam 5 katlı (B-5),Konut+Ticari parselidir. Yapılaşma durumunda 33 ve 34 parsellerle tevhidi gereklidir.

Kıymeti : 1.676.900,00 TL

KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 04/12/2024 - 11:30

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Bitiş Tarih ve Saati : 11/12/2024 - 11:30 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 01/01/2025 - 11:30

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Bitiş Tarih ve Saati : 08/01/2025 - 11:30

07/10/2024 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.