Örnek No:54*

T.C.

ÇORUM

İCRA DAİRESİ

2024/461 TLMT.

TAŞINIRIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/461 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Muhammen Kıymeti Adedi Cinsi Mahiyeti ve Önemli Vasıfları 900.000,00 1 Taşıt 52ACT308 plakalı Volkswagen Passat 2.0 TDI Comfortline taşıt satılacaktır. Rengi siyah, 2016 model, dizel, otomatik.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 13/11/2024 - 14:35

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Bitiş Tarih ve Saati : 20/11/2024 - 14:35 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 11/12/2024 - 14:35

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Bitiş Tarih ve Saati : 18/12/2024 - 14:35

(İİK m.114/4)