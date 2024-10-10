Örnek No:54*
T.C.
ÇORUM
İCRA DAİRESİ
2024/461 TLMT.
TAŞINIRIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/461 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
|Muhammen Kıymeti
|Adedi
|Cinsi
|Mahiyeti ve Önemli Vasıfları
|900.000,00
|1
|Taşıt
|52ACT308 plakalı Volkswagen Passat 2.0 TDI Comfortline taşıt satılacaktır. Rengi siyah, 2016 model, dizel, otomatik.
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 13/11/2024 - 14:35
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Bitiş Tarih ve Saati : 20/11/2024 - 14:35
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 11/12/2024 - 14:35
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Bitiş Tarih ve Saati : 18/12/2024 - 14:35
(İİK m.114/4)
#ilangovtr Basın No ILN02101849