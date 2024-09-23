T.C. OSMANCIK 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

(ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ SIFATIYLA)'NDAN

İ L A N

ESAS NO: 2024/240 Esas

Davacı CAFER SERHAT ÇAKI tarafından hasımsız olarak mahkememizde açılan teminat senedi iptali davasında, davacı aşağıda dökümü yapılan teminat senedinin iptalini istemiş olup;

Borçlu 40814115644 TC Kimlik numaralı Halit Paşa Mahallesi Halit Paşa Cad. No: 53/A Merkez /ERZİNCAN adresli Burakcan SARIOĞLU ile yapmış olduğu taşeron sözleşmesi gereğince 29/11/2023 düzenlenme tarihli 3.000,00 TL tutarlı, Çorum Dodurga İlçesi Anadolu İ.H.L yapım işi teminat senedi açıklamalı senet ve 29/11/2023 tarihli 2.400.000,00 tutarlı Çorum 75. Yıl Cumhuriyet ilkokulu yapım işi teminat senedi açıklamalı senetler,

Bahse konu senetleri elinde bulunduranların ilk ilan tarihinden itibaren 3 ay içinde mahkememize ibraz etmeleri aksi halde senetleri iptaline karar verileceği ilan olunur.