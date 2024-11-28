ÇORUM BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

İşin Niteliği, Yeri ve Miktarı: Belediyemize ait İlimiz Çepni Mahallesi, Fen Lisesi Caddesi, No:1 Şehirlerarası otobüs terminalinde bulunan aşağıda nitelikleri belirtilen işyerleri;

S.No İşyeri No İç Kapı no Niteliği 1 Yıllık Kira Muhammen Bedeli Geçici Teminat (TL) 1 352/200 51 Ofis/Gişe 250.000,00TL+KDV 75.000,00 TL 2 352/200 53 Ofis/Gişe 250.000,00TL+KDV 75.000,00 TL 3 352/200 54 Ofis/Gişe 250.000,00TL+KDV 75.000,00 TL

Bedel üzerinden; 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesi gereğince açık teklif usulü ile hazırlanan şartnamesi dahilinde ilanda belirtilen sıra numarasından başlanarak 5 yıl müddetle ayrı ayrı kiraya verilecektir.

Şartname: Şartname ve ekleri Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden 5.000,00 TL karşılığında temin edilebilir ve görülebilir.

İhale Tarihi ve Yeri: 10.12.2024 Salı günü saat: 14.00’de Çorum Belediyesi Konferans Salonunda (Yeni Belediye Binası B Blok 5. Kat) ve Encümen huzurunda yapılacaktır.

İsteklilerde Aranan Belgeler: A- Nüfus Cüzdanı Fotokopisi, B- Kanuni İkametgâh Belgesi, C- Türkiye' de tebligat için adres gösterilmesi. D- Şartname bedelinin ödendiğine dair makbuz. E- Geçici teminat bedelinin ödendiğine dair makbuz. F- Sabıka kaydı ıslak imzalı ya da e-devlet üzerinden alınmış QR kodlu (Gerçek kişi), tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliği oluşturan gerçek kişilerin ikametgah adreslerinin bağlı olduğu ilin Türkiye Cumhuriyeti Savcılığından alınmış iyi hal kağıtları (Sabıkasızlık belgesi) (Tüzel Kişi). G- İhaleye katılacak olanların, Belediye’ye borcu olmadığına dair (taksitli borçlar hariç) Mali Hizmetler Müdürlüğü, Tahsilat Biriminden alacakları yazıyı İhale Komisyonunda belgelendirmeleri şarttır. H- Kamu İhale Kanunu ile 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununa göre ihalelere katılma yasağı olmadığına dair, ilgili kurumlardan belge getirilecektir. (ekap.kik.gov.tr internet adresinden alınabilir.) İ- İstekliler adına vekâleten ihaleye katılınıyor ise istekli adına teklifte bulunan kimselerin vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin Noter tasdikli İmza Sirküleri vermeleri. (Faksla gönderilen vekaletnameler ve noter tasdiki olmayan fotokopiler kabul edilmez.) J-Tüzel Kişi olması halinde Tüzel Kişiliğin siciline kayıtlı olduğu Ticaret veya Sanayi Odasından veya İdare Merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya benzeri bir makamdan ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge, Noterden tasdikli imza sirküleri, K- İhaleye katılacak tüzel kişilikler genel kurul ve yönetim kurullarından ihaleye girileceğine dair karar alınması ve tüzel kişiliği temsilen ihaleye katılacak bir kişiyi yetkilendirilmesi gerekmektedir. L-İsteklilerin ortak girişim olması halinde ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalı ortaklık sözleşmesi vermesi, (ihale üzerinde kaldığı takdirde noter tasdikli ortaklık sözleşmesi verilir, ayrıca grubun bütün ortakları idare ile yapacakları ihale sözleşmesini şahsen veya vekilleri vasıtasıyla imzalayacaklardır.) M- İhalenin yapılacağı saatten önce, ihaleye katılacakların, yukarda istenen belgeleri eksiksiz olarak tamamlayıp, İhale Komisyonuna, teslim edilen tüm evrakları da tek tek imzalayarak teslim etmeleri şarttır. Keyfiyet ilan olunur.