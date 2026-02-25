TIBBİ SARF MALZEME SATIN ALINACAKTIR

ÇORUM İLİ BAĞLI SAĞLIK TESİSLERİ 2026 YILI (6 AYLIK) 36 KALEM TIBBİ SARF MALZEME ALIM İHALESİ mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası (İKN) : 2026/311283

1- İdarenin 1.1. Adı : ÇORUM İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ 1.2. Adresi : Çorum Valiliği İl Sağlık Müdürlüğü ÇORUM MERKEZ/ÇORUM 1.3. Telefon numarası : 03642195500 1.4. İhale dokümanının görülebileceği ve indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2- İhalenin

2.1. Tarih ve Saati : 23.03.2026 - 10:30 2.2. Yapılacağı (e-tekliflerin açılacağı) adres : Çorum İl Sağlık Müdürlüğü Destek Hizmetleri Başkanlığı (Bahçelievler Mah. Çamlık Caddesi. No:3 Merkez-ÇORUM)

3- İhale konusu mal alımının

3.1. Adı : ÇORUM İLİ BAĞLI SAĞLIK TESİSLERİ 2026 YILI (6 AYLIK) 36 KALEM TIBBİ SARF MALZEME ALIM İHALESİ 3.2. Niteliği, türü ve miktarı : ÇORUM İLİ BAĞLI SAĞLIK TESİSLERİ 2026 YILI (6 AYLIK) 36 KALEM TIBBİ SARF MALZEME ALIM İHALESİ

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir. 3.3. Yapılacağı/teslim edileceği yer : SUNGURLU DEVLET HASTANESİ İL AMBULANS SERVİSİ BAŞHEKİMLİĞİ ÇORUM GÖĞÜS HASTALIKLARI HASTANESİ KARGI DEVLET HASTANESİ ÇORUM İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ MECİTÖZÜ DEVLET HASTANESİ ŞEHİT ÖMER EMİROĞLU AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI HASTANESİ BAYAT DEVLET HASTANESİ İSKİLİP ATIF HOCA DEVLET HASTANESİ OSMANCIK DEVLET HASTANESİ EROL OLÇOK EĞİTİM ARAŞTIRMA HASTANESİ ALACA DEVLET HASTANESİ 3.4. Süresi/teslim tarihi : ihale bitim tarihi 30.10.2026 dır. 3.5. İşe başlama tarihi : sözleşmenin imzalanmasına mütakip işe başlanacaktır.

4- Katılım ve yeterlik kriterleri:

4.1. Katılım ve yeterlik kriterlerine ilişkin istekliler tarafından e-teklif kapsamında sunulması gereken bilgi ve belgeler ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgi ve belgelere aşağıda yer verilmiştir:

4.1.1. Teklif mektubu.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olunduğunu gösteren bilgi ve belgeler:

4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgi ve belgeler.

4.1.2.2. Vekâleten ihaleye katılma halinde vekile ilişkin bilgi ve belgeler.

4.1.3. Geçici teminat.

4.1.4 İsteklinin iş ortaklığı olması halinde iş ortaklığı beyannamesi.

4.1.5. Yerli malı teklif edenler lehine fiyat avantajından yararlanmak isteyen istekliler tarafından sunulacak yerli malı belgesi

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin bilgi ve belgeler ile bunların taşıması gereken kriterler: Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin bilgi, belge veya kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin bilgi ve belgeler ile bunların taşıması gereken kriterler: Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin bilgi, belge veya kriter belirtilmemiştir. 4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgelere ilişkin bilgiler: a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgelere ilişkin bilgiler,

b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgelere ilişkin bilgiler,

c) İstekli Türkiye'de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.

İsteklilerin yukarıda sayılan bilgilerden, kendi durumuna uygun bilgi veya bilgileri belirten isteklilerin ihaleye katılım belgesi uygun kabul edilir.İsteklinin alım konusu malı teklif etmeye yetkisinin bulunup bulunmadığını gösteren belgeler şunlardır: Alkol Satış Yetki Belgesi

Biyosidal Ürün Ruhsatı

İmalatçı Belgesi

Kapsam Dışı Beyanı

Sanayi Sicil Belgesi

ÜTS kayıt belgesi

Yerli Malı Belgesi

Yetkili Satıcı Belgesi 4.3.2. Numune sunulması istenmektedir.

5- Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6- İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7- İhaleye teklif verecek olanların, EKAP hesabına giriş yaparak ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8-Teklifler, EKAP üzerinden teklif mektubu ile ihaleye katılım belgesi ve diğer ekler kullanılarak hazırlanacak ve e-imza ile imzalanarak ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9- İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10- Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

11- İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12- Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13- Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.

14- Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15- Diğer hususlar:

Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.