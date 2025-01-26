24 Ocak 1993 tarihinde Ankara-Bahçelievler'deki evinin önünde bombalı saldırı sonucu hunharca katledilen Araştırmacı- Gazeteci Yazar Uğur Mumcu, ölümünün 32. yıl dönümünde CHP Mecitözü İlçe Başkanlığı tarafından düzenlenen toplantıyla anıldı.

Mecitözü Belediye Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen anma toplantısı, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başladı.

CHP Mecitözü İlçe Başkanı Ahmet Bilgin'in açış konuşması ile başlayan toplantıda; CHP tabanının önde gelen isimlerinden, geçmiş dönemde İl Başkan Yardımcılığı görevinde de bulunan Avukat Sadık Eral, davetlilere 'Uğur Mumcu ve Demokrasi' konulu bir konferans verdi.

Konferansa CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, Mecitözü Belediye Başkan Vekili Erdal Yüksel, CHP önceki dönem İl Başkanı Cengiz Atlas, CHP Mecitözü İlçe Başkanı Ahmet Bilgin, CHP Çorum Belediye Başkan Adayı H.Levent Çöphüseyinoğlu, CHP önceki dönem Merkez İlçe Başkanı Ulaş Tokgöz, CHP İl Genel Meclisi Üyeleri Veli Uysal, Ömer Boyraz, CHP Mecitözü Belediye Meclisi Üyeleri Semra Emekli Çördük ve Şenay Şahin ile vatandaşlar katıldı.

Program sonunda CHP Mecitözü İlçe Başkanı Ahmet Bilgin, konuşmacı Avukat Sadık Eral'a bir plaket takdim etti.

Program, günün anısına fotoğraf çekinilmesi ile son buldu.