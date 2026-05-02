Arca Çorum FK devre arasında Vanspor’a verdiği Oğulcan’ın bonservis bedeli ödenmediği için rakibini Federasyon’a şikayet etti.

Sezon başında Kocaelispor’dan Çorum FK’ya transfer olan Oğulcan Çağlayan ilk yarıda fazla forma şansı bulamayınca devre arasında Vanspor’dan transfer teklifi kabul edildi ve 20 milyon lira ile anlaşma sağlandı.

İkinci yarı Vanspor forması giyen Oğulcan Çağlayan’ın 20 milyon bonsenvis ücreti ödenmeyince Çorum FK, Vanspor’u Federasyon’a şikayet etti ve yasal süreç başladı.