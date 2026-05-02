Sezon başında rotasını Süper Lig olarak çizen Trendyol 1.Lig ekiplerinden Boluspor, bir yılı daha hedefinin uzağında kapattı.

Boluspor, sezona Mustafa Er yönetiminde başladı.

Alınan sonuçların ardından teknik direktör değişikliğine giden kırmızı-beyazlı ekipte, sırasıyla Ertuğrul Arslan, Erdal Güneş ve Suat Kaya görev yaptı. Sezonun son bölümünde ise takımın başına Nevzat Dinçbudak getirildi.

Sezon boyunca 5 farklı teknik direktörle çalışan Bolu temsilcisi, bu süreçte oyun istikrarını yakalamakta zorlandı. Dalgalı bir performans sergileyen ekip, attığı ve yediği goller açısından dengeli ancak savunmada kırılgan bir görüntü verdi.

1992 YILINDA VEDA ETMİŞTİ

Ligin son haftalarına girilirken alınan kritik sonuçlarla ligde kalmayı garantileyen Boluspor, 33 yıllık Süper Lig hasretine ise son veremedi.

2007-2008 sezonundan bu yana 1. Lig’de mücadele eden kırmızı-beyazlılar, daha önce üç kez yükseldiği Süper Lig’e 1992 yılında veda etmişti. Toplam 20 sezon Süper Lig’de yer alan Bolu ekibi, yeniden yükselme hedefini gelecek sezona bıraktı.