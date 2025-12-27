Çorum'un Laçin ilçesine 2 bin metrekare büyüklüğünde modern kapalı sera kuruldu.

Çorum Tarım ve Orman İl Müdürü Hasan Taş, Laçin İlçe Müdürü Hakkı Ergene ve Laçin Ziraat Odası Başkanı Tahir Türkoğlu ile birlikte modern serada incelemelerde bulundu.

Gerçekleştirilen ziyarette; yeşil soğan, iceberg marul, kıvırcık marul, lolorosso marul ve maydanoz yetiştiriciliği yapılan serada yürütülen üretim faaliyetleri yerinde incelendi.

Üreticiden, modern sera koşullarında gerçekleştirilen üretim süreci, kullanılan teknikler ve verimlilik hakkında detaylı bilgiler alındı.

Tarım İl Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada; "TKDK destekleri sayesinde ilçemizde modern seracılığın yaygınlaştırılması, üretim çeşitliliğinin artırılması ve sürdürülebilir tarımsal üretimin teşvik edilmesine yönelik çalışmalar aralıksız devam etmektedir. Bu tür yatırımlar, hem üreticilerimizin gelir düzeyine katkı sağlamakta hem de bölge tarımının gelişimine önemli bir ivme kazandırmaktadır." denildi