T.C.

KARGI BELEDİYE BAŞKANLIĞI

KİRALAMA İHALE İLANI

MADDE 1- İŞİN ESASI:

Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz;

1-Orta Mahalle 100. Yıl Caddesi 311 ada 8 nolu parselde kayıtlı terminal içerisinde bulunan No:4/A, 4/B, 4/C, 4/D, 4/E, 4/G, 4/H ve 4/İ kapı numaralı 8 adet yazıhane (peron) 5 yıllığına,

2- Bahçelievler Mahallesi Mezarlık Tepesi Mevkii 174 ada 27 nolu parselde kayıtlı No: 6/B ve 6/F kapı numaralı iki adet tüp deposu 5 yıllığına,

3- İmambey Mahallesi 100. Yıl Caddesi 438 ada 12 nolu parselde kayıtlı No:32/A, 32/J ve 32/K kapı numaralı 3 adet dükkan 5 yıllığına,

4- İmambey Mahallesi 50. Yıl Caddesi 438 ada 12 nolu parselde kayıtlı No:64 kapı numaralı dükkan 5 yıllığına,

5- Mihrihatun Mahallesi Atatürk Caddesi 254 ada 2 nolu parselde kayıtlı No:46/A kapı numaralı, Kargı Belediyesi hizmet binasında bulunan dükkan (iş yeri) 5 yıllığına,

6- Bahçelievler Mahallesi Mezarlık Mevkii 174 ada 29 nolu parselde kayıtlı No:29 kapı numaralı 4.094,79m² arsa vasıflı taşınmaz 5 yıllığına,

7- Mihrihatun Mahallesi Atatürk Caddesi 254 ada 1 nolu parselde kayıtlı No:46/G kapı numaralı Kargı Belediyesi Hizmet Binası yanında bulunan 508,24m² arsa vasıflı taşınmaz 5 yıllığına,

8- Yeni Mahalle Koyak Mevkii 385 ada 12 nolu parselde kayıtlı, 2.371,89m² arsa vasıflı taşınmaz 5 yıllığına,

9- Orta Mahalle Pazar Meydanı 307 ada 19 parsel bitişiğinde bulunan dükkan (iş yeri) 5 yıllığına,

Başkanlık Makamının 03.07.2025 tarih ve 2936 sayılı oluru, Belediye Encümeninin 22.07.2025 tarih ve 77 sayılı kararı ile 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45’ inci maddesi gereğince açık teklif açık artırma usulü ile 5(Beş) yıllığına kiralama ihalesi yapılacaktır.

Aşağıdaki tabloda yer aldığı sırada 12.08.2025 tarihinde, ihaleye saat 14.00’da başlanacak olup, bir önceki kiralama ihalesinin tamamlanmasını müteakip, sıradaki kiralama ihalesine başlanacaktır.

MADDE 2- KİRAYA VERİLECEK YERLERİN MUHAMMEN BEDELİ VE GEÇİCİ TEMİNAT BEDELİ İLE İHALE TARİH VE SAATİ:

S.N Kiraya Verilecek Mülkün Adresi ve Kapı No. Ada / Parsel Niteliği Yüzölçümü m² Kira Süresi Aylık Muhammen Kira Bedeli(TL) KDV Dahil Geçici Teminat (TL) %3 İhale Tarihi İhale Saati 1 Orta Mah. No: 4/A 311/8 Yazıhane (Peron) 30,00 m² 5 Yıl 3.100,00 5.580,00 12.08.2025 14.00 2 Orta Mah. No: 4/B 311/8 Yazıhane (Peron) 30,00 m² 5 Yıl 3.100,00 5.580,00 12.08.2025 14.05 3 Orta Mah. No: 4/C 311/8 Yazıhane (Peron) 30,00 m² 5 Yıl 3.100,00 5.580,00 12.08.2025 14.10 4 Orta Mah. No: 4/D 311/8 Yazıhane (Peron) 30,00 m² 5 Yıl 3.100,00 5.580,00 12.08.2025 14.15 5 Orta Mah. No: 4/E 311/8 Yazıhane (Peron) 30,00 m² 5 Yıl 3.100,00 5.580,00 12.08.2025 14.20 6 Orta Mah. No: 4/G 311/8 Yazıhane (Peron) 40,87 m² 5 Yıl 4.225,00 7.605,00 12.08.2025 14.25 7 Orta Mah. No: 4/H 311/8 Yazıhane (Peron) 33,75 m² 5 Yıl 3.488,00 6.278,40 12.08.2025 14.30 8 Orta Mah. No: 4/İ 311/8 Yazıhane (Peron) 33,75 m² 5 Yıl 3.488,00 6.278,40 12.08.2025 14.35 9 Bahçelievler Mah. No:6/B 174/27 Tüp Deposu 52,20 m² 5 Yıl 3.500,00 6.300,00 12.08.2025 14.40 10 Bahçelievler Mah. No:6/F 174/27 Tüp Deposu 25,90 m² 5 Yıl 1.800,00 3.240,00 12.08.2025 14.45 11 İmambey Mah. No:32/B 438/12 Dükkan 119,04 m² 5 Yıl 9.000,00 16.200,00 12.08.2025 14.50 12 İmambey Mah. No:32/J 438/12 Dükkan 39,60 m² 5 Yıl 3.650,00 6.570,00 12.08.2025 14.55 13 İmambey Mah. No:32/K 438/12 Dükkan 40,00 m² 5 Yıl 3.650,00 6.570,00 12.08.2025 15.00 14 İmambey Mah. No:64 438/12 Dükkan 15,79 m² 5 Yıl 2.600,00 4.680,00 12.08.2025 15.05 15 Mihrihatun Mah. No: 46/A 254/2 Dükkan (İş yeri) 15,15 m² 5 Yıl 2.600,00 4.680,00 12.08.2025 15.10 16 Bahçelievler Mah. No:29 174/29 Arsa 4.094,79 m² 5 Yıl 7.500,00 13.500,00 12.08.2025 15.15 17 Mihrihatun Mah. No: 46/G 254/1 Arsa 508,24 m² 5 Yıl 7.750,00 13.950,00 12.08.2025 15.20 18 Yeni Mahalle 385/12 Arsa 2.371,89 m² 5 Yıl 4.200,00 7.560,00 12.08.2025 15.25 19 Orta Mahalle 307/19 Bitişiği Dükkan (İş Yeri) 170,00 m² 5 Yıl 2.400,00 4.320,00 12.08.2025 15.30

MADDE 3- İHALENİN YAPILACAĞI VE DOSYALARIN SUNULACAĞI ADRES:

Mihrihatun Mahallesi Atatürk Caddesi No:46 Kargı / ÇORUM adresinde bulunan Kargı Belediye Başkanlığı Hizmet Binası Meclis toplantı salonunda yapılacaktır.

MADDE 4 - İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri

A) Gerçek kişi olması halinde:

1- Geçici Teminatın yatırıldığını gösteren belge ( dekont, tahsilat makbuzu),

2- Nüfus cüzdanı sureti veya arkalı önlü nüfus cüzdan fotokopisi,

3- Gerçek kişiler için ikametgah sahibi olduğunu gösterir belge,

4- İhaleye katılacak olanların Belediyeye borcu olmadığına dair (yapılandırılan borçlar hariç) Mali Hizmetler Müdürlüğü Tahsilat Biriminden alacakları belge,

5- Vekâleten iştirak ediliyorsa, isteklinin adına teklif vermeye yetkili olduğuna dair noter tasdikli vekâletname ve vekile ait noter tasdikli imza beyanı,

6- Türkiye’de tebligat için adres beyanı,

7- İhaleye katılmak isteyen gerçek kişiler ile vekâleten katılacak olan vekilinin Sabıka kaydı olup olmadığına ilişkin Cumhuriyet Savcılığından veya e-devletten alınmış Adli Sicil Belgesi. (Taksirli suçlar ihaleye katılmaya engel değildir. Taksirli suçlar dışında adli sicil kaydı bulunanlar ihaleye katılamazlar.)

B) Tüzel kişi olması halinde:

1- Tüzel kişi olması halinde, Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi veya Esnaf Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapılmış olduğu yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge (Tescil Belgesi) ve Kayıtlı olduğu Vergi Dairesi kaydı ve teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli belge ve noter tasdikli imza sirküleri,

2- Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir, Ticaret Sicil Gazetesi,

3- Türkiye’de tebligat için adres beyanı,

4- Vekil ise Noter tasdikli vekâletname ve imza beyannamesi,

5- Geçici Teminatın yatırıldığını gösteren belge ( dekont, tahsilat makbuzu),

6- Belediyeye borcu olmadığına dair (yapılandırılan borçlar hariç) Mali Hizmetler Müdürlüğü Tahsilat Biriminden alacakları belge,

C) İsteklilerin Ortak Girişim Olması halinde:

1- Ortak Girişim olması halinde Tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi ile Ortaklarca imzalanmış Ortaklık sözleşmesi ve bu şartnamenin 4’üncü maddesindeki (A) ve (B) bentlerinde belirtilen belgeler istenecektir.

gerçek veya tüzel kişi olmasına göre belirtilen belgelerin ayrı ayrı verilmesi zorunludur.

D) İhaleye posta, fax, mail vb. yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

E) İhaleye katılacak olanların ihale saatinden önce yukarıda istenen belgeleri eksiksiz olarak tamamlayıp, ihale komisyonumuza dosya halinde teslim etmeleri şarttır.

F- Diğer Belgeler:

1- İlçeler Arası ve İl İçi Yazıhane (peron) Kiralayacaklar; KARGI - ÇORUM güzergâhına ait (D4) yetki belgesi ile KARGI - TOSYA güzergâhına ait (D4) yetki belgelerini ihaleden önce sunmak zorundadır.

2- Şehirlerarası Otobüs Yazıhanesi (peron) Kiralayacaklar; Şehirlerarası arası güzergâhta çalışan gerçek ve tüzel kişilere ait Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın “Karayolu ile Şehirlerarası Yolcu Taşımaları” hakkındaki yönetmeliğin ilgili maddeleri gereğince alınmış (B1-D1-F1-F2) yetki belgelerinden, her firma için en az birisini ihaleden önce sunmak zorundadır.

3- Gaz Deposu Kiralayacaklar; Bahçelievler Mahallesi 174 Ada 27 Parsel numaralı No: 6/B ve 6/F adresinde kayıtlı Gaz Depolarının kiralama ihalesine katılabilmek için yetkili satıcı olduğunu gösterir bayilik sözleşmesi ve/veya yetkili satıcı olduğunu gösterir belgeyi ihaleden önce sunmak zorundadır.

MADDE 5- TEMİNAT BİLGİLERİ

1- Muhammen bedelin % 3’ü olan geçici teminatlar şartnamenin 2’inci maddesinde tabloda belirtilmiştir.

2- Geçici teminatlar 12.08.2025 Salı günü, saat: 12:00’ a kadar yatırılacak olup, belirtilen tarih ve saatten sonra yapılacak olan başvurular kabul edilmeyecektir.

3- İhaleye katılacak olan istekliler ihalesine katılacağı taşınmazın karşısında belirtilen %3 geçici teminatını yatıracak olup, birden fazla taşınmaz ihalesine katılacak olan istekliler ise katılacağı her taşınmaz için ayrı ayrı %3 geçici teminatlarını yatıracaklardır.

İstekliler, ihaleye ilişkin bilgileri Kargı Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğünde görebilir ve ihaleye ait idari şartnameyi ücretsiz olarak temin edebilir.

İlgililere 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 17’ inci maddesi gereği ilanen duyurulur.25.07.2025