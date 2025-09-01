Karakaya Baraj Gölü'nde avlanan amatör balıkçının oltasına 1,5 metre boyunda, 11 kilogram ağırlığında şabut takıldı.
Elazığ’da Suat Suna, Elazığ-Malatya arası Karakaya Baraj gölünde oltayla balık avına çıktı. Suna, oltasına büyük bir balığın takıldığını fark etti.
Oltayla balığı kıyıya çeken Suna, balığın büyüklüğünü görünce hayrete düştü.
Yaklaşık 25 dakikalık mücadele sonucunda 1,5 metre boyundaki ve 11 kilogramlık şabut balığını sudan çıkarmayı başaran Suna, ardından hatıra fotoğrafı çektirdi.
Muhabir: İhlas Haber Ajansı