41 yıllık eğitimci Sakin Karakaş, öğrencilerinin düzenlediği duygusal bir veda programıyla meslek hayatını noktaladı

23 Nisan Ortaokulu’nda son iki yıldır görev yapan Karakaş için okulda sürpriz bir uğurlama töreni düzenlendi.

Yaş haddinden emekliye ayrılan öğretmen, öğrencilerinin hazırladığı programda gözyaşlarına hakim olamadı.

Programda konuşan okul müdürü Rıdvan Çiçek, Karakaş’a çiçek takdim etti. Emekli öğretmen ise öğrencileri için kaleme aldığı “Hoşçakalın Çocuklar” adlı şiirini okuyarak duygu dolu anlar yaşattı. Öğrenci ve öğretmenler, Karakaş’ı uzun süre alkışladı.

Eğitim hayatı boyunca Türkiye’nin farklı bölgelerinde yönetici ve öğretmen olarak görev yapan Sakin Karakaş, edebiyat dünyasında da aktif çalışmalarıyla tanınıyor.

21 yıl boyunca yerel gazetelerde köşe yazıları kaleme alan Karakaş’ın yayımlanmış 3 şiir kitabı bulunuyor. Ayrıca çok sayıda edebiyat dergisinde şiirleri yayımlandı.