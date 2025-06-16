Çorum’da silahla oynayan 13 yaşındaki çocuk kazara arkadaşını vurdu.
Alınan bilgiye göre M.G.(13) Bahçelievler Mahallesi İpeklievler'de ki adreste tabancayla oynadığı sırada silahın eteş alması sonucu kazara arkadaşı B.U.(13)'ü yaraladı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından yaralı çocuk Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Müdahaleye alınan çocuğun hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Editör: Çorum Hakimiyet