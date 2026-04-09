İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında kamuoyunda tanınan isimlere yönelik operasyon düzenlendi.

Soruşturma kapsamında aralarında oyuncular Burak Deniz, Büşra Pekin, Hafsanur Sancaktutan, müzisyen Mert Demir ile şef Somer Sivrioğlu’nun da bulunduğu toplam 14 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

11 kişi gözaltında

Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, 9 Nisan 2026 tarihinde eş zamanlı gerçekleştirilen arama ve el koyma işlemlerinde 11 şüpheli gözaltına alındı. Hakkında gözaltı kararı bulunan 2 kişinin firari olduğu ve arandığı, 1 kişinin ise yurt dışında bulunduğu tespit edildi.

Başsavcılıktan açıklama

Savcılık açıklamasında, soruşturmanın İstanbul İl Jandarma Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile koordineli şekilde yürütüldüğü belirtilerek, şüphelilerin "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak veya kullanmak ile uyuşturucu madde temin etmek" suçlarına iştirak ettiklerinin değerlendirildiği ifade edildi.

Açıklamada ayrıca, kamu sağlığını tehdit eden suçlara yönelik soruşturmaların kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı. Açıklamanın tam metni şöyle:

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığımız Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu’nun 2026/73811 soruşturma dosyası kapsamında; Cumhuriyet Başsavcılığımızın İstanbul İl Jandarma Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile koordineli olarak yürüttüğü “kamuoyunca bilinen şahıslara yönelik” Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek veya Bulundurmak ya da Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Kullanmak, Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Temin Etmek suçlarına iştirak ettiği değerlendirilen 14 şüpheli hakkında yakalanmalarına yönelik 09.04.2026 tarihinde eş zamanlı olarak arama el koyma işlemleri gerçekleştirilmiştir. Yapılan arama el koyma faaliyetlerinde 11 şüpheli şahıs gözaltına alınmış, 2 şüphelinin firar durumda arandığı, 1 şüphelinin ise yurt dışında olduğu tespit edilmiştir. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığımızca tüm suç türlerinde olduğu gibi kamunun sağlığına karşı işlenen suçlara ilişkin de soruşturmalar kararlılıkla ve titizlikle devam etmektedir.

Hakkında gözaltı kararı verilen isimler

Soruşturma kapsamında haklarında işlem yapılan isimler şöyle:

Hafsanur Sancaktutan

Emir Can İğrek

Somer Sivrioğlu

Serra Pirinç

Ogün Alibaş

Utku Ünsal

Sinem Özenç Ünsal

Büşra Pekin

Ahsen Eroğlu

Burak Deniz

Mert Demir

Emre (FEL) Öztürk

Ender Eroğlu

Enes Güler

