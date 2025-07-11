15 Temmuz Şehitleri anma demokrasi ve milli birlik günü koşusu beş kategoride kız-erkeklerde yapılacak. 15 Temmuz salı günü Merkez İtfaiye Park Koşu pistinde yapılacak 15 Temmuz koşusu küçük, yıldız, genç, büyükler ve veteranlar kız erkek kategorilerinde yapılacak olan koşuya katılacaklar 14 Temmuz pazartesi gününe kadar Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden göğüs numaralarını almaları gerekiyor.

Atletizm İl Temsilcisi Kemal Topgül Küçükler kız erkek kategorisinde 2013-14 doğumlu sporcuların 1000metre, yıldızlarda 2011-12 doğumluların 1500 metre, gençlerde 2006-2010 doğumlular 2000 metre, büyükler 2008-1994 doğumlular 3000 metre veteranlarda ise 1993 ve üzeri doğumlular yine 3000 metrede yarışacaklar.

Saat 10.20’de ilk start verilecek son start ise 11.50’de verilecek. İl Temsilcisi Topgül yarışmalara 2024-25 sezonu vizeli okul veya ferdi kulüp lisansı olan herkesin katılabileceğini lisansı olmayanların ise sporcu kartı formunu doldurarak yarışabileceklerini söyledi.

Başvuru ve göğüs numaralarının 14 Temmuz pazartesi günü saat 16’ya kadar Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden alınması gerektiğini belirten İl Temsilcisi Kemal Topgül kategorilerinde ilk dört sırayı alan sporculara madalya verileceğini söyledi.