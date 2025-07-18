15 Temmuz gazisi Cumhurbaşkanı Başdanışmanı hemşehrimiz Turgut Aslan, 15 Temmuz hain darbe girişiminin 9.yıl dönümünde Hitit Üniversitesi’nde düzenlenen “En Uzun Gece: 15 Temmuz, Zaferin Adı Türkiye” konulu konferansa konuşmacı olarak katıldı.

Programa Vali Ali Çalgan, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Bektaş, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, Jandarma Komutanı Albay Naim Çetinkaya, askeri personel, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

15 Temmuz gazisi ve eski TEM Daire Başkanı Turgut Aslan, darbe girişiminin yaşandığı güne dair çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Dönemin Terörle Mücadele Daire Başkanı 1. Sınıf Emniyet Müdürü Turgut Aslan, 15 Temmuz 2016 gecesi Ankara’da yaşanan askeri hareketlilik hakkında bilgi almak için koruması Hasan Gülhan ile Jandarma Genel Komutanlığı’na gitti. Burada darbeci ve FETÖ’cü komutan eski Kurmay Albay Erkan Öktem ve beraberindeki askerler tarafından alıkonulan Aslan ve koruması Gülhan derdest edildi. İnfaz edilerek başlarından vurulan Hasan Gülhan hayatını kaybederken, ağır yaralanan Turgut Aslan 5 ayda geçirdiği çok sayıda operasyonla hayata tutunarak “gazi” unvanını aldı.

Terör örgütleriyle korkmadan mücadele ettiklerini söyleyen Aslan, o gece yaşadıklarını şu şekilde anlattı;

“O gece Jandarma Genel Komutanlığı’na gittim. Darbeci Erkan Öktem içeriye girince beni rehin aldı. Benim ve korumam Hasan Gülhan’ın ellerini bağladı. Su istedim vermedi. Lavaboya gitmek istedim. ‘Seni öyle bir yere göndereceğim ki lavabo ihtiyacın olmayacak’ dedi. Başka devletlerden mi maaş alıyorsun diye sordum. Türkiye Cumhuriyeti sana maaşını veriyor dedim. Korumamım kafasına ateş ederek öldürdüler. Benim başıma da ateş ettiler. Öldüğümü düşünüp oraya bırakmışlar. Beni bulduklarında şahadet getiriyormuşum. 4 defa beyin ameliyatı oldum. 5-6 ay komada kaldım. Uyandığımda ilk sorum ‘Bu memlekette demokrasi var mı?’, FETÖ başarılı oldu mu? dedim. ‘Başarılı olmadığı’ cevabını alınca derin bir ‘oh’ çektim. Ondan sonra ‘Demokrasi kazandı, halk kazandı’ cevabını vermişim.

“FETÖ’NÜN İNFAZ LİSTESİNE ADIM YAZILMIŞTI

Fetullahçı Terör Örgütü - Paralel Devlet Yapılanması’nın (FETÖ/PDY) faaliyetleri ile ilgili hazırladığı raporun ardından darbecilerin hedefi olduğunu söyleyen Aslan, “Dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan benden bir rapor istedi. 60 sayfalık rapor yazdım. Sonuna da, ‘FETÖ bir terör örgütüdür’ diye yazdım. FETÖ’ye yönelik tutuklamalar başlayınca onların infaz listesine adım yazıldı. Bazı tahminlerim vardı ama darbe girişimine kalkışacaklarına ihtimal vermiyordum. Hazırlık içindelermiş. Bu durumdan haberim olduğunu öğrenince de girişimlerini birkaç gün öne çekmişler” diye konuştu.

‘15 Temmuz’u unutmayacağız ve unutturmayacağız’ diyen Aslan; “Allah bir daha böyle acılar yaşatmasın. Ezan susmaması, bayrak inmemesi için uyanık olmak zorundayız. Yoksa FETÖ gider, yarın başka örgüt gelir.” dedi.

Program sonunda Aslan, katılımcıların o gece ile ilgili sorularını yanıtladı.