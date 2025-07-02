Eski tip sürücü belgesine sahip olan 3,5 milyon vatandaş için süre daralıyor.

Ehliyetlerini henüz yenilemeyenler, ay sonuna kadar başvuru yapmazsa belgeleri geçerliliğini yitirecek.

EHLİYET YENİLEMEDE SON TARİH YAKLAŞIYOR

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğüne, bugüne kadar 32 milyon 817 bin 997 ehliyet yenileme başvurusu yapıldı.

Eski tip sürücü belgeleri 31 Temmuz 2025'e kadar 15 lira karşılığında yenilenebilecek. Bu tarihten sonra ise B sınıfı ehliyet yenileme ücreti 7 bin 438 liraya çıkacak.