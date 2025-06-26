Çorum'un Alaca ilçesinde çıkan yangında ekili araziler ile 3 evde hasar oluştu.

İlçeye bağlı Geven köyünde bir evin bahçesinde belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle ekili araziler ve evlere sıçradı.

20250626 2 69696966 114509057 Preview

İhbar üzerine köye Alaca Belediyesi itfaiyesi ile jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Köylülerin de yardımıyla söndürülen yangında 60 dönüm buğday ekili arazi, 100 dönüm mera arazisi, 3 ev ile bir tandır zarar gördü.

Yangınla ilgili jandarma ekiplerince 2 şüpheli gözaltına alındı.

İki araç kafa kafaya çarpıştı: 4 yaralı
İki araç kafa kafaya çarpıştı: 4 yaralı
İçeriği Görüntüle

Corum Da Yangin Sonucu 160 Donum Arazi Ile 3 Ev Zarar Gordu

Editör: Anadolu Ajansı