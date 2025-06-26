Çorum'un Alaca ilçesinde çıkan yangında ekili araziler ile 3 evde hasar oluştu.

İlçeye bağlı Geven köyünde bir evin bahçesinde belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle ekili araziler ve evlere sıçradı.

İhbar üzerine köye Alaca Belediyesi itfaiyesi ile jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Köylülerin de yardımıyla söndürülen yangında 60 dönüm buğday ekili arazi, 100 dönüm mera arazisi, 3 ev ile bir tandır zarar gördü.

Yangınla ilgili jandarma ekiplerince 2 şüpheli gözaltına alındı.