Çorum’da yaşayan ve Küçük Sanayi Sitesinde çalışan 19 yaşındaki genç işyerinde ölü bulundu.

Edinilen bilgilere göre; 19 yaşındaki Selman Ali Ü. gece saatlerinde Mimarsinan Mahallesi Küçük Sanayi Sitesi Küçük Sanayi Caddesi’nde çalıştığı işyerinde ölü bulundu.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde gencin hayatını kaybettiği belirlendi.

Olay yeri incelemesinin ardından Ünlü’nün cenazesi otopsi için Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi Morgu’na kaldırıldı.

Haberi alarak olay yerine gelen yakınları gözyaşlarına boğuldu.