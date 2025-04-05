1. Amatör Küme’de şampiyonluk mücadelesi veren Alacagücüspor’a yarın oynayacağı zorlu Kültürspor maçının hazırlıklarını Devane sahasında yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Alacagücüspor’un antrenmanını Kulüp Başkanı Kadir Bayat ile birlikte Aygaz Alaca Bayii sahibi Zafer Özdemir de izledi.

Antrenman sonunda Aygaz Alaca Bayii sahibi Zafer Özdemir zorlu maç öncesinde takıma çiğ köfte ve tatlı ikramında bulundu.

Alacagücüspor başkanı Kadir Bayat Zafer Özdemirnezdinde kendilerine destek veren bütün esnafa teşekkür etti.

Kadir Bayat futbolculara yaptığı konuşmada ise hedeflerinin belli olduğunu buna ulaşmak içinde pazar günü kazanmaktan başka düşüncelerinin olmadığını belirterek futbolculara inancının tam olduğunu söyledi.

Bayat pazar günki maçta tüm takımdan 90 dakika mücadele bekledi ve tüm Alacalıları takıma destek olmak için stada davet etti.