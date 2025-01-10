Ahlatcı Çorum FK'nın sezon başında 10 milyon liraya Giresunspor'dan renklerine bağladığı Kadir Seven, 1.Lig'de değerini en çok artıran futbolcu oldu.

DEĞERİNİ 275 BİN EURO ARTIRDI

Transfermarkt'in haberine göre, 1. Lig'in en değerli futbolcuları Ankaragücü'nden Renat Dadashov ve Fatih Karagümrük’ün golcüsü Wesley Moraes olarak açıklanırken, piyasa değerini 275 bin Euro artıran Kadir Seven 1.Lig'de değerini en çok artıran futbolcu oldu.

21 yaşındaki genç yıldız adayı bu sezon Çorum FK formasıyla 10 maçta 650 dakika süre aldı, 2 gole imza attı.

Türkiye 1. Lig'deki tüm futbolcuların piyasa değerlerini yeniden güncelledi.

Yapılan değişiklikler sonucunda birçok takımın kadro değerinde önemli farklılıklar oluştu.

Bu güncellemede en fazla değer kaybeden takımlar Amed SK, Erokspor ve Gençlerbirliği oldu. Kadro değeri en çok yükselen takımlar ise Fatih Karagümrük ve İstanbulspor oldu.

Yapılan değişiklikler sonucunda 1. Lig'in en değerli futbolcuları Ankaragücü'nden Renat Dadashov ve Fatih Karagümrük’ün golcüsü Wesley Moraes olarak belirlendi. Her iki oyuncu da 1.6 milyon Euro’luk değerleriyle ligin zirvesinde yer aldı.

Başkent ekibinde forma giyen Efkan Bekiroğlu, Renaldo Cephas ve Ali Kaan Güneren, sırasıyla 1.5 milyon Euro, 1.4 milyon Euro ve 1.3 milyon Euro değerleriyle ilk 5’e girmeyi başardı.

Ayrıca Karagümrük forması giyen Marius Tresor Doh ve Göktan Gürpüz’ün yanı sıra İstanbulspor’dan Gaoussou Diarra ve Fatih Tultak’ın değerleri 250’şer bin Euro arttı.

1.Lig’in en değerli oyuncuları şöyle sıralandı:

1-Renat Dadashov | Ankaragücü | Yeni piyasa değeri: 1.6 mil. €

2-Wesley Moraes | Karagümrük | Yeni piyasa değeri: 1.6 mil. €

3-Renaldo Cephas | Ankaragücü | Yeni piyasa değeri: 1.5 mil. €

4-Efkan Bekiroğlu | Ankaragücü | Yeni piyasa değeri: 1.5 mil. €

5-Ali Kaan Güneren | Ankaragücü | Piyasa değeri: 1.4 mil. €

6-Uğur Kaan Yıldız | Ankara Keçiörengücü | Piyasa değeri: 1.3 mil. €

7-Naby Oularé | Boluspor | Yeni piyasa değeri: 1.2 mil. €

8-Adama Traoré | Amed SK | Yeni piyasa değeri: 1.2 mil. €

9-Emir Kaan Gültekin | İstanbulspor | Yeni piyasa değeri: 1.1 mil. €

10-Tonio Teklic | Erzurumspor | Yeni piyasa değeri: 1.1 mil. €

11-Marcão | Kocaelispor | Piyasa değeri: 1.1 mil. €

12-Andrej Djokanovic | Ümraniyespor | Yeni piyasa değeri: 1 mil. €

13-Moussa Djitté | Gençlerbirliği | Yeni piyasa değeri: 1 mil. €

14-Kristijan Lovric | Amed SK | Yeni piyasa değeri: 1 mil. €

15-Emre Bilgin | Karagümrük | Yeni piyasa değeri: 900 bin €

16-Flavio Paoletti | Karagümrük | Piyasa değeri: 900 bin €

17-Atakan Çankaya | Karagümrük | Yeni piyasa değeri: 900 bin €

18-Valon Ethemi | İstanbulspor | Yeni piyasa değeri: 900 bin €

19-Florian Loshaj | İstanbulspor | Yeni piyasa değeri: 850 bin €

20-Barış Alıcı | Kocaelispor | Piyasa değeri: 850 bin €

21-Rodrigo | Bandırmaspor | Yeni piyasa değeri: 850 bin €