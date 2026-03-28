Çorum'da il merkezinde asayiş ve güvenliğin sağlanması amacıyla, Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı birimlerce yürütülen görevler kapsamında; 20 – 27 Mart tarihleri arasında şok uygulamalar yapıldı.
117 denetim çerçevesinde, 24 kahvehane, 23 kafe, 25 çay ocağı, 11 oyun salonu ve 12 otopark kontrol edildi.
Toplam 3 bin 201 kişinin ise kimlik sorgusu yapıldı.
Denetimlerde hakkında yakalama kararı bulunan 4 şahıs yakalandı.
Ayrıca yapılan aramalarda 2 adet ateşli silah, 12 adet tüfek fişeği, 0.70 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.
Trafik denetimlerinde ise 2 bin 281 araç kontrol edilirken 1 araç sürücüsüne gerekli maddelerden idari para cezası uygulandı.
Muhabir: Çorum Hakimiyet