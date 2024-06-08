2. Amatör Küme’de ilk iki mücadelesi veren iki takım Alacagücüspor ile Osmancıkgücüspor arasındaki maçı Ertuğrul Ramazan Boyraz yönetecek.

Ligin diğer maçında ise iki Mecitözü takımı Mecitözüspor ile Mecitözü Gençlerbirliği umutlarını son iki maça taşımak için karşılaşacaklar.

İl Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre U 11, U 12 ve 2. Amatör Küme Final Grubunda oynanacak maçları yönetecek hakemler açıklandı. Haftanın maçları ve yönetecek hakemler şöyle:

2. AMATÖR KÜME: Alacagücüspor- Osmancıkgücüspor: Ertuğrul Ramazan Boyraz, Uğur Koçak, Erdal Uncuer. Mecitözüspor- Mecitözü Gençlerbirliği: Ramazan Boyraz, Fatih Koçak, Lütfücan Arduç.

U 11 LİGİ: HE Kültürspor- Mimar Sinanspor: Serhat Doğan. Gençlerbirliği- Hitit Anadoluspor: Edanur Dölkeleş. Vefaspor- Alaca Belediyespor: Serhat Doğan. 1907 Gençlikspor- Alacagücüspor: Berkay Uzungül. Mecitözü Gençlerbirliği- Akkent Gençlikspor: Taha Rahmi Atılgan. Sungurlu Belediyespor- Devanespor: Nezgidar Abukan. Osmancık Belediyespor- Gülabibeyspor: Özkan Dağ. Çorumgücüspor- Hattuşaspor: Güler Karabörk. Çorum İdman Yurdu- İl Özel İdarespor: İlhan Kılıç.

U 12 LİGİ: İl Özel İdarespor- Vefaspor: Bahar Çakıcı. Mecitözü Gençlerbirliği- Gülabibeyspor: Süleyman Eren Yavuz. Gençlerbirliği- Osmancık Kandiberspor: Ömür Soytemiz. Osmancık Belediyespor- Mimar Sinanspor: Özkan Dağ. Çorum İdman Yurdu- HE Kültürspor: Serhat Doğan. Akkent Gençlikspor- Çorum Anadolu FK- Ömür Soytemiz. Çorumspor- Devanespor: Yunus Emre Tok.