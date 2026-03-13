Boluspor Teknik Direktörü Suat Kaya, Çorum FK mağlubiyetinin ardından yaptığı açıklamada, yedikleri ilk golün 1.5 metre ofsayt olduğunu iddia etti.

MAĞLUBİYETİ HAKEME BAĞLADI

Mağlubiyetin sebebini hakeme bağlayan Kaya, "İlk yarıyla ikinci yarı siyah ve beyaz gibi bir oyun oynandı. Açıkçası oyunu oynarken sahada bir faktör vardı; iki takım için de değişik değişik, kimsenin anlamadığı acayip acayip kararlar veren hakem. Böyle durumlarda kelimeleri iyi seçmek lazım. Bizim yediğimiz ilk gol ve hemen akabindeki yaptıkları atak aynı karbon kağıdı gibi iki futbolcu da 1 metre, 1,5 metre ofsayt, net." dedi

Özet görüntülerde Çorum FK'lı iki futbolcunun da 1 metre geride oldukları görülürken, Suat Kaya'nın yaptığı açıklamalara kimse anlam veremedi.