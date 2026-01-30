Çorum'un Sungurlu ilçesinde Organize Sanayi Bölgesi'nde savunma sanayi üzerine üretim yapan ARCA, 2025 yılında sektörde en fazla ihracat yapan firma oldu.

Arca ihracattaki başarısıyla Çorum'u gururlandırırken,

Savunma ve havacılık sanayiinde 2025 yılı ihracat performansları açıklandı.

5. Savunma ve Havacılık Sanayiinde Küresel Stratejiler Konferansı kapsamında yapılan değerlendirmede, sektörde 2025 yılında en fazla ihracat yapan firma ARCA Savunma oldu.

Firmalara ödülleri, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün takdim etti.

ARCA Savunma iki kategoride 1. oldu

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığının (SSB) değerlendirmeleri sonucunda ARCA Savunma, Savunma ve Havacılık Sektörü İhracat Şampiyonluğu ile Silah Sistemleri ve Mühimmat Kategorisi İhracat Şampiyonluğu ödüllerine layık görüldü.

ARCA Savunma, 2020 yılında kuruldu. Şirketin ortakları; Özgür Rodoplu, İsmail Terlemez ve Savaş Balçık’tan oluşuyor.

Çok farklı çaptaki topçu mühimmatı ile roketin üretimini gerçekleştiren ARCA Savunma, üretim kalitesi ve kapasitesi sayesinde elde ettiği başarılar ile kısa süre içerisinde dünyaca tanınan bir marka haline geldi.

1’incilik ödülünü alan ARCA Savunma Genel Müdürü İlknur Dutak Pamir, değerlendirmesinde şu ifadeleri kullandı: “Şirketimizin Savunma ve Havacılık İhracatında ve Silah Sistemleri ve Mühimmat kategorisinde 1. olması bizlere büyük bir onur veriyor. Bu gurur hepimizin!”

Genel sıralama açıklandı

2025 ihracat şampiyonları listesinde ARCA Savunma’yı sırasıyla Baykar, TUSAŞ, TEI, ROKETSAN, ASELSAN, ASFAT, Otokar, SSTEK Savunma Sanayi Teknolojileri ve Alp Havacılık izledi.