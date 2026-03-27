1.Lig ekiplerinden Boluspor, 2025-2026 sezonundaki 4. teknik direktörü olan Suat Kaya ile de yollarını ayırdı.

Takımın başında 9 maça çıkan Kaya, 2 galibiyet alabildi.

Boluspor, sezona Teknik Direktör Mustafa Er ile başladı. Bolu temsilcisi, 9 müsabaka sonunda Er ile yol ayrımına gitti.

Ardından 11 maçlık Ertuğrul Arslan dönemi yaşayan Boluspor, 3 mücadeleye de Erdal Güneş ile çıktı.

Erdal Güneş döneminin ardından kırmızı-beyazlılar göreve Teknik Direktör Suat Kaya'yı getirdi. Boluspor'un başında 9 müsabakada kulübede yer alan Kaya, 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 5 mağlubiyet aldı.

ÇORUM MAÇINDAN SONRA GÜNDEM OLMUŞTU!

Kaya iki hafta önce Çorum FK maçı mağlubiyetin sonra yaptığı açıklamalarla dikkat çekmiş ve Çorum FK'nın ofsayt olmayan pozisyonuna 1.5 metre ofsayt çıkışı ile kamuoyunda gündem olmuştu.