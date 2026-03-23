Trendyol 1.Lig'de 32.hafta maçları dün oynanan karşılaşmalar ile tamamlandı.

4 TAKIM ŞAMPİYONLUK MÜCADELESİ VERİYOR

Erzurum, Amed, Erok ve Çorum FK'nın şampiyonluk için mücadele verdiği ligde Erzurum FK, 69 puanla 32.haftayı lider olarak kapattı.

KARTLAR YENİDEN KARILIYOR

Geçtiğimiz hafta Erokspor'u mağlup ederek çok önemli bir galibiyete imza atan temsilcimiz Arca Çorum FK, bu haftada deplasmanda ligin güçlü ekiplerinden Iğdır FK'yı 2-0 mağlup ederek hem zirve yürüyüşünü sürdürdü hem de şampiyonluk kartlarının yeniden dağıttı.

EROK İLE FARK 1'E İNDİ

Erokspor'un evinde Erzurum FK'ya yenilmesiyle Çorum FK üçüncü Erokspor ile arasındaki puan farkını 1'e indirdi.

Çorum FK, milli aradan sonra 3 Nisan Cuma günü saat 20:00'da evinde Bandırma ile yine kritik bir maça çıkacak.

UĞUR UÇAR VE OYUNCULARINA GÜVEN TAM

Ligin bitimine 6 hafta kala heyecan da artarken, tarihinde ilk defa Süper Lig'e bu kadar yaklaşan Çorum FK'da hem taraftarlar hem de şehir Uğur Uçar ve oyuncularına güveni tam.

7'de 7 yapan genç direktör şehri şampiyonluk havasına sokmayı başardı.

Ligin zirvesinde 4 takım ye alırken küme düşme mücadelesinde de işler kızıştı.

Adana Demir ve Hatayspor'un küme düşmesini kesinleştiği ligde bu hafta iki küme düşme mücadelesi veren takım karşı karşıya geldi.

SAKARYASPOR KENDİNİ ATEŞE ATTI!

Serikspor ile Sakaryaspor'un mücadelesinde kazanan ekip Antalya ekibi oldu ve Sakarya ekibi kendini ateşe attı.