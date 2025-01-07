2. Amatör Küme’yi ikinci olarak tamamlayarak 1. Amatör Küme’ye yükselen Dodurga Belediye Beyliğispor bu başarısının yanında birde gol kralı çıkardı.

Bu sezon başında Alaca Belediyespor’dan Dodurga Belediye Beyliğispor’a transfer olan 1986 doğumlu tecrübeli futbolcu Serkan Aykut takımının ikinci olmasına attığı 35 golle büyük katkı verdi. Dodurga Belediye Beyliğispor’un attığı 77 golden 35’ine imza atan Serkan Aykut Alaca Belediyespor, Hitit Gençlikspor, Sungurlu Belediyespor, İskilipspor ve son olarakta bu sezonun ilk yarısında Dodurga Belediye Beyliğispor takımlarında forma giydi. Golcü futbolcu 1. Amatör Küme’de ise yeniden memleketinin takımında forma giyecek.

Serkan Aykut’un gol kralı ödülünü kupa töreninin ardından Dodurga Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Aslı Bayram verdi.